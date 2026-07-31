Белый кролик-гигант облюбовал территорию зоопарка в Новосибирске

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило посетители стали замечать необычного обитателя. По территории вне вольеров свободно перемещается крупный белый кролик. По оценкам очевидцев, длина животного достигает примерно одного метра. При этом зверёк не боится людей и спокойно передвигается по дорожкам.

В администрации зоопарка изданию Om1 Новосибирск подтвердили, что этот кролик не является питомцем учреждения. Он попал на территорию извне и живёт там уже довольно долго. Там также отметили, что свободно гуляющие дикие животные для них — обычное дело. Помимо кролика, на территории можно встретить белок, бурундуков, уток и других представителей местной фауны.

Хотя близость вольеров с хищниками создаёт потенциальную опасность, ограничивать передвижение длинноухого или отлавливать его в планы не входит. В зоопарке считают, что, как и в дикой природе, животное способно самостоятельно оценивать риски. По словам сотрудников, кролик благополучно сосуществует с другими обитателями и не доставляет хлопот.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский зоопарк сократил вечерние часы работы.