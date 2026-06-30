Новосибирцы переходят на новые законы с 1 июля

С 1 июля в России вступают в силу положения более 100 федеральных актов, которые затронут практически все сферы жизни — от финансов и недвижимости до миграционной политики и социальных выплат. Приводим некоторые из нововведений, которые затронут жителей Новосибирской области.

Пенсии и социальные выплаты

Пенсионеры, которым в июне исполнилось 80 лет или которые получили I группу инвалидности, с июля начнут получать фиксированную выплату в двойном размере — 19 169,38 рубля. Перерасчет происходит автоматически.

Кроме того, СФР будет самостоятельно получать данные о стаже из индивидуального лицевого счета, а не запрашивать их у работодателей. При этом сроки регистрации работников в СФР сократят до четырех рабочих дней.

Новый вид страхования жизни

С 1 июля в российских регионах, в том числе в Новосибирской области, появится страхование жизни с доходностью — новый продукт, который придет на смену инвестиционному страхованию жизни (ИСЖ), договоры по которому больше не заключаются. Закон предусматривает два формата.

Первый — страхование с объявленной доходностью — доступно всем гражданам. По сути, это хорошо знакомое накопительное страхование жизни: клиент копит сумму к определенному сроку (к совершеннолетию ребенка, на обучение, свадьбу, крупную покупку), а страховщик ежегодно объявляет доходность, которая увеличивает накопления. Размер дохода не привязан к конкретным активам и определяется страховщиком.

Второй — страхование с расчетной доходностью — доступен только квалифицированным инвесторам при единовременном взносе от 6 миллионов рублей. Он зависит от динамики выбранного рыночного актива и рассчитывается по формуле из договора. Страховщики смогут самостоятельно признавать физических лиц квалифицированными инвесторами

Миграционная политика

С 27 июля существенно увеличиваются госпошлины для мигрантов: за оформление российского гражданства — с 4200 до 50 000 рублей (в 12 раз), за разрешение на временное проживание — с 1920 до 15 000 рублей (в 8 раз), за вид на жительство — с 6000 до 30 000 рублей (в 5 раз).

Помимо этого увеличен перечень причин для выдворения иностранцев из страны почти вдвое — с 22 до 43 статей Кодекса об административных правонарушениях. Теперь выдворять могут не только за экстремизм и правонарушения, посягающие на общественную безопасность, но и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (в обязательном порядке), мелкое хулиганство, а также за публикации в интернете, оскорбляющие человеческое достоинство или выражающие неуважение к государству. Ранее такая мера применялась лишь за ряд наиболее тяжких правонарушений.

Сделки недвижимости по биометрии

С 1 июля 2026 года жители Новосибирска и области получат возможность оформлять сделки с недвижимостью полностью дистанционно — без личного визита в МФЦ, Росреестр или к нотариусу. Это стало возможным благодаря вступлению в силу федерального закона № 133-ФЗ, который разрешает использовать Единую биометрическую систему (ЕБС) для подтверждения личности при электронной регистрации прав.

Нововведение особенно актуально для ситуаций, когда продавец и покупатель находятся в разных городах.

На первом этапе дистанционный порядок распространяется на покупку квартир в новостройках у застройщика, ипотечные сделки, а также дарение и обмен жилья. Однако этот способ не касается сделок с долями, операций с участием несовершеннолетних, наследственных активов и спорных объектов — здесь по-прежнему потребуется личное присутствие и особый контроль.

При этом привычный порядок регистрации жилья не отменяется. Сделку все также можно провести через МФЦ или нотариуса.

Госуслуги за рубежом

С 1 июля 2026 года по 31 декабря 2027 года в России стартует эксперимент по регистрации россиян, находящихся за пределами страны, в системе индивидуального учёта. В рамках пилотного проекта россияне, временно или постоянно проживающие за рубежом, смогут оформить СНИЛС, получать квалифицированную электронную подпись (КЭП), а также другие государственные и иные услуги с использованием «Госуслуг».

Эксперимент охватит 12 государств: Армению, Вьетнам, Индию, Индонезию, Казахстан, Кыргызстан, Китай, Малайзию, Объединенные Арабские Эмираты, Сербию, Турцию и Узбекистан.

Контроль счетов подростков

С 1 июля 2026 года родители и опекуны подростков 14–18 лет получат право запрашивать в банках справки о движении средств по счетам и вкладам детей. Исключение — случаи, когда ребенок признан полностью дееспособным до 18 лет (эмансипация или брак).

Мера направлена на защиту несовершеннолетних от мошенников и предотвращение вовлечения подростков в преступные схемы. Для получения справки законному представителю потребуется подтвердить свой статус — банк сможет проверить данные через госсистемы или запросить документы (свидетельство о рождении, акт опеки).

По данным Новосибирскстата, в регионе насчитывается 89 тысяч подростков в возрасте 15–17 лет, а общая численность детей до 18 лет составляет 591,9 тысячи человек.

Кредиты с высокой долговой нагрузкой

С 1 июля 2026 года Банк России вводит более жесткие макропруденциальные лимиты на выдачу кредитов заемщикам с высокой долговой нагрузкой (ПДН — доля платежей по всем кредитам от дохода).

Так, по необеспеченным потребительским кредитам доля выдач заемщикам с ПДН выше 50% составит не более 10%, с ПДН выше 80% — 0% (фактический запрет).

По нецелевым автокредитам доля выдач с ПДН выше 50% будет на уровне не более 18%, с ПДН выше 80% — не более 3% (ранее было 20% и 5%).

Для ипотеки на новостройки: доля заемщиков с ПДН выше 80% или взносом менее 20% — не более 5% (ранее 7%). Для ипотеки на готовое жилье: доля с ПДН выше 80% или LTV более 80% — не более 15% (ранее 20%). Для ИЖС: впервые введены лимиты — доля с ПДН выше 50% не более 28%, из них с ПДН выше 80% — не более 3%.

Кроме того, с 1 июля банки будут учитывать только 90% неподтвержденных доходов при расчете долговой нагрузки (применяя 10-процентный дисконт). Полный отказ от учета неофициальных доходов запланирован на июль 2027 года.

Доступ к кредитным историям

С 1 июля 2026 года банки и микрофинансовые организации смогут оперативно запрашивать сведения из всех квалифицированных бюро кредитных историй для предотвращения мошеннических действий. Речь идет о ситуациях, когда злоумышленники пытаются оформить потребительский заем без добровольного согласия клиента.

Согласно поправкам в Федеральный закон «О кредитных историях», в кредитную историю включаются специальные «сведения для предупреждения возможного мошенничества». Это данные об обращениях за кредитом, одобренных суммах, заключенных договорах и отказах, включая их причины. Бюро кредитных историй обязаны передавать эти сведения в квалифицированные БКИ не позднее 15 минут с момента получения от источника.

Кроме того, с 1 июля 2026 года вступает в силу Указание Банка России, детализирующее порядок взаимодействия бюро кредитных историй при обмене такими сведениями.

По данным МВД России по НСО, за первый квартал 2026 года убытки, понесенные жителями региона от действий кибермошенников, составили почти 500 миллионов рублей. За весь предыдущий год общий ущерб достиг 2,5 миллиарда рублей, что на 300 миллионов меньше, чем в 2024 году.

Сладости под контролем

С 1 июля 2026 года производители и импортеры шоколада, конфет, жевательной резинки, карамели и драже обязаны наносить на упаковку коды маркировки в системе «Честный знак» и подавать отчеты о вводе товаров в оборот. Это завершающий этап введения маркировки кондитерских изделий: с 1 марта замаркировали печенье и зефир, с 1 мая — торты и пирожные.

Кроме того, все участники оборота косметики и бытовой химии обязаны передавать сведения об обороте продукции. А также, вводится обязательный электронный документооборот (ЭДО) — передавать оптовые партии этих товаров можно будет только через универсальные передаточные документы (УПД).

Единый порядок торгов

С 1 июля 2026 года вступает в силу закон, который устанавливает единые правила проведения торгов для всех организаторов и участников. Теперь большинство процедур, за исключением банкротных торгов и концессий, должны проводиться исключительно в электронной форме на специальных площадках из утвержденного правительством перечня.

Извещения о торгах будут публиковать в государственной информационной системе «Торги», что должно сделать процесс более прозрачным и доступным. Кроме того, вводится 10-дневный мораторий на заключение договора по итогам торгов, что даст участникам время обжаловать результаты в антимонопольной службе, если они посчитают процедуру несправедливой.

Ранее редакция сообщала, что новосибирцам грозит 8 лет за фальшивые справки о болезнях.