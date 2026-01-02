Новосибирский зоопарк объявил о росте цен на билеты из-за инфляции

С 1 января 2026 года в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило повысилась стоимость входных билетов. Информацию об этом зоологический парк опубликовал на своих официальных страницах в соцсетях. Входной взрослый билет теперь стоит 700 рублей, льготный билет — 350 рублей. Для детей в возрасте до 7 лет посещение остаётся бесплатным.

Решение о пересмотре цен зоопарк объяснил ростом цен на корма для животных и общими инфляционными процессами.

— Повышение цен связано с инфляцией и непрерывным ростом цен на корма для животных и коммунальные услуги. Средства, полученные от посещений, мы используем не только для содержания животных, но и на строительство и развитие зоопарка, — говорится в сообщении.

В России работают 39 зоологических парков. Они существенно отличаются друг от друга площадью территорий и размерами коллекций. Новосибирский зоопарк остается крупнейшим в стране. Infopro54 сравнил цены на билеты в нескольких российских зоологических парках, которые сопоставимы с Новосибирским по размерам, популярности и местам в различных рейтингах.

Стоимость взрослого билета в Московском зоопарке составляет 1500 рублей, льготный билет — 750 рублей.

Цена взрослого билета в Ярославском зоопарке — 1200 рублей, льготный билет стоит 600 рублей.

В нижегородском зоопарке «Лимпопо» взрослый билет оценивается в 1100 рублей, льготный билет — в 700 рублей.

В красноярском парке флоры и фауны «Роев ручей» цена билета для взрослых — 600 рублей, детский билет стоит 400 рублей.

Ранее редакция сообщала, что коллекция Новосибирского зоопарка пополнилась японскими макаками.