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Белый кролик-гигант облюбовал территорию зоопарка в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

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Метровое животное свободно гуляет по дорожкам и не боится ни диких животных, ни посетителей

В Новосибирском зоопарке имени Р. А. Шило посетители стали замечать необычного обитателя. По территории вне вольеров свободно перемещается крупный белый кролик. По оценкам очевидцев, длина животного достигает примерно одного метра. При этом зверёк не боится людей и спокойно передвигается по дорожкам.

В администрации зоопарка изданию Om1 Новосибирск подтвердили, что этот кролик не является питомцем учреждения. Он попал на территорию извне и живёт там уже довольно долго. Там также отметили, что свободно гуляющие дикие животные для них — обычное дело. Помимо кролика, на территории можно встретить белок, бурундуков, уток и других представителей местной фауны.

Хотя близость вольеров с хищниками создаёт потенциальную опасность, ограничивать передвижение длинноухого или отлавливать его в планы не входит. В зоопарке считают, что, как и в дикой природе, животное способно самостоятельно оценивать риски. По словам сотрудников, кролик благополучно сосуществует с другими обитателями и не доставляет хлопот.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирский зоопарк сократил вечерние часы работы.

Источник фото: Om1

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Регионы : Новосибирск

Теги : Новосибирский зоопарк животное

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Новосибирский зоопарк сократил вечерние часы работы

Автор: Артем Рязанов

С 1 августа Новосибирский зоопарк изменил график работы, сократив вечерние часы для посетителей. Причиной корректировок стало уменьшение продолжительности светового дня. Соответствующее уведомление появилось в официальном Telegram-канале учреждения.

В будние дни комплекс теперь работает до 21:00, а в выходные и праздничные дни — до 22:00При этом вход в павильоны прекращается уже в 20:45, о чем отдельно предупредили администраторы.

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Перекреативили: размещением фото орангутана на баннере в Новосибирске заинтересовалась прокуратура

Автор: Юлия Данилова

Областная прокуратура начала проверку ситуации с поздравительными баннерами в Новосибирске в честь 9 Мая, на которых изображен орангутан Бату. Об этом сообщил ТАСС.

Напомним, в соцсетях появились баннеры с поздравлением с Днем Победы и фотографией Бату, которые разместил Новосибирский зоопарк. После волны критики в соцсетях зоопарка появилось объяснение этой инициативы. В комментарии отмечается, что на билбордах изображены замечательные животные, олицетворяющие силу и мощь.

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Белые медведи Герда и Кай из зоопарка Новосибирска снова стали родителями

У белых медведей Кая и Герды, проживающих в Новосибирском зоопарке, вновь родился малыш. Крошечный медвежонок появился на свет 7 декабря 2025 года, но информация об этом появилась на официальном телеграмм-канале Новосибирского зоопарка имени Р.А. Шило только 15 марта 2026-го.

— Детеныши белых медведей появляются на свет незрячими, беспомощными. Вес новорожденного медвежонка составляет в среднем 600 граммов. Рядом с мамой-медведицей он едва заметен. И в первые месяцы жизни мать не оставляет кроху одного ни на секунду. Наша Герда со всеми своими детьми вела себя именно так. В этот раз она впервые вышла за едой 26 февраля. То есть медведица не покидала логово более двух месяцев. И самое лучшее, что можно было сделать для нее и малыша, — это ничем не беспокоить их в самый прекрасный и самый ответственный период. Поэтому мы сообщаем о рождении малыша именно сейчас — когда он уже немного подрос и начинает выходить на уличные прогулки, — объяснили в пресс-службе.

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Новосибирский зоопарк объявил о росте цен на билеты из-за инфляции

Автор: Мария Гарифуллина

С 1 января 2026 года в Новосибирском зоопарке им. Р. А. Шило повысилась стоимость входных билетов. Информацию об этом зоологический парк опубликовал на своих официальных страницах в соцсетях. Входной взрослый билет теперь стоит 700 рублей, льготный билет — 350 рублей. Для детей в возрасте до 7 лет посещение остаётся бесплатным.

Решение о пересмотре цен зоопарк объяснил ростом цен на корма для животных и общими инфляционными процессами.

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Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске жители микрорайонов Фламинго, Берёзки и Затулинка обеспокоены появлением корсака — степной лисы, которая может быть опасной из-за риска бешенства и клещей.

По словам ветеринарного врача Марии Боровской, животное уже несколько дней свободно бродит по городу. Пока что в его поведении не обнаружено признаков опасного заболевания.

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Учёный из Новосибирска спас раненого журавля

Автор: Артем Рязанов

Под Новосибирском на прошлой неделе развернулась спасательная операция, благодаря которой ученым удалось сохранить жизнь журавлю. Старший научный сотрудник Института молекулярной и клеточной биологии СО РАН, кандидат биологических наук Олег Андреенков, поймал раненую птицу в полях Искитимского района.

Орнитолог узнал о беде, в которую попала птица, от своей знакомой, миколога Татьяны Бульонковой. В начале октября, после первого снега, женщина заметила следы, а затем увидела вдалеке журавля. Когда она приблизилась к птице, то поняла, что та ранена. Татьяна сообщила об этом Олегу Адреенкову, и тот удивился, ведь журавль уже должен был улететь на юг.

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