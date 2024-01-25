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Правила работы коллекторов в 2024 году скорректируются

  • 25/01/2024, 11:17

Елена Телятникова, генеральный директор коллекторского агентства «Право Онлайн»:

Искусственный интеллект привлекают к взысканию задолженности— Наша деятельность на 100% подчиняется закону, поэтому все будет зависеть от эффекта новых регуляторных изменений, которые произойдут в 2024 году. Основной для нас закон №230-ФЗ будет дополнен: в нем появятся понятия «коллекторы», «коллекторская деятельность», «коллекторская организация».

Также в законе получит разъяснение статус «автоматизированный интеллектуальный агент» (АИА), а он станет еще одной формой взаимодействия с должником. Ранее в законе ничего не было сказано про АИА, теперь же его использование приравнивается к телефонному разговору и будет идти в расчет числа разрешенных с должником контактов. В новом году изменится и состав сведений, которые коллектор обязан сообщать клиенту-должнику: теперь к представлению себя и агентства, оповещению о записи разговора добавится еще и требование сообщать размер и структуру долга. Если один из пунктов не будет соблюден, а сумма долга, например, будет сообщена некорректно, это будет считаться введением в заблуждение и грозить штрафом.

Я назвала лишь основные изменения, на деле их гораздо больше, но все они так или иначе затронут наш рынок. Но я уверена, что они не сильно скажутся на тех коллекторских агентствах, которые и до этого честно и в полном объеме исполняли законы.

Фото предоставлено коллекторским агентством «Право Онлайн»

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цивилизованный коллекшен рынок микрофинансирования


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