Белые медведи Герда и Кай из зоопарка Новосибирска снова стали родителями

У белых медведей Кая и Герды, проживающих в Новосибирском зоопарке, вновь родился малыш. Крошечный медвежонок появился на свет 7 декабря 2025 года, но информация об этом появилась на официальном телеграмм-канале Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило только 15 марта 2026-го.

— Детеныши белых медведей появляются на свет незрячими, беспомощными. Вес новорожденного медвежонка составляет в среднем 600 граммов. Рядом с мамой-медведицей он едва заметен. И в первые месяцы жизни мать не оставляет кроху одного ни на секунду. Наша Герда со всеми своими детьми вела себя именно так. В этот раз она впервые вышла за едой 26 февраля. То есть медведица не покидала логово более двух месяцев. И самое лучшее, что можно было сделать для нее и малыша, — это ничем не беспокоить их в самый прекрасный и самый ответственный период. Поэтому мы сообщаем о рождении малыша именно сейчас — когда он уже немного подрос и начинает выходить на уличные прогулки, — объяснили в пресс-службе.

Новорожденный еще не проходил первый ветеринарный осмотр, так что его пол будет известен немного позже. Пока же за молодой мамой и ее детенышем зоологи и ветеринары наблюдают через камеры, чтобы не нарушать их покой. Благодаря стороннему наблюдению известно, что медвежонок хорошо ест, растет и развивается в полном соответствии с возрастом.

Напомним, впервые белые медведи Кай и Герда впервые стали родителями в 2013 году. Этот новорожденный стал для них седьмым детенышем.

В связи с этим, в пресс-службе зоопарка предупредили, что проход к вольеру молодой мамы пока будет закрыт, чтобы не беспокоить семью в важный период адаптации.

