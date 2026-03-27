Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям
Власть

Новосибирские фермеры пытались через суд остановить изъятие скота

Автор: Юлия Данилова

Дата:

В обеспечительных мерах аграриям было отказано

В Арбитражный суд Новосибирской области поступили иски от двух фермеров, чьи хозяйства попали в подкарантинные районы, а животные были изъяты и уничтожены в связи с возможным заболеванием пастереллезом.

6 марта в суд обратилось ООО «Сибирский колос» из села Новопичугово о признании незаконным распоряжения «О проведении расследования причин инфекционных и массовых неинфекционных заболеваний (отравлений)» № 485-Р-2026 от 05.03.2026. Ответчиком выступает управление Роспотребнадзора Новосибирской области. Компания настаивала на принятии обеспечительных мер по заявлению, но суд ей в этом отказал.

11 марта компания подала еще один иск к правительству Новосибирской области о признании недействительным распоряжение от 06.03.2026 № 168-рп ДСП «Об организации и проведении изъятия животных и (или) продукции животного происхождения при ликвидации очага особо опасной болезни животных». Компания также обратилась с заявлением о принятии обеспечительных мер в виде приостановления изъятия и уничтожения крупного и мелкого рогатого скота, находящегося на территории ООО «Сибирский колос». Суд в удовлетворении заявления также отказал.

18 марта иск поступил от КФХ «Водолей» из села Козиха о признании недействительным ненормативного правового акта, решения (действия, бездействия) незаконным. В качестве ответчиков выступают областное управление ветеринарии, управление ветеринарии Ордынского района и администрация района.

Рассмотрение дел продолжится в апреле. Между тем правительство региона сообщило, что изъятие скота завершено во всех подкарантинных населенных пунктах области.

 

По данным сервиса Контур Фокус, учредителями ООО «Сибирский колос» являются Владимир Пытель (75%) и Виталий Шубин (25%). Выручка компании за 2025 год составила 59,5 млн (+109%), чистый убыток — 17,6 млн (9,2 млн). Пытель также является собственником ООО «Олекминский хлебозавод» и ООО «МЕЛЬКОМБИНАТ №3», а также нескольких компаний, работающих на рынке недвижимости.

Собственник КФХ «Водолей» Владимир Гуркин (99%). Выручка фермера в 2025 году составила 53,8 млн (+ 30%), чистая прибыль — 3,2 млн (1,1 млн рублей). Предприниматель также занимается торговлей пищевыми продуктами, является учредителем компании, работающей на рынке недвижимости.

 

В ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов Новосибирской области редакции Infopro54 сообщали, что в сложившейся ситуации убытки для фермеров неминуемы. У большинства скот не был застрахован.

20 марта в правительстве Новосибирской области состоялось заседание общественного совета при региональном Минсельхозе. Основным вопросом были дополнительные меры поддержки для КФХ и сельхозорганизаций. 25 марта Россельхознадзор РФ привел комментарий замминистра сельского хозяйства РФ Романа Некрасова, который отметил, что на крупные сельхозорганизации пришлось около 86% от изъятого поголовья.

—  Наша главная задача сейчас —  поддержать всех, кто столкнулся с изъятием скота, и помочь людям восстановить поголовье. В первую очередь речь идет о личных подсобных и фермерских хозяйствах, —  добавил чиновник.

В частности, готовность помочь с поставками скота на льготных и доступных условиях подтверждают местные крупные предприятия. Регион будет возмещать за приобретение животных 30-50% от их стоимости.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский аграрий потерял около 2500 коров из-за пастереллеза. Ему пришлось уничтожить животных из-за введенного на предприятии карантина, но животные были застрахованы. 

Фото Infopro54, автор: Мария Гарифуллина.

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы

Рубрики : Власть

Регионы : Новосибирск

Теги : фермеры пастереллез карантин изъятие скота вспышка заболевания

2 094
0
0
Предыдущая статья
Тысячи новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету
Следующая статья
На выходных в Новосибирской области потеплеет до +9 градусов

Владельцам трех и более квартир в Новосибирске повысят налоги

Автор: Юлия Данилова

Владельцев трех и более квартир хотят обязать платить больше налогов. Эта инициатива вошла в пакет предложений, которые подготовили субъекты федерации для пополнения региональных бюджетов. Об этом сообщил РБК, изучив документ, составленный Союзом финансистов России (в него входят представители минфинов российских регионов).

Разработчики предлагают в рамках легализации доходов, получаемых физлицами от сдачи жилых помещений в аренду, установить повышающий коэффициент к сумме налога на имущество в части превышения определенного размера совокупной кадастровой стоимости, пишет издание. Повышающий коэффициент предлагается применять, если совокупная кадастровая стоимость превышает определенный предел (например, 100 млн рублей).

Читать полностью

Экс-начальника управления новосибирской Росгвардии задержали следователи

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирске задержан экс-начальник управления Росгвардии по Новосибирской области генерал-майор Василий Шушаков. Об этом редакции Infopro54 сообщил источник в правоохранительных органах. Он возглавлял ведомство с 2016 года по осень 2025-го. Шушаков уволился по собственному желанию, после того как в управлении начались проверки.

Ряд новосибирских СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что задержание может быть связано с полигоном «Горный». Также стало известно о задержании одного из бывших заместителей Шушакова. Его подозревают в превышении должностных полномочий.

Читать полностью

Доступ к базам полиции для бизнеса станет платным

Автор: Оксана Мочалова

МВД России вынесло на общественное обсуждение проект постановления правительства, который вводит плату за доступ банков, операторов связи и других коммерческих организаций к полицейским базам данных о гражданах. Документ опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, обсуждение продлится до 10 апреля 2026 года.

Речь идет о данных, которые бизнес использует для проверки клиентов: действительность паспорта гражданина РФ, регистрация по месту жительства и пребывания, а также сведения о разрешениях на временное проживание и виде на жительство для иностранцев. Такую информацию полиция сейчас предоставляет через единую систему межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Читать полностью

Претендентов на «мусорную» концессию ищут в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

Министерство экономического развития Новосибирской области принимает заявки от потенциальных участников, готовых заключить с регионом очередное соглашение для реализации «мусорной» концессии. Речь идет о создании двух комплексов переработки отходов: КПО «Левобережный» и КПО «Правобережный». Информация о приеме заявок размещена на сайте торгов. Документы будут приниматься до вечера 4 мая. Рассмотреть их Минэкономразвития планирует в течение 10 рабочих дней.

Предполагается, что 12,5 млрд рублей будет профинансировано на создание первого этапа каждого КПО. Судя по документам слайдов, для создания второго-четвертого этапов проекта планируется привлечь два капитальных гранта по 1,7 млрд рублей каждый.

Читать полностью

Частный сектор Новосибирска «поплыл» из-за снежных завалов

Автор: Юлия Данилова

В ходе обсуждения ситуации с уборкой снега и подготовкой к прохождению паводка на мартовской сессии горсовета депутаты обозначили проблемы, которые возникли у них на округах в самых разных районах города.

После наступления плюсовых температур для жителей частного сектора крайне актуальным стал вопрос расчистки улиц. Растаявший снег привел к тому, что по дорогам невозможно проехать, не только личному транспорту, но и спецмашинам. Депутат Андрей Шамалёв сообщил, что в Заельцовском районе мусор не вывозят из частного сектора уже почти две недели, так как из-за снежной каши на улицах застревает техника «Спецавтохозяйства».

Читать полностью

В Новосибирской области лишившимся скота крупным хозяйствам и КФХ обещают поддержку

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирской области продолжается работа по оказанию помощи хозяйствам, пострадавшим от распространения пастереллеза. Представители федеральных и региональных властей, а также аграрного сообщества заявили о мерах поддержки для тех, кто утратил поголовье. 86% пришлось организованный аграрный сектор.

Роман Некрасов, заместитель министра сельского хозяйства России, сообщил, что в рамках работы, которая проводилась в Новосибирской области, состоялось большое количество встреч с пострадавшими хозяйствами, сельхозорганизациями, финансово-кредитными учреждениями и лизинговыми компаниями. Обсуждались меры государственной поддержки, необходимые для скорейшего восстановления производства сельскохозяйственной продукции.

Читать полностью
Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Бизнес

Энергетики наращивает запасы материалов перед ремонтом теплосетей в Новосибирске

Финансы

Россияне стали щедрее: рост чаевых в кафе и барах зафиксировали в феврале-марте

Бизнес ПроБизнес

Новосибирский бизнес столкнулся с ловушкой, формируя отчетность за 2025 год

Общество

На выходных в Новосибирской области потеплеет до +9 градусов

Власть

Новосибирские фермеры пытались через суд остановить изъятие скота

Телекоммуникации

Тысячи новосибирцев получили доступ к улучшенному интернету

Общество

«Там никаких надрывов и крошечные пятна»: в Новосибирске показали доллары, которые отказался принимать банк

Спорт

ХК «Сибирь» проиграл «Металлургу» во втором матче Кубка Гагарина

Бизнес

Семь шагов к эффективной SMS-рассылке: чек-лист для бизнеса

Общество

В МВД рассказали о последствиях участия в несанкционированных акциях

Право&Порядок

СК сообщил детали дела экс-главы управления Росгвардии Шушакова

Общество Финансы

Новосибирск попал в лидеры по приросту долгов по кредитам

Общество

В Новосибирске куриные яйца с начала года подорожали более чем на 11%

Бизнес

Учредителям и топам первой концессионной школы Новосибирска предъявили иск

Бизнес

Налоговая банкротит новосибирского застройщика

Власть Недвижимость Общество

Владельцам трех и более квартир в Новосибирске повысят налоги

Общество

Резкое потепление: Штормовое предупреждение объявлено в Новосибирской области

Право&Порядок

Прокуратура запретила прокат мототехники в Заельцовском бору Новосибирска

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности