ПВС и умерщвление: в Новосибирске разработан новый закон о борьбе с бездомными животными

В Законодательное собрание Новосибирской области внесен законопроект «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными». 14 октября его поддержал комитет по аграрной политике, природным ресурсам и земельным отношениям, сообщила пресс-служба Заксобрания. После этого зоозащитники изучили текст проекта закона, пояснительные записки к нему и заявили, что предлагаемые изменения обернутся массовым убийством отловленных собак. Infopro54 приводит мнения и комментарии сторон.

Указанный законопроект предусматривает создание пунктов временного содержания и допускает умерщвление агрессивных собак, а также вводит понятие «экстраординарной ситуации» для массового отлова. В настоящее время, напомним, умерщвление отловленных на улицах собак и кошек запрещено законом. Пойманных животных должны лечить, стерилизовать и, после специальной проверки на агрессивность, выпускать в прежнее место, если не удается найти им хозяев. Агрессивные животные должны помещаться в приюты. Поводом для ужесточения законодательства, как указано в пояснительной записке к законопроекту, стали участившиеся случаи нападения бродячих собак на людей и домашних животных.

— Нахождение на территориях населенных пунктов стай собак представляет существенную, реальную опасность для граждан и нарушает конституционные права на безопасную среду. Нападению собак часто подвергаются граждане наиболее незащищенных категорий – пожилые люди и дети. В январе 2025 года зафиксирован факт причинения смерти человеку стаей животных без владельцев (собак) на территории Новосибирского района Новосибирской области. Участились случаи гибели домашних животных от нападений безнадзорных собак, а также случаи гибели сельскохозяйственного скота и птицы на территории Новосибирской области. Безнадзорные собаки приносят значительный вред дикой фауне, в том числе редким видам животных и птиц, создают угрозу распространения инфекционных заболеваний, в том числе опасных для человека. Стерилизация животных без владельцев, проводимая в рамках мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев, не гарантирует снижение проявляемой ими агрессии. Агрессивное поведение, вызванное страхом, стрессом, болезненным состоянием или территориальными претензиями, может сохраняться даже после стерилизации, — говорится в пояснительной записке к законопроекту, подписанной и.о. начальника управления ветеринарии Новосибирской области Сергеем Макаровым.

Одним из ключевых нововведений является создание пунктов временного содержания (ПВС). В отличие от приютов, которые в регионе так и не были построены в необходимом количестве, эти пункты предназначены для краткосрочного (не более 35 дней) содержания отловленных животных. Именно в ПВС, согласно тексту закона, будет проводиться оценка агрессивности животного, и именно здесь может осуществляться его умерщвление. Против такого подхода выступают представители зоозащитных организаций.

— Вводятся пункты временного содержания вместо обещанных приютов (это нулевая возможность контроля того, что происходят за забором ПВС со стороны общественности). Вводится умерщвление агрессивных собак, а это значит, что при желании любую собаку можно будет признать агрессивной и убить (напомним, в отличие от приютов общественные инспектора контролировать ПВС не могут). Акцентируем внимание на том, что абсолютно легально вашего питомца могут убить. Он случайно потеряется, его отловят, запрут в ПВС и умертвят. Никто даже разбираться не будет. Скажут: был агрессивный, и задним числом нарисуют соответствующий акт (именно так сейчас происходит в регионах, где этот [подобные законы] уже приняты). Мы это уже проходили до принятия 498-ФЗ в 2018 году. Также законопроект подразумевает введение экстраординарной ситуации — это режим, при котором будет тотальный отлов и умерщвление всех попавших под руку ловцов собак. В общем, мы возвращаемся в средневековье. И опять власти будут воевать с ветряными мельницами. Потому что будут пытаться устранить последствия появления бездомных животных на улицах населенных пунктов. А причину никто не устранял, — говорит юрист, зоозащитник Анастасия Субботина.

Зоозащитники считают, что подобные законы нельзя принимать в спешке и без учета общественного мнения и оценки организаций, которые выступают за права животных.

— В общем, по-тихому приняли законопроект. Мы считаем, наш регион в целом относительно благополучный, но не за счет сделанного властью, а за счет того, что сделано зоозащитой. Со стороны официальных структур, по сути, не сделано ничего: социальной рекламы нет, приюта муниципального нет, регистрации до сих пор нет, мониторинга численности животных никто не проводил. Работа с населением в плане привлечения к ответственности практически не ведется. Порядка 40−50 штрафов, которые выписывают на всю область, — это не показатель, я считаю. И поэтому сейчас они говорят, мол, ничего не работает у нас, давайте, просто начнем заново убивать. То есть вместо того, чтобы взять пример с тех регионов, где это получилось, где люди действительно начали выполнять полностью весь перечень, они берут пример с других, — сообщила Infopro54 представитель группы «Егоров и партнеры», член общественного совета проекта партии «Единая Россия» — «Защита животного мира» Светлана Слесарева.

По состоянию на 15 октября законопроект решил принять в первом чтении. До второго чтения правительству Новосибирской области и региональному управлению ветеринарии рекомендовано провести круглый стол с участием общественных организаций.

