В России могут отменить 28 административных штрафов

В случае одобрения документа новые правила могут вступить в силу с 1 января 2027 года. Среди предлагаемых к отмене мер — ответственность за утрату паспорта по неосторожности, проживание без регистрации, отсутствие водительских прав при возможности проверки через госинформсистемы, а также целый ряд других штрафов, с которыми россияне сталкиваются в повседневной жизни.

Отказ от наказания за формальные нарушения

Инициатива направлена на устранение санкций за нарушения, которые в современных условиях либо утратили смысл, либо не соответствуют степени общественной опасности. Как пояснил лидер фракции депутатов, внесших законопроект, многие действующие штрафы были введены ещё до массового внедрения цифровых технологий и сегодня не отражают реальных угроз. По его словам, абсурдно заставлять людей платить немалые суммы за действия, которые не представляют реальной опасности для окружающих или природных ресурсов.

Среди предлагаемых к отмене мер — ответственность за проживание без регистрации по месту пребывания, утрату паспорта по неосторожности, а также отсутствие при себе водительского удостоверения или полиса ОСАГО. В последнем случае штраф предлагается отменить при условии, что необходимые сведения можно проверить через государственные информационные системы.

Освобождение от штрафов в бытовых ситуациях

Законопроект затрагивает и другие повседневные ситуации, которые нередко приводили к административным наказаниям. Предлагается отменить штраф за переход дороги вне пешеходного перехода, если это действие не создало угрозы безопасности дорожного движения и не помешало движению транспортных средств. Также планируется снять ответственность за тонировку стёкол, которая не ограничивает обзор водителю и не создаёт угрозы безопасности.

Кроме того, авторы инициативы предлагают отказаться от наказания за случайный сбор краснокнижных растений и грибов при отсутствии умысла, а также за нахождение несовершеннолетних ночью в общественных местах без сопровождения взрослых, если это не создавало угрозы их жизни и здоровью. В перечень вошли и такие бытовые ситуации, как мойка автомобиля на собственном участке при отсутствии вреда экологии, вырубка деревьев на участке (кроме краснокнижных видов), а также перепланировка жилья и остекление балконов, если изменения не создают угрозы безопасности и могут быть согласованы в установленном порядке.

Что ещё предлагается отменить

Полный список предлагаемых к отмене мер включает более двух десятков позиций. Среди них — ответственность за нарушение требований дорожных знаков и правил остановки и стоянки в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, а также за отсутствие документов на управление маломерным судном при возможности проверки через госинформсистемы.

Также предлагается отменить штраф за использование иностранного сервиса авторизации, за нарушение порядка хранения корпоративных документов при отсутствии негативных последствий, за отказ предоставить доступ для обслуживания газового оборудования при отсутствии надлежащего уведомления, а также за единичное неприменение кассовой техники при добровольном устранении нарушения. Кроме того, законопроект предусматривает смягчение ответственности за повреждение печатей и пломб при отсутствии существенного нарушения прав третьих лиц, а также за нарушение правил движения в жилых зонах. В этом случае предлагается установить единый штраф в размере 1,5 тыс. рублей на всей территории России. Отдельно оговаривается отмена удвоения административного штрафа за несвоевременную оплату для граждан.

Когда закон может вступить в силу

На данный момент законопроект направлен на отзыв в правительство России. Если инициатива получит одобрение кабмина и будет принята Госдумой, новые правила вступят в силу с 1 января 2027 года. До тех пор действующие штрафы продолжают применяться в обычном порядке.

Авторы инициативы подчёркивают, что речь идёт не о полной отмене ответственности, а о её пересмотре в сторону соразмерности. Предлагается сохранить наказание за умышленную порчу паспорта, но исключить штраф за его утрату по неосторожности. Аналогичный подход применяется и к другим составам: отмена предполагается только в тех случаях, когда нарушение не повлекло реальных негативных последствий.

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