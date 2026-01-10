В Новосибирске скончался инженер, давший название Бугринскому мосту

9 января 2026 года ушел из жизни известный в Новосибирске инженер-конструктор и общественный деятель Владимир Фёдорович Ларичев. Ему было 85 лет. Он был одним из авторов проекта Бугринского моста. Он же придумал и название своему детищу. Об этом сообщили в группе «Бугринский комитет».

— Это был человек с активной жизненной позицией, участник и соорганизатор многих значимых общественных дел для жителей города и Бугров. Для нас он был надежным старшим товарищем, другом и мудрым наставником, отзывчивым и чутким человеком. Выражаем глубокие искренние соболезнования семье и близким, — сообщили в посте.

Владимир Федорович Ларичев родился в 1941 году в селе Бугры, что в Кировском районе Новосибирска. Выпускник Новосибирского станкостроительного техникума, он всю свою жизнь посвятил инженерии. Он работал в разных научно-исследовательских институтах и на предприятиях, занимался разработками электроприводов и решал вопросы экологической энергетики.