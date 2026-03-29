Новосибирский Минсельхоз опубликовал комментарий о методах умерщвления скота

На сайте и на официальных страницах в социальных сетях Министерства сельского хозяйства Новосибирской области опубликован комментарий Федерального центра охраны здоровья животных. Он рассказывает о методах умерщвления скота. Фактически эта публикация является ответом на статьи и комментарии в СМИ и соцсетях на тему гуманности подходов, использовавшихся в регионе в ходе изъятия скота.

Изъятия сельскохозяйственных животных в карантинных зонах, согласно заявлениям властей, к настоящему моменту уже завершились. Но проблемы, которую описывают словами «социальное напряжение», остаются. Одна из болезненных тем — как именно умерщвляли скот, насколько гуманны или негуманны были выбранные методы. Также людей волнуют экологические последствия для территорий от сжигания туш животных. В опубликованном официальном комментарии затрагиваются именно эти вопросы. Infopro54 размещает его без сокращений.

— Утилизация павших животных при инфекционных заболеваниях, включая пастереллез, осуществляется в соответствии с действующими ветеринарно-санитарными правилами обращения с биологическими отходами. Основной применяемый метод — термическое обезвреживание (сжигание) в инсинерационных установках либо на специально оборудованных площадках. В процессе обеспечивается полное уничтожение органических тканей. Возбудитель заболевания (бактерии рода Pasteurella) чувствителен к воздействию высоких температур и полностью инактивируется в процессе сжигания. После термической обработки образующиеся остатки подвергаются дополнительной дезинфекции и утилизируются в установленном порядке. Такой метод исключает попадание каких-либо патогенов в почву и грунтовые воды. Допускается кратковременное размещение павших животных до их вывоза и утилизации, при этом такие площадки находятся под ветеринарным контролем и исключают доступ посторонних лиц и животных. Ситуация находится на контроле ветеринарных служб. Отдельно необходимо отметить, что когда речь идет о вынужденном убое животных, предварительно проводится их усыпление с применением разрешённых ветеринарных препаратов, обеспечивающих прекращение всех жизненных функций. Это исключает какие-либо страдания животных перед последующей утилизацией, — говорится в комментарии Федерального центра охраны здоровья животных.

Напомним, режим ЧС из-за распространения инфекционного заболевания среди скота был введен 16 февраля. Соответствующий документ не был опубликован. О режиме ЧС широкому кругу лиц власти сообщили через СМИ в марте.

Ранее редакция сообщала о мясных рядах на Гусинобродском шоссе, где покупателям не показывали ветеринарно-сопроводительные документы на мясо. После публикации Infopro54 мясные ларьки были закрыты.