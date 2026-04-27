Известную зоозащитницу похоронили в Омске

Автор: Юлия Данилова

За месяц до смерти ее избили на улице двое мужчин

В Омске прошли похороны 35-летней Валерии Беловой. Женщина была активной зоозащитницей и постоянно помогала животным. Как рассказывают ее знакомые, однажды Валерия спасла собаку, которая застряла на льдине. Для этого ей пришлось плыть в ледяной воде. В другой раз она залезла в коллектор, где умирали попавшие в западню собаки, и вытащила их.

Как пишут местные СМИ, в марте двое пьяных мужчин со стаффордширским терьером избили Валерию. Она получила сотрясение, но отказалась от госпитализации, потому что дома ее ждали пятеро питомцев.

— В последние дни жизни Валерия чувствовала себя всё хуже и хотела лечь в больницу, но не могла: ей не с кем было оставить собак. Она умоляла помочь с их устройством, но никто не успел забрать животных. Тело Валерии нашли дома. Она умерла 23 апреля. Сначала в квартиру не могли попасть — собаки охраняли хозяйку, не понимая, что её уже нет, — пишет Omsk.aif.ru.

После сообщений в СМИ о том, что к смерти женщины, возможно, причастны местные жители, следователи начали процессуальную проверку. Глава Следственного комитета России поручил руководителю СУ по Омской области Виталию Батищеву возбудить уголовное дело. Родные и близкие Валерии надеются, что следователи разберутся в её гибели и установят виновных. Сейчас они ждут результатов экспертизы, которая должна установит точную причину смерти девушки.

Ранее редакция сообщала о том, что о ситуации на Черном море после разлива мазута рассказала новосибирский волонтер. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Омск

Теги : уголовное дело зоозащитники

Начальника Западно-Сибирской железной дороги задержали за взятку

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске начато уголовное преследование начальника Западно-Сибирской железной дороги Александра Грицая. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере (часть 6 статьи 290 УК РФ).

Пресс-служба Западно-Сибирской транспортной прокуратуры сообщила, что уголовное дело было возбуждено по материалам, собранным в ходе оперативно-розыскных операций сотрудниками Управления ФСБ России по Новосибирской области.

Читать полностью

Новосибирские полицейские задержали виновника ДТП, в котором погибли 5 человек

Полицейские взяли под стражу водителя, виновного к смертельном ДТП в Болотнинском районе Новосибирской области. Об этом рассказали в МВД Новосибирской области.

Виновником жуткого ДТП признан мужчина 1983 года. Вечером 14 марта он ехал за рулем автомобиля «Мерседес Бенц» по автодороге Р-255 из Новосибирска в сторону Кемерово. В 19.40 на 109 километре водитель выехал на встречную полосу и столкнулся со встречным грузовым автомобилем «Ман» под управлением водителя 1977 года рождения.

Читать полностью

В школе Бердска закрыли шесть классов из-за протечки кровли

Из-за ненадлежащего содержания одной из школ Бердска Новосибирской области возбуждено уголовное дело. Глава Следственный комитета России Александр Бастрыкин потребовал от главы областного управления Евгения Долгалева представить подробный доклад о ходе его расследования. Об этом сообщили в пресс-службе центрального аппарата Следственного комитета.

Уточняется, что в школе, принявшей своих первых учеников еще в 1988 году, за прошедшие почти четыре десятилетия ни разу не проводился капитальный ремонт. В результате в образовательном учреждении начала протекать крыша, а со стен обвалилась штукатурка. К тому же температура в классах намного ниже всех допустимых норм. При этом школьники продолжают заниматься в сырых, выстывших помещениях.

Читать полностью

Из уголовного дела о мошенничестве в Новосибирске исчезли важные страницы

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирске дознаватели ФССП расследуют необычное уголовное дело. Оно началось после инцидента в зале суда, где из материалов громкого дела о многомиллионном мошенничестве исчезли важные страницы. Подозреваемый в их сокрытии — сам обвиняемый, как сообщает пресс-служба ведомства.

Инцидент произошел в Железнодорожном районном суде.

Читать полностью

В Новосибирской области оформили пособия на 664 несуществующих ребенка

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирске завершено предварительное расследование уголовного дела о хищении средств из федерального бюджета в рамках нацпроекта «Демография». К уголовной ответственности привлечены восемь человек в возрасте от 18 до 51 года. Они обвиняются в мошенничестве при получении выплат и подделке документов, совершенных в составе преступного сообщества, сообщили в региональной прокуратуре.

По данным следствия, преступное сообщество для хищения средств, выделяемых на пособия при рождении детей, было создано в 2021 году. Схема работала на территории Новосибирской, Калужской, Пензенской областей и Хабаровского края.

Читать полностью

Уголовное дело возбудили после взрыва на бердском заводе (видео)

Автор: Артем Рязанов

В результате инцидента на промышленном предприятии в Бердске, который произошел в конце прошлой недели, пострадали директор компании и двое рабочих. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области, 28 ноября 2025 года в цехе завода, занимающегося литейным производством, в результате нарушения технологии переплавки металла трое сотрудников получили телесные повреждения.

Читать полностью
Про здоровье
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Технологии

Новосибирские ученые объявили о создании вируса, разрушающего раковые клетки

Власть

Более 760 новосибирцев получат новое жилье взамен аварийного

Культура Общество

Задания Диктанта Победы в Новосибирске были сложными

Бизнес

В промышленном парке под Новосибирском планируют создать колледж

Общество

Услуги сантехников могут включить в квитанции ЖКХ в Новосибирске

Бизнес

Новосибирская ТЭЦ-4 начинает модернизацию турбогенератора

Город

Самую большую в России трамвайную эстакаду открыли в Новосибирске

Недвижимость

Эко-квартал «На Кедровой» растет: ключи от нового дома и строительство детского сада

Власть

Губернатор рассмотрел вопросы подготовки к празднованию в регионе 1 и 9 мая

Бизнес Власть Общество

Штрафовать за продажу топлива подросткам предлагают в Новосибирской области

Власть Общество

Жители Малыгина расселяются в квартиры по районам Новосибирска

Бизнес

Почти 12 тысяч предпринимателей из Сибири получили от Сбера возврат половины комиссии за эквайринг

Бизнес Власть Недвижимость

Строительство ресторана на месте взорвавшейся АЗС в Новосибирске вновь продлили

Бизнес

«Билайн бизнес»: российский рынок 5G в корпоративном сегменте может вырасти до 50 млрд рублей

Бизнес Общество

Зарплаты до миллиона: кадровый рынок Новосибирска «пылесосят» работодатели из других областей и округов

Общество

От урагана пострадали три района Новосибирской области

Общество

«Надеемся, что это не будет новодел»: в Новосибирске ремонт школы-памятника начали со сноса крыши и шатрового купола

Власть Город

Почти 10 миллионов рублей потратят власти Новосибирска на краску для разметки дорог

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Общество Прямым текстом

Елена Ельцова: Рост цен на топливо всех марок в Новосибирской области ускоряется

Прямым текстом

Александр Чернокульский: Любая идея должна пройти проверку лентяем

Про Бизнес
Все материалы

