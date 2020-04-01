Покупка недвижимости в Москве: искать самому или через агентство

Как выбрать квартиру в столице
Для начала нужно решить — учитывать ли инфраструктуру и экологию, а также удаленность от центра, расположение за кольцевой автодорогой или в пределах МКАД.
При выборе жилья важно учесть:
- допустимый бюджет, возможность кредита;
- характеристики дома;
- открыт или закрыт двор;
- метраж и планировку;
- наличие отделки.
Вторичный рынок или новостройка
Чтобы сделать правильный выбор, нужно взвесить преимущества и недостатки обоих типов, а также факторы, влияющие на стоимость.
Что определяет цены на недвижимость б/у
- Престижность района, инфраструктура, наличие общественного транспорта, отдаленность от метрополитена, близость промышленных предприятий и парков.
- Возраст постройки.
- Этаж, на котором находится квартира.
- Количество этажей.
- Состояние квартиры, нужны ли капиталовложения на ремонт.
- Вид из окна.
- Состояние двора и подъезда.
- Наличие парковки.
- Энергоэффективность — состояние окон, наличие счетчиков.
От чего зависит стоимость жилья от застройщика
- Класс объекта, в котором учтено местоположение.
- Стадия завершенности.
- Близость метро и транспорта.
- Социальная инфраструктура.
- Имидж компании.
Преимущества
|Первичка
|Вторичка
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- Европейские стандарты строительства.
- Современные лифты.
- Тепло- и звукоизоляция.
- Новые коммуникации.
- Оптимальные планировки.
- Социальное окружение — однородное.
- Экономия при инвестировании дома на этапе строительства.
- Дополнительные расходы на отделку, ремонт и сантехнику.
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- Возможности приобрести маленькую и дешевую квартиру.
- Покупаются квартира, готовая для проживания, которую можно осмотреть.
- Развитая инфраструктура — магазины, обустроенные дворы и площадки для детей.
- Легче подыскать интересующий район.
- Удобные транспортные развязки.
Риски
|Первичка
|Вторичка
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- Застройщик может задержать срок сдачи.
- Проблемы с оформлением прав собственности.
- Некачественные коммуникации и отделка.
- При выборе варианта с черновой отделкой предстоит дорогостоящий ремонт.
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- В старых домах велики потери тепла и воды.
- Внутренние коммуникации, перекрытия и несущие конструкции — в плохом состоянии.
- Необходимость внимательной проверки документов, личности владельца и наличия родственников, претендующих на жилье.
- Необъективно высокая цена.
Основной риск при покупке «вторички» — спланированные мошеннические схемы. А на первичном рынке — недобросовестный застройщик.
Чтобы купить квартиру у порядочного продавца, стоит обратиться к профессионалам — риелторам крупных агентств недвижимости, осуществляющим всестороннюю проверку сделки.
«МИЦ-столичный ипотечный центр недвижимости» — преимущества работы
- Компания выдает своим клиентам гарантийный сертификат на услуги, срок действия которого неограничен.
- Размер комиссии фиксируется и не может быть увеличен из-за инфляции.
- Личностный подход к клиентам — основа работы.
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Продажа квартир
Поддерживается и обновляется собственная база проверенных объектов недвижимости. Представлены квартиры и комнаты, выставленные на продажу в столице и области. Можно задать поиск по районам, схеме метро и улице.
Настраивается фильтр, учитывающий:
- новостройка это или вторичный рынок;
- количество комнат;
- диапазон цен;
- желаемая площадь — общая, жилая и кухни;
- тип дома — блочный, кирпичный, монолитный, сталинка, элитный;
- как долго добираться до метро пешком и транспортом;
- тип санузла;
- окна во двор или на улицу;
- наличие лифта и телефона.
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