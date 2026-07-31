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Общество

Новосибирский зоопарк сократил вечерние часы работы

Автор: Артем Рязанов

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Причина — уменьшение светового дня и необходимость подготовки животных к ночи

С 1 августа Новосибирский зоопарк изменил график работы, сократив вечерние часы для посетителей. Причиной корректировок стало уменьшение продолжительности светового дня. Соответствующее уведомление появилось в официальном Telegram-канале учреждения.

В будние дни комплекс теперь работает до 21:00, а в выходные и праздничные дни — до 22:00При этом вход в павильоны прекращается уже в 20:45, о чем отдельно предупредили администраторы.

Кассы зоопарка закрываются раньше окончания работы всего парка: по будням билеты перестают продавать в 20:00, а по субботам и воскресеньям — в 20:30После этого времени попасть на территорию уже нельзя, однако сам парк продолжает функционировать только «на выход» — для тех, кто уже находится внутри и покидает его.

Напомним, что до 1 июня зоопарк работал в летнем режиме: ежедневно с 08:00 до 23:00, а кассы закрывались в 21:00. Новый расписание действует с августа и будет актуально, пока световой день остается коротким. Точные даты перехода на зимний график в зоопарке пока не называли.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский зоопарк отправил животных в Индию.

Источник фото: Infopro54 / автор: Юлия Данилова

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Рубрики : Общество

Регионы : Новосибирск

Теги : Новосибирский зоопарк время работы

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