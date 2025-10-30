Рекламодателям

«Самый простой способ — убийство»: новосибирские депутаты приняли закон об эвтаназии животных в первом чтении

  • 30/10/2025, 12:30
Автор: Юлия Данилова
новосибирские депутаты приняли закон об эвтаназии животных в первом чтении
Его поддержали 49 парламентариев

Скандальный законопроект «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными на территории Новосибирской области» прошел первое чтение в региональном парламенте. Он уже вызвал большое возмущение в обществе и у зоозащитников. Ключевые претензии предъявляются к пункту «закрытый перечень оснований умерщвления животных без владельцев». Против этого закона в городе уже начали проводить митинги.

С другой стороны, сторонники ужесточения контроля за безнадзорными животными напоминают о трагических случаях, когда сбившиеся в стаю собаки загрызали людей. В Новосибирске такой прецедент произошел в начале января 2025 года. На минувшей неделе после нападения собак погиб 10-летний мальчик в Красноярском крае.

Депутат Вячеслав Илюхин с возмущением поинтересовался у исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии Новосибирской области Сергея Макарова, что в регионе уже сделано в рамках исполнения поручения президента (от 15 05 21 №808), прежде чем было принято решение о введении эвтаназии.

Макаров пояснил, что за 9 месяцев 2025 года на урегулирование ситуации в области обращения с животными были направлены 96 млн рублей. В эту сумму закладывается бесплатная вакцинация собак и кошек против особо опасных болезней. Кроме того, в области принято решение о выделении без торгов земельного участка для предоставления приюта. 39 млн направлены на отлов, стерилизацию и чипирование животных: 1620 животных отловлены (плюс 400 за счет бюджета города), 1350 стерилизованы, 756 возвращены в среду обитания, 365 переданы владельцам, более 200 оставлены в приюте.

Вячеслав Илюхин заявил, что этих мер недостаточно. Он привел статистику, что от нападения животных в России погибает 0,1% детей от общего количества по смертности. Для сравнения, от рук преступников — 52%, в ДТП — 16,9%, от суицида — 12,2% и т.д. При этом 70% нападений на людей — это собаки, имеющие хозяев.

— По укусам та же статистика. Проблему, безусловно, нужно решать, но у нас выбрали самый простой и бесчеловечный способ — убийство. Нам говорят, что будут убивать агрессивных животных. А как будут определять агрессивность? Как в Якутии? Когда собаке дают кость, а потом чужой человек пытается ее забрать? 90% собак в такой ситуации показывают агрессивность! Или заходят в клетку в приюте с кастрюлей и начинают бить по ней поварешкой. У вас хватит зоопсихологов, которые смогут определить агрессивность собак? — поинтересовался Илюхин.

Он также отметил, что в первую очередь на улицах отлавливают неагрессивных собак, которые доверяют людям и подходят к ним, когда те предлагают что-то вкусное, а их закидывают в машины.

— У нас нет кинологических служб. Бездомные животные плодятся в частном секторе, на дачах, когда люди покупают своим детям живые игрушки, а потом выкидывают их на улицу. Посмотрите, сколько в сентябре таких игрушек носится по дачам и не понимает, что им делать, где найти еду. Мы виноваты в том, что собаки появляются на улицах. Мы добиваемся раскола общества и скандалов? — возмутился депутат.

Он отметил, что прежде всего нужно навести порядок в рамках имеющихся полномочий. В частности, Илюхин напомнил, что несколько лет назад в Ленинском районе выявили прецедент, когда животных отлавливали, якобы стерилизовали за бюджетные деньги, выпускали обратно на улицы, а те потом приносили щенков. Еще с одной ситуацией он столкнулся лично, когда на свои деньги создал приют для животных в Пашино. Сейчас в нем проживают 114 собак.

— Я не могу получить разрешение на аренду земли, только краткосрочная аренда. Администрация Калининского района потребовала, чтобы я освободил участок. А куда я дену животных? Я их привезу и выпущу в администрации, пусть бегают по коридорам! На приют я, кстати, потратил 8 млн рублей. А вы говорите о том, что из бюджета выделяется более 100 млн, — добавил он.

Представитель «Партии пенсионеров» Владимир Ворожцов предложил взять на вооружение опыт европейских стран, когда отловленные на улицах животные изолируются на 45 суток. За это время приют находит старых или новых хозяев, либо животные передаются в научно-исследовательские институты, либо их судьба решается другим способом.

В итоге спикер Заксобрания Андрей Шимкив, который признался, что у него шесть собак, а у его друга собака чуть не загрызла тещу, предложил принять закон в первом чтении, а ко второму проработать все предложения.

— Нас никто не торопит. 35 регионов России уже приняли такой закон. Давайте изучим этот опыт и найдем хорошее решение, — предложил он.

В итоге «за» проголосовали 49 из 66 присутствовавших на сессии депутатов, «против» — 11.

Аудиозапись обсуждения законопроекта «О регулировании отдельных вопросов в области обращения с животными на территории Новосибирской области»:

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске создали петицию против закона об умерщвлении бездомных собак. 

Фото Infopro54, автор: Ростислав Нетисов.

