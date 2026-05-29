Новые законы для новосибирцев заработают в июне 2026 года

Автор: Оксана Мочалова

С начала лета семьи получат налоговый возврат, на заправках запретят телефоны у колонки, а электронные повестки станут полноценными

Июнь 2026 года принесет жителям Новосибирска и области более десятка законодательных нововведений. Перемены затронут как семейный бюджет, так и повседневные услуги.

Новая выплата для родителей

С 1 июня 2026 года семьи с двумя и более детьми могут оформить ежегодную налоговую выплату. Ее получат родители, которые работают и платят налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Механизм работает как возврат части уплаченного ранее налога. С дохода семьи сначала удерживают стандартные 13%, а затем пересчитывают по льготной ставке 6%, а разницу (7%) возвращают.

Важное условие — среднедушевой доход семьи не должен превышать 1,5 прожиточного минимума. В Новосибирской области на 2026 год его величина на душу населения составляет 18 560 рублей. Предельный доход на одного члена семьи для получения выплаты составит 27 840 рублей. Если в семье из четырех человек общий доход не превышает 111 360 рублей в месяц, родители имеют право на выплату.

Также учитывается имущество семьи. Например, наличие двух квартир или дорогого автомобиля может стать причиной для отказа.

Причем эта мера не отменяет уже существующие пособия, а действует как дополнение к ним. Получение выплаты не влияет на право семьи на единое пособие, материнский капитал и другие меры поддержки.

Электронные повестки заработают в полную силу

С 1 июня 2026 года завершается переходный период по внедрению электронных повесток. Теперь они станут полноценной альтернативой бумажным. Повестка считается врученной через 7 дней после ее размещения в реестре, даже если гражданин не заходил в личный кабинет на «Госуслугах».

За неявку предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей, при уклонении — до 200 тысяч рублей либо лишение свободы до двух лет и временные ограничения на ряд юридических действий.

Оформление нетрезвых водителей упростят

С 5 июня 2026 года процедура оформления водителей с признаками опьянения станет быстрее. Раньше инспектор ГИБДД составлял несколько отдельных документов: протокол об отстранении от управления, протокол о задержании автомобиля и другие.

Теперь часть сведений инспекторы будут вносить в уже оформляемые процессуальные документы. Отдельный протокол в ряде случаев станет необязательным.

По данным исследовательского агентства «ПромРейтинг» на основе статистики ГИБДД, в первом квартале 2026 года Новосибирская область вместе с Алтайским краем и Красноярским краем заняла девятую строчку антирейтинга по количеству ДТП с участием пьяных водителей. За первый квартал на дорогах региона произошло 23 ДТП по вине нетрезвых водителей, в которых пострадали 34 человека с травмами разной степени тяжести.

На АЗС запретят телефон у колонки

С июня на автозаправках вступают в силу более строгие требования пожарной безопасности. Водителям напомнят о запрете пользоваться телефоном у топливной колонки, если водитель находится вне салона автомобиля. Исключение — оплата по QR-коду на терминале.

Кроме того, топливо нельзя будет наливать в случайные бытовые ёмкости: пластиковые бутылки, стеклянную тару или канистры неизвестного происхождения. Разрешены только подходящие заводские канистры с маркировкой. Причина — риск статического электричества и возгорания.

На подземных паркингах ограничат зарядку электромобилей

С 1 июня вводится новый свод правил пожарной безопасности для автомобильных стоянок. Документ касается проектирования, строительства, реконструкции и эксплуатации парковочных объектов. В нём отдельно прописаны требования для стоянок автомобилей, электромобилей и гибридов.

На подземных паркингах будут действовать ограничения для зарядки электромобилей. Хранение автомобилей с газобаллонным оборудованием под землёй запрещено. Для владельцев таких машин это означает, что оставлять их придётся только на наземных стоянках или открытых парковках.

Контроль за товарами из стран ЕАЭС

С 1 июня 2026 года при ввозе товаров из стран ЕАЭС автомобильным транспортом в России заработает национальная система подтверждения ожидания товаров (СПОТ). Ее задача — сделать прозрачным процесс поступления продукции из стран ЕАЭС (Беларусь, Казахстан, Армения и Киргизия) на российский рынок. Соответствующий закон № 101-ФЗ принят в апреле.

Импортёры теперь обязаны за два календарных дня до поставки уведомить ФНС через информационную систему, внести обеспечительный платёж и получить QR-код. Перевозчик предъявляет код при погранконтроле. Если документа нет, транспортное средство должны развернуть за пределы РФ в течение трёх часов.

Биометрия в аэропортах

С 1 июня 2026 года в России стартует эксперимент по использованию Единой биометрической системы для авиапассажиров.

Нововведение позволит пассажирам проходить регистрацию на рейс, попадать в перевозочный сектор аэропорта и выходить на посадку без предъявления бумажных документов — достаточно будет сдать биометрию. Технология призвана ускорить предполетные процедуры и снизить нагрузку на персонал.

Масштаб эксперимента ограничен. Он будет проходить только в двух аэропортах — московском Шереметьево и санкт-петербургском Пулково. Участие в нем примет лишь один перевозчик — «Аэрофлот», и только на рейсах между Москвой и Санкт-Петербургом. Аэропорт Толмачёво в перечень участников эксперимента пока не включен.

Действовать эксперимент будет до 1 апреля 2027 года. За это время предполагается протестировать передовые технологии идентификации в гражданской авиации и принять решение о возможном расширении системы на другие регионы и авиакомпании.

Геномная регистрация для военнослужащих

С 7 июня 2026 года вступает в силу закон об обязательной государственной геномной регистрации для участников боевых действий.

Нововведение касается военнослужащих, сотрудников войск нацгвардии, органов внутренних дел, направляемых для участия в боевых действиях, контртеррористических и миротворческих операциях. Также обязательной геномной регистрации будет подлежать гражданский персонал, обеспечивающий проведение спецоперации.

Геномная регистрация подразумевает сбор и хранение биологического материала для последующей идентификации личности. Данные будут храниться до достижения человеком 100-летнего возраста либо до момента установления личности в случае его гибели.

Закон предусматривает и возможность уничтожения образцов. Для этого нужно подать письменное заявление после увольнения со службы.

Отдельное требование касается добровольцев. Лица, пребывающие в добровольческих формированиях, должны будут пройти дактилоскопию — процедуру снятия отпечатков пальцев.

Ранее редакция сообщала, что президент России Владимир Путин подписал закон об увеличении нескольких видов государственных пошлин, в том числе платы за выдачу разрешений на установку и эксплуатацию рекламных конструкций. Этот обязательный платеж для рекламных операторов Новосибирска и других городов страны вырос вдвое и теперь составит 10 тысяч рублей вместо прежних 5 тысяч.

Фото редакции Infopro54, автор- Юлия Данилова

Почти 2,5 тысячи квартир в новых долгостроях насчитали в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Ввод почти 2,5 тысяч квартир в Новосибирской области откладывается на 8–10 лет. К такому выводу пришёл аналитик рынка недвижимости Сергей Николаев. Это примерно 134 тыс. квадратных метров жилья.

При этом официальная статистика выглядит обнадёживающе. В марте 2026 года в Новосибирской области с переносом сроков строилось только 12,9% квартир. Для сравнения: в первой половине 2025 года эта доля достигала 32,6%.

Библиотекарь из Маслянино победила во Всероссийском конкурсе

В рамках первого Всероссийского конкурса «Библиотечная Система», инициированного компанией МТС, Благотворительным фондом «Система» и Российской государственной библиотекой, были объявлены лауреаты. Мероприятие, целью которого является поддержка учреждений культуры и их персонала в сельской местности, а также в малых и средних городах, вручило гранты семи библиотечным организациям на реализацию проектов, направленных на цифровизацию, повышение доступности и благоустройство. Кроме того, 15 библиотекарей получили награды за свой вклад в развитие сферы. Среди награжденных — сотрудник Маслянинской централизованной библиотечной системы.

Стартовавший в марте конкурс ставит своей задачей трансформацию библиотек в современные центры социального притяжения, объединяющие социальную активность, образовательные инициативы и культурные мероприятия, с акцентом на цифровую грамотность. На конкурс поступило свыше тысячи предложений и портфолио от участников из 78 регионов. Оценку проектов проводили ведущие эксперты из сферы библиотечного дела, некоммерческих, общественных и образовательных организаций. По итогам отбора было выделено 7 перспективных инициатив, а 15 специалистов отмечены за личные достижения в профессии.

Пляж «Дюны» около Бердска в этом году снова будет работать

Автор: Юлия Данилова

В этом году в Новосибирской области официально будут работать 23 пляжа. Это на 2 больше, чем годом ранее. Об этом сообщил главный государственный инспектор по маломерным судам Новосибирской области Сергей Кудинов.

— К открытию планируется пляж «Дюны» в Бердске, который в прошлом году не работал. Также будет открыт пляж на территории детского оздоровительного лагеря, — добавил он.

Снос павильонов, «Турист» и «Аэрон»: архитекторы оценили изменения на новосибирской площади Маркса

Облик новосибирской площади Маркса в 2026 году кардинально меняется. К сдаче готовится гостиница «Турист», возле строящегося «Аэрона» сносят торговые павильоны. Infopro54 зафиксировал эти изменения и поговорил о них с архитекторами.

Гостиница «Турист» — долгострой, возведение которого растянулось на десятилетия. Здание визуально уже освободили от строительных заборов и техники, и хотя объект еще не принимает гостей, он выглядит завершенным. Для жителей Левобережья эти изменения безусловно со знаком плюс. Они говорят, что без строительных заборов данный объект выглядит точно лучше.

Арт-журналистов, пишущих об искусстве, будут готовить в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

В 2026 году в Новосибирском государственном университете архитектуры, дизайна и искусств им А.Д. Крячкова открыты новые образовательные программы. В частности, получила аккредитацию образовательная программа рекламы и связи с общественностью. Об этом сообщила ректор вуза Наталья Багрова.

— Наша арт-журналистика, мы будем готовить специалистов в сфере PR, а также тех, кто пишет об искусстве, — сообщила Багрова.

О новшествах приемной кампании в вузах Новосибирска рассказали ректоры

Автор: Юлия Данилова

Одним из ключевых новшеств вступительной кампании 2026 года, актуальных для всех вузов, является изменение порядка подачи документов. В этом году вузы не будут принимать дих через личные кабинеты. Как отметила ректор Новосибирского государственного университета архитектуры, дизайна и искусств имени А.Д. Крячкова Наталья Багрова, это создавало неудобства для удалённых абитуриентов, особенно абитуриентов-иностранцев.

— В этом году можно подать документы через портал Госуслуг, через оператора почтовой связи или принести лично в приёмные комиссии вузов, — пояснил она.

Культура Общество Прямым текстом

Людмила Инютина: Почему русский язык остаётся главным объединяющим фактором для всех народов страны

