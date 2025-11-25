В Новосибирске решили восстановить подсветку Бугринского моста

Власти Новосибирска намерены вернуть архитектурную подсветку одному из самых узнаваемых символов города — Бугринскому мосту. Как сообщил губернатор Андрей Травников в ходе прямого эфира телеканала ОТС, уже подготовлены предложения по восстановлению освещения, а региональный минфин окажет городу необходимую помощь.

Изначально подсветка была заложена в проекте моста и работала после его открытия в 2014 году. Однако со временем, из-за отсутствия должного обслуживания, система вышла из строя и больше не функционировала.

— Сегодня специалисты мэрии изучили этот вопрос, готовят предложения по восстановлению этой подсветки. Такая визитная карточка Новосибирска, как Бугринский мост, должна радовать и днём, и ночью. При поступлении соответствующих предложений, поручу региональному Минфину оказать помощь городу, чтобы восстановить подсветку», — отметил Андрей Травников.

Глава региона добавил, что на новом четвёртом мосту через Обь проектом также предусмотрена установка архитектурной подсветки.

Бугринский мост — вантовый мост через реку Обь в Новосибирске, являющийся частью объездной дороги. Был открыт в 2014 году. Его главная особенность — арочный пролёт длиной 380 метров. Красная арка моста быстро стала одной из ключевых достопримечательностей города.

Ранее редакция сообщала, что архитектурную подсветку включили на здании Госбанка.