Покупка недвижимости в Москве: искать самому или через агентство

Как выбрать квартиру в столице

Для начала нужно решить — учитывать ли инфраструктуру и экологию, а также удаленность от центра, расположение за кольцевой автодорогой или в пределах МКАД.

При выборе жилья важно учесть:

допустимый бюджет, возможность кредита;

характеристики дома;

открыт или закрыт двор;

метраж и планировку;

наличие отделки.

Вторичный рынок или новостройка

Чтобы сделать правильный выбор, нужно взвесить преимущества и недостатки обоих типов, а также факторы, влияющие на стоимость.

Что определяет цены на недвижимость б/у

Престижность района, инфраструктура, наличие общественного транспорта, отдаленность от метрополитена, близость промышленных предприятий и парков.

Возраст постройки.

Этаж, на котором находится квартира.

Количество этажей.

Состояние квартиры, нужны ли капиталовложения на ремонт.

Вид из окна.

Состояние двора и подъезда.

Наличие парковки.

Энергоэффективность — состояние окон, наличие счетчиков.

От чего зависит стоимость жилья от застройщика

Класс объекта, в котором учтено местоположение.

Стадия завершенности.

Близость метро и транспорта.

Социальная инфраструктура.

Имидж компании.

Преимущества

Первичка Вторичка Европейские стандарты строительства.

Современные лифты.

Тепло- и звукоизоляция.

Новые коммуникации.

Оптимальные планировки.

Социальное окружение — однородное.

Экономия при инвестировании дома на этапе строительства.

Дополнительные расходы на отделку, ремонт и сантехнику. Возможности приобрести маленькую и дешевую квартиру.

Покупаются квартира, готовая для проживания, которую можно осмотреть.

Развитая инфраструктура — магазины, обустроенные дворы и площадки для детей.

Легче подыскать интересующий район.

Удобные транспортные развязки.

Риски

Первичка Вторичка Застройщик может задержать срок сдачи.

Проблемы с оформлением прав собственности.

Некачественные коммуникации и отделка.

При выборе варианта с черновой отделкой предстоит дорогостоящий ремонт. В старых домах велики потери тепла и воды.

Внутренние коммуникации, перекрытия и несущие конструкции — в плохом состоянии.

Необходимость внимательной проверки документов, личности владельца и наличия родственников, претендующих на жилье.

Необъективно высокая цена.

Основной риск при покупке «вторички» — спланированные мошеннические схемы. А на первичном рынке — недобросовестный застройщик.

Чтобы купить квартиру у порядочного продавца, стоит обратиться к профессионалам — риелторам крупных агентств недвижимости, осуществляющим всестороннюю проверку сделки.

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Поддерживается и обновляется собственная база проверенных объектов недвижимости. Представлены квартиры и комнаты, выставленные на продажу в столице и области. Можно задать поиск по районам, схеме метро и улице.

Настраивается фильтр, учитывающий:

новостройка это или вторичный рынок;

количество комнат;

диапазон цен;

желаемая площадь — общая, жилая и кухни;

тип дома — блочный, кирпичный, монолитный, сталинка, элитный;

как долго добираться до метро пешком и транспортом;

тип санузла;

окна во двор или на улицу;

наличие лифта и телефона.

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