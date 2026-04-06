В Новосибирск вернулись сапсаны — в черте города гнездятся минимум три пары

В Новосибирск с мест зимовки вернулись самые быстрые птицы в мире — сапсаны. За жизнью одной из пар город снова будет следить с помощью веб-камеры. Infopro54 поговорил с теми, кто изучает и спасает диких птиц, и выяснил, как часто пернатые хищники гнездятся на крышах и чердаках зданий.

На крыше многоэтажного дома в Советском районе сапсаны впервые появились в 2016 году. Для своего гнезда они выбрали небольшой уступ под крышей. Своего первого птенца пара вырастила в 2018 году, и с тех пор ставшие знаменитыми новосибирские сапсаны приносят потомство ежегодно. Этим птицам повезло с людьми: жители многоэтажки оказались не против соседства с хищниками из семейства соколиных. В 2021 году для сапсанов на их уступе был установлен дуплон — специальный гнездовой ящик. В нем несколько лет подряд самка откладывала яйца и росли птенцы.

— В 2025 году в паре сменилась самка. Она не поняла еще всей прелести дуплона (пуховые птенцы из него не падают на землю, и людям не приходится их возвращать на место), и кладка была сделана под открытым небом. Когда птенцы подросли, команда хранителей перенесла их в дуплон. В этом году посмотрим, как всё будет. Судя по поведению птиц, самец и самка те же, что и в прошлом году, — рассказала Infopro54 орнитолог, председатель Новосибирского отделения Союза охраны птиц России Елена Шнайдер.

Сапсаны, живущие в микрорайоне Шлюз, — самые известные, но не единственные в Новосибирске. Ученые и волонтеры, которые работают с дикими птицами, знают как минимум о трех парах сапсанов, гнездящихся в черте города. Кроме уже упомянутой пары, известны представители вида, живущие на территории одного из новосибирских заводов и на территории ТЭЦ. Данных об этих птицах у специалистов меньше в силу понятных причин, с помощью камер за ними тоже никто не наблюдает. Тем не менее известно, что птицы, выбравшие в качестве дома промышленные объекты, тоже прилетают и выводят птенцов ежегодно.

— К нам предприятия обращались несколько раз. Как правило, это было связано с тем, что птенцы, как им и положено в определенном возрасте, выходили (выпадали) из гнезд. Это естественный этап: птенцы остаются на гнездовой территории родителей, и самец с самкой продолжают о них заботиться. Но если такое происходит в месте, где идут какие-то производственные процессы, то тут иногда людям приходится вмешаться. Мы консультировали в таких случаях, помогали перенести птенцов туда, где и родители бы их нашли, и никто бы никому не мешал. Ветеринарная помощь этим птенцам была не нужна: все злые, агрессивные, здоровые. Но иногда птенцам городских сапсанов нужна медицинская помощь. Были случаи, когда птенцы были с паразитозом. Это следствие их рациона. В Новосибирске сапсаны охотятся на голубей, а они не очень здоровы. Мы пропаивали нескольких птенцов сапсанов препаратами против паразитов и возвращали их родителям, — рассказала Infopro54 координатор Центра реабилитации диких животных Алиса Богомолова.

Большой город с его экологическими проблемами кажется не самым лучшим домом для птиц. Но они его выбирают в качестве места для гнездования и возвращаются сюда, если здесь удавалось вывести и вырастить потомство. В перспективе, по мнению орнитологов, в Новосибирске возможно появление новых пар сапсанов: в городе есть идеальные для этого высотки.

Кроме сапсанов, Новосибирск в качестве места жительства выбирают и другие хищные птицы. Есть всем известные коршуны и менее известные пустельги.

— В высотке на улице Нарымской, на чердаке, уже лет пять селится пустельга. И там тоже каждый год птенцы. И они тоже выходят из гнезда, оказываются во дворе. В первый год мы их забрали. А потом с жильцами договорились, и они теперь знают, что птенца надо пересадить на дерево — и всё. На Коммунистической есть промышленное здание, там тоже гнездится пустельга, — говорит Алиса Богомолова.

По данным орнитологов, на территории Новосибирской области гнездится около 30 видов дневных и ночных хищных птиц.

