Изъятие потенциально зараженных животных завершено в Новосибирской области

Мероприятия по изъятию больных и потенциально зараженных животных в регионе завершились. Последним населенным пунктом, где проводились эти работы, стало село Козиха. Новые случаи заболевания животных в регионе не фиксируются уже с 6 марта. Об этом сообщил заместитель руководителя администрации губернатора и правительства Новосибирской области Сергей Нешумов. Ранее отмечалось, что карантин в очагах заболевания продлится 30 дней.

Новых животных сельчане смогут завести через 4-6 месяцев после нескольких дезинфекций и сдачи анализов на отсутствие инфекции в хозяйствах. Ранее власти отмечали, что владельцам ЛПХ придется уничтожить весь корм и провести обработку помещений и загонов, где содержались животные.

Также в регионе завершается прием заявлений от граждан на предоставление компенсационных и социальных выплат. По словам Нешумова, выплаты получили 228 семей на общую сумму 76 млн рублей.

Компенсация за утерянный скот выплачивается единовременно. Социальная выплата будет поступать равными платежами девять месяцев и составит 167 тысяч 40 рублей на каждого члена семьи.

Руководитель федерального Россельхознадзора Сергей Данкверт ранее предупреждал сельчан обращать внимание на соседей, чтобы у них не появлялся скот, не прошедший ветеринарный контроль.

— В дальнейшем все будет зависеть от того, как успешно мы будем работать и контролировать друг друга. Если есть сегодня соседи, которые завозят (скот) из ниоткуда, без документов, то это угроза в первую очередь для вас, а не для ваших соседей, — обращался Сергей Данкверт к жителям сельских районов Новосибирской области.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские сельхозпредприятия, чье стадо также попало под изъятие и было застраховано, собирают документы для получения выплат.