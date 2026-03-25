Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

Изъятие потенциально зараженных животных завершено в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

Дата:

Сельчане ведут обработку помещений, где содержался скот

Мероприятия по изъятию больных и потенциально зараженных животных в регионе завершились. Последним населенным пунктом, где проводились эти работы, стало село Козиха. Новые случаи заболевания животных в регионе не фиксируются уже с 6 марта. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов. Ранее отмечалось, что карантин в очагах заболевания продлится 30 дней.

Новых животных сельчане смогут завести через 4-6 месяцев после нескольких дезинфекций и сдачи анализов на отсутствие инфекции в хозяйствах. Ранее власти отмечали, что владельцам ЛПХ придется уничтожить весь корм и провести обработку помещений и загонов, где содержались животные.

Также в регионе завершается прием заявлений от граждан на предоставление компенсационных и социальных выплат. По словам Нешумова, выплаты получили 228 семей на общую сумму 76 млн рублей.

Компенсация за утерянный скот выплачивается единовременно. Социальная выплата будет поступать равными платежами девять месяцев и составит 167 тысяч 40 рублей на каждого члена семьи.

Руководитель федерального Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее предупреждал сельчан обращать внимание на соседей, чтобы у них не появлялся скот, не прошедший ветеринарный контроль.

— В дальнейшем все будет зависеть от того, как успешно мы будем работать и контролировать друг друга. Если есть сегодня соседи, которые завозят (скот) из ниоткуда, без документов, то это угроза в первую очередь для вас, а не для ваших соседей, — обращался Сергей Данкверт к жителям сельских районов Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские сельхозпредприятия, чье стадо также попало под изъятие и было застраховано, собирают документы для получения выплат. 

Фото пресс-службы правительства Новосибирской области, автор: пресс-служба.

Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : пастереллез карантин вспышка заболевания

305
0
0
Предыдущая статья
Строительство в складчину: запрет на застройку маленьких участков в Новосибирске заставит рынок объединяться
Следующая статья
Тариф на капремонт в Новосибирской области пересмотрят

Тариф на капремонт в Новосибирской области пересмотрят

Автор: Юлия Данилова

В настоящее время осуществляется проработка дифференциации взноса на капитальный ремонт. Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в МинЖКХ Новосибирской области.

Предполагается, что тариф будет зависеть от нескольких факторов:

Читать полностью

Строительство в складчину: запрет на застройку маленьких участков в Новосибирске заставит рынок объединяться

Автор: Юлия Данилова

Ситуацию с возможным введением ограничений на участки, где можно будет реализовывать проекты КРТ — от пяти гектаров, оценивают застройщики. Депутат регионального парламента, гендиректор ГК «Поляков» Илья Поляков уверен, что новые ограничения могут почти полностью остановить жилищное строительство в Новосибирске.

— Последние два года заключение договора КРТ является фактически единственной возможностью получить разрешение на строительство жилья. Формат КРТ позволяет перераспределять социальную нагрузку на застройщиков, а в конечном счете — на покупателей жилья. Так и получилось, что сейчас даже для строительства на участке менее гектара нужно заключать договор КРТ, — напоминает собеседник редакции.

Читать полностью

В НСО установили сроки ежемесячных перечислений за изъятых сельхозживотных

Сотрудники министерства труда и социального развития Новосибирской области проинформировали, что ежемесячные пособия семьям, пострадавшим от потери части дохода, будут начисляться не позднее 5-го числа каждого месяца. В марте выплаты осуществлялись по мере обработки поступивших обращений, а с апреля по ноябрь средства будут поступать на счета граждан регулярно, в установленные сроки.

Министр труда и социального развития региона Елена Бахарева подчеркнула, что, следуя указаниям губернатора Андрея Травникова, формируется наиболее результативная система поддержки населения области. Особое внимание уделяется оперативной, профессиональной работе с каждым заявлением на социальную помощь за утраченный скот.

Читать полностью

Новый водозабор Бердска прошел госэкспертизу

Автор: Юлия Данилова

Главгосэкспертиза России одобрила проектно-сметную документацию по созданию новой насосной станции первого подъема с подземной частью, заглубленной на более чем 19 м в Бердске. Водозабор будет расположен на Новосибирском водохранилище. Он обеспечит поставку воды населению, соответствующую современным стандартам качества.

—  Производительность новых водозаборных сооружений составит 90 тысяч куб м в сутки, а площадь освоенной территории —  более 25 тысяч кв. м., —  рассказала представитель Главгосэкспертизы России, главный эксперт проекта Светлана Савенкова.

Читать полностью

Ликвидация нелегальных АЗС: власти Новосибирска усиливают контроль

По словам мэра города Максима Кудрявцева, одной из ключевых задач является устранение нелегальных автозаправочных станций. Обычно это автоматизированные модульные АЗС, которые осуществляют отпуск топлива без участия оператора. При их эксплуатации игнорируются нормы безопасности, касающиеся работы с легковоспламеняющимися веществами. Глава Новосибирска добавил, что вместе с прокуратурой, полицией и МЧС они прекращают функционирование подобных объектов, устанавливают их владельцев и привлекают к ответственности.

Отдел инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства систематически организует выездные проверки. По каждому выявленному факту в соответствующие инстанции направляются запросы о проведении надзорных мероприятий. В текущем, 2026 году, зафиксированы случаи продажи горючего через модульные АЗС, расположенные по адресам: улица Мясникова, 25/3 и улица Ударная, 42. Начато административное расследование, вынесено постановление об изъятии указанных объектов.

Читать полностью

«Деньги на билет в Москву»: аферисты пытаются заработать на беде новосибирских аграриев

Автор: Юлия Данилова

На сегодняшний день изъятие заболевшего скота завершается в последнем подкарантинном населенном пункте Новосибирской области — селе Козиха. По мере завершения самых болезненных мероприятий эмоции у селян успокаиваются и с людьми есть возможность поговорить. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

— Узнаем о достаточно мерзких событиях, которые произошли, по крайней мере, в двух населенных пунктах. Приезжали жители Новосибирска и предлагали собственнику ЛПХ перечислить деньги за оказание юридических услуг, которые помогли бы ему сохранить животных в хозяйстве. При этом, хозяйство не просто попало в границу карантина, там были выявлены многочисленные клинические признаки заболевания скота. Владелец ЛПХ перечислил деньги за якобы услуги, — констатировал глава региона.

Читать полностью
Актуальный разговор

Дмитрий Норка: Шестой уклад убьет компании, работающие в логике массовости и тотального контроля

Наступает эпоха, в которой технологии начинают видеть уникальность каждого человека

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Власть Общество

Тариф на капремонт в Новосибирской области пересмотрят

Власть

Изъятие потенциально зараженных животных завершено в Новосибирской области

Бизнес Власть Недвижимость

Строительство в складчину: запрет на застройку маленьких участков в Новосибирске заставит рынок объединяться

Общество

Новосибирских мужчин направят на спермограмму после бань

Общество

Штрафы до 15 тысяч грозят новосибирцам за хранение мебели на балконах

Телекоммуникации

Цифровой отбор в ГИТИС: открываются новые возможности для абитуриентов из Новосибирской области

Общество

В топ «антилидеров» по укусам клещей вошла Новосибирская область

Власть

В НСО установили сроки ежемесячных перечислений за изъятых сельхозживотных

Бизнес

На три медиасегмента в Новосибирске пришлось почти 2,5 млрд рекламных денег

Бизнес Власть Общество

Новый водозабор Бердска прошел госэкспертизу

Общество

Росреестр выявил главную проблему газификации дачных участков в России

Бизнес Промышленность

Ученый и основатель новосибирского оборонного завода стал героем мультфильма

Общество

Назначен новый глава МКУ «Октябрьское» в Новосибирске

Власть

Ликвидация нелегальных АЗС: власти Новосибирска усиливают контроль

Общество

В мэрии Новосибирска определили школы с наибольшим количеством первых классов

Мировые и федеральные новости Общество Право&Порядок

Экс-замглавы Росприроднадзора Митволь выйдет на свободу 24 марта

Общество

Более 50 фальшивых купюр выявлено в Новосибирской области

Общество

Самую большую неоновую вывеску в Новосибирске демонтируют в течение недели

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности