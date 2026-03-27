Новосибирские фермеры пытались через суд остановить изъятие скота

В Арбитражный суд Новосибирской области поступили иски от двух фермеров, чьи хозяйства попали в подкарантинные районы, а животные были изъяты и уничтожены в связи с возможным заболеванием пастереллезом.

6 марта в суд обратилось ООО «Сибирский колос» из села Новопичугово о признании незаконным распоряжения «О проведении расследования причин инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)» № 485-Р-2026 от 05.03.2026. Ответчиком выступает управление Роспотребнадзора Новосибирской области. Компания настаивала на принятии обеспечительных мер по заявлению, но суд ей в этом отказал.

11 марта компания подала еще один иск к правительству Новосибирской области о признании недействительным распоряжение от 06.03.2026 № 168-рп ДСП «Об организации и проведении изъятия животных и (или) продукции животного происхождения при ликвидации очага особо опасной болезни животных». Компания также обратилась с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде приостановления изъятия и уничтожения крупного и мелкого рогатого скота, находящегося на территории ООО «Сибирский колос». Суд в удовлетворении заявления также отказал.

18 марта иск поступил от КФХ «Водолей» из села Козиха о признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным. В качестве ответчиков выступают областное управление ветеринарии, управление ветеринарии Ордынского района и администрация района.

Рассмотрение дел продолжится в апреле. Между тем правительство региона сообщило, что изъятие скота завершено во всех подкарантинных населенных пунктах области.

По данным сервиса Контур Фокус, учредителями ООО «Сибирский колос» являются Владимир Пытель (75%) и Виталий Шубин (25%). Выручка компании за 2025 год составила 59,5 млн (+109%), чистый убыток — 17,6 млн (9,2 млн). Пытель также является собственником ООО «Олекминский хлебозавод» и ООО «МЕЛЬКОМБИНАТ №3», а также нескольких компаний, работающих на рынке недвижимости. Собственник КФХ «Водолей» Владимир Гуркин (99%). Выручка фермера в 2025 году составила 53,8 млн (+ 30%), чистая прибыль — 3,2 млн (1,1 млн рублей). Предприниматель также занимается торговлей пищевыми продуктами, является учредителем компании, работающей на рынке недвижимости.

В ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области редакции Infopro54 сообщали, что в сложившейся ситуации убытки для фермеров неминуемы. У большинства скот не был застрахован.

20 марта в правительстве Новосибирской области состоялось заседание общественного совета при региональном Минсельхозе. Основным вопросом были дополнительные меры поддержки для КФХ и сельхозорганизаций. 25 марта Россельхознадзор РФ привел комментарий замминистра сельского хозяйства РФ Романа Некрасова, который отметил, что на крупные сельхозорганизации пришлось около 86% от изъятого поголовья.

— Наша главная задача сейчас — поддержать всех, кто столкнулся с изъятием скота, и помочь людям восстановить поголовье. В первую очередь речь идет о личных подсобных и фермерских хозяйствах, — добавил чиновник.

В частности, готовность помочь с поставками скота на льготных и доступных условиях подтверждают местные крупные предприятия. Регион будет возмещать за приобретение животных 30-50% от их стоимости.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский аграрий потерял около 2500 коров из-за пастереллеза. Ему пришлось уничтожить животных из-за введенного на предприятии карантина, но животные были застрахованы.