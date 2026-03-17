Карантин в очагах заболевания скота в Новосибирской области продлится 30 дней

В Новосибирской области продолжаются карантинные мероприятия в районах, где зарегистрированы случаи заболевания крупного рогатого скота. Ограничения действуют как в личных подсобных хозяйствах, так и на крупных промышленных предприятиях. Ветслужба озвучила сроки действия карантинных ограничений.

— Карантин снимается через 30 дней с момента последней регистрации заболевания. За этот период проводится механическая очистка, первая дезинфекция, вторая дезинфекция и финальная. После этого проводятся контрольные лабораторные исследования, берутся смывы на качество дезинфекции и наличие возбудителя в окружающей среде. И только тогда мы снимаем карантинные мероприятия, — сообщил в ответ на вопрос Infopro54 начальник Новосибирского областного центра ветеринарно-санитарного обеспечения, официальный представитель областной противоэпизоотической комиссии Юрий Шмидт.

По данным ветслужбы в районах, которые где введен карантин и проводятся карантинные мероприятия завезено порядка 21 тонны хлора. Препарат используется, в том числе для обработки следов транспорта, перевозящего биологические отходы.

Особое внимание уделяется утилизации биологических отходов. Специалисты контролируют, чтобы инфекция не распространялась через трупы животных. При выявлении разовых случаев на место выезжает противоэпизоотический отряд, который обрабатывает территорию специальными дезинфицирующими жидкостями.

На сегодняшний день карантин продолжает действовать во всех хозяйствах, где были зафиксированы случаи заболевания.

Ранее редакция сообщала о введении режима чрезвычайной ситуации в регионе из-за инфекционных заболеваний скота и о начале компенсационных выплат владельцам сельскохозяйственных животных.