«Они хотят убивать»: в Новосибирске сотни человек вышли на митинг против закона о бездомных животных

29 октября в Новосибирске прошел митинг против законопроекта, который меняет схему принятия решений об умерщвлении бездомных животных. Об этом законопроекте стало известно в начале октября, и уже три недели зоозащитники пишут обращения во все возможные инстанции регионального и федерального уровня.

Местом проведения митинга стал сквер имени Чаплыгина. Общее количество участников, по приблизительным оценкам, составило более 200 человек.

— Мы уже неоднократно объясняли, почему предлагаемые изменения, которые фактически легализуют массовое убийство отловленных животных, не решат проблемы. Не знаю, какие слова и действия могут заставить власти отказаться от предложенных изменений. Если бы я знал рецепт, я бы его использовал. Хочется надеяться, что общественное мнение все-таки может повлиять, потому что много людей против этого законопроекта. И митинг — это тоже способ донести наше мнение, — рассказал Infopro54 автор руководитель группы «Егоров и партнеры» Сергей Егоров.

Зоозащитники Новосибирской области требуют снять с рассмотрения законопроект № 641-7 «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными», внесенный в Заксобрание 9 октября 2025 года. По их мнению, этот документ узаконивает массовое уничтожение безнадзорных животных.

— Под словом «эватаназия» скрывается убийство. Те, кто придумал законопроект, не хочет решать проблемы. Они просто хотят убивать собак, считая, что так смогут осваивать деньги. Им это проще, чем строить приюты, вводить учет всех животных, наказывать тех, допускает неконтролируемое размножение собак и кошек, выбрасывает котят и щенков, — говорит участница митинга Ольга Чукаева.

Законопроект предполагает создание пунктов временного содержания для отловленных животных. Документ также расширяет перечень оснований для эвтаназии, включая такое понятие, как «немотивированная агрессия», и позволяет вводить режим экстраординарной ситуации. Представители зоозащитных организаций считают эти меры неправильными и опасными по нескольким причинам. Они говорят, что предлагаемые изменения противоречат федеральному законодательству, в частности, статье 231 Гражданского кодекса РФ, которая устанавливает шестимесячный срок содержания безнадзорных животных до решения их дальнейшей судьбы. Законопроект же сокращает этот срок до 35 суток. Так же активисты указывают на негативный опыт других регионов, где подобные законы привели к злоупотреблениям со стороны подрядчиков, занимающихся отловом, и жестокому обращению с животными. Критики законопроекта ссылаются на статистику, показывающую, что количество нападений собак на людей снизилось только в период действия программы ОСВВ (отлов — стерилизация — вакцинация — возврат) с 2020 по 2024 год.

— Власть не понимает эмоции. Бессмысленно взывать к гуманности. Но у нас есть факты, есть доводы, именно ими надо пользоваться. Количество укусов сократилось за последние пять лет — за время действия программы ОСВВ. Раньше, когда практиковали отлов и умерщвление, оно не снижалось. Да, трагические нападения иногда случаются, но цифры говорят в пользу программы, — говорит зоозащитница София Осоченко.

Рассмотрение законопроекта № 641-7 «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными» состоится 30 октября на очередной сессии Законодательного собрания Новосибирской области.

Ранее редакция рассказывала, какие аргументы приводят власти, предлагая изменить подход к работе с безнадзорными животными.