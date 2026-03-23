«Деньги на билет в Москву»: аферисты пытаются заработать на беде новосибирских аграриев

На сегодняшний день изъятие заболевшего скота завершается в последнем подкарантинном населенном пункте Новосибирской области — селе Козиха. По мере завершения самых болезненных мероприятий эмоции у селян успокаиваются и с людьми есть возможность поговорить. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Травников.

— Узнаем о достаточно мерзких событиях, которые произошли, по крайней мере, в двух населенных пунктах. Приезжали жители Новосибирска и предлагали собственнику ЛПХ перечислить деньги за оказание юридических услуг, которые помогли бы ему сохранить животных в хозяйстве. При этом, хозяйство не просто попало в границу карантина, там были выявлены многочисленные клинические признаки заболевания скота. Владелец ЛПХ перечислил деньги за якобы услуги, — констатировал глава региона.

В другом случае жительница Новосибирска, по словам людей, уговаривала жителей села собрать деньги на покупку авиационного билета в Москву для представления их интересов в различный госструктурах.

— Мы также видим, что в группах в соцсетях продолжают публиковаться призывы к сбору средств на протестную поддержку пострадавших сел с указанием реквизитов карточных счетов конкретных лиц и банков, — добавил Андрей Травников.

Он обратился к новосибирцам с просьбой не поддаваться на уловки аферистов, которые пытаются не просто пиариться, а еще и заработать на чужой беде.

— Не дайте себя обмануть. Не отдавайте ваши деньги мошенникам за непонятные услуги. Доверяйте мнению специалистов госветслужбы. Чем быстрее мы завершим мероприятия, необходимые для предотвращения распространения инфекции, тем быстрее сможем снять карантин и вернуться к нормальной жизни, — подчеркнул губернатор.

По данным правительства региона, на вечер 23 марта 196 семей получили выплаты за изъятый скот на совокупную сумму более 61 млн рублей.

