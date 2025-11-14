Российская сеть фастфуда выпустила стаканы с изображением Бугринского моста

Известная сеть предприятий быстрого питания объявила о выпуске коллекции одноразовых стаканов с изображением достопримечательностей российских городов. В число выбранных знаковых мест вошел один из мостов Новосибирска.

Бугринский мост, как и все остальные достопримечательности, для посудного мерча нарисовал художник и иллюстратор Сева Выводцев (Seva MFN). Кроме Новосибирска в коллекции представлены еще два сибирских города — Новокузнецк и Иркутск. Из новокузнецких достопримечательностей выбрано здание цирка, из иркутских — каток в сквере имени Кирова. В общей сложности сеть фастфуда заказала художникам изображения знаковых мест 15 российских городов от Калининграда до Владивостока.

