Известную зоозащитницу похоронили в Омске

В Омске прошли похороны 35-летней Валерии Беловой. Женщина была активной зоозащитницей и постоянно помогала животным. Как рассказывают ее знакомые, однажды Валерия спасла собаку, которая застряла на льдине. Для этого ей пришлось плыть в ледяной воде. В другой раз она залезла в коллектор, где умирали попавшие в западню собаки, и вытащила их.

Как пишут местные СМИ, в марте двое пьяных мужчин со стаффордширским терьером избили Валерию. Она получила сотрясение, но отказалась от госпитализации, потому что дома ее ждали пятеро питомцев.

— В последние дни жизни Валерия чувствовала себя всё хуже и хотела лечь в больницу, но не могла: ей не с кем было оставить собак. Она умоляла помочь с их устройством, но никто не успел забрать животных. Тело Валерии нашли дома. Она умерла 23 апреля. Сначала в квартиру не могли попасть — собаки охраняли хозяйку, не понимая, что её уже нет, — пишет Omsk.aif.ru.

После сообщений в СМИ о том, что к смерти женщины, возможно, причастны местные жители, следователи начали процессуальную проверку. Глава Следственного комитета России поручил руководителю СУ по Омской области Виталию Батищеву возбудить уголовное дело. Родные и близкие Валерии надеются, что следователи разберутся в её гибели и установят виновных. Сейчас они ждут результатов экспертизы, которая должна установит точную причину смерти девушки.

