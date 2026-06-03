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Мировые и федеральные новости

Госдума ужесточает миграционную политику: расширение оснований для выдворения и рост пошлин

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Государственная Дума в весеннюю сессию 2026 года инициировала масштабный пересмотр миграционной политики

Пакет законопроектов направлен на ужесточение контроля за въездом, пребыванием и получением гражданства иностранными гражданами. Ключевые изменения касаются расширения оснований для выдворения, введения дополнительных требований к получателям вида на жительство, а также повышения государственных пошлин.

Расширение оснований для выдворения

Один из ключевых законопроектов, принятый в первом чтении 13 мая 2026 года, увеличивает перечень причин для выдворения иностранцев из страны почти вдвое — с 22 до 43 статей Кодекса об административных правонарушениях. Теперь выдворять могут не только за экстремизм и правонарушения, посягающие на общественную безопасность, но и за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции (в безальтернативном порядке), мелкое хулиганство, а также за публикации в интернете, оскорбляющие человеческое достоинство или выражающие неуважение к государству. Ранее такая мера применялась лишь за ряд наиболее тяжких правонарушений. Помимо выдворения, предлагается увеличить размеры административных штрафов, которые станут обязательной дополнительной санкцией. Например, за нарушение правил въезда или режима пребывания штраф вырастет с 2-5 тысяч до 4-7 тысяч рублей, а в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — до 7-9 тысяч.

Ужесточение получения разрешительных документов и гражданства

Принятый в первом чтении законопроект устанавливает бессрочный запрет на получение или восстановление вида на жительство (ВНЖ), а также на прием в гражданство для иностранцев с непогашенной или неснятой судимостью. Это касается преступлений, совершенных как в России, так и за ее пределами. Законопроектом также вводится обязанность для иностранных граждан, достигших 14-летнего возраста, предоставлять документ, подтверждающий отсутствие судимости, при обращении за разрешительными документами.

Планируется принять закон об аннулировании ВНЖ или разрешения на временное проживание (РВП) у мигрантов, работающих менее 10 месяцев в течение календарного года. Это касается всех иностранцев, находящихся в стране с целью работы. По мнению депутатов, это позволит выявить тех, кто не имеет реального источника дохода.

Повышение госпошлин

Законопроект, внесенный Правительством в начале мая 2026 года и ожидающий рассмотрения, предполагает существенное увеличение госпошлин. Предполагается, что рост сборов принесет в бюджет дополнительно около 15 млрд рублей в год. Новые пошлины могут составить:

  • Вступление в гражданство РФ и выход из него: с 4,2 тыс. до 50 тыс. рублей (увеличение в 12 раз).
  • Разрешение на временное проживание: с 1,9 тыс. до 15 тыс. рублей (увеличение в 8 раз).
  • Вид на жительство: с 6 тыс. до 30 тыс. рублей (увеличение в 5 раз).
  • Разрешение на привлечение иностранных работников для работодателей: до 15 тыс. рублей за каждого сотрудника.

Передача полномочий МВД и сокращение льготных профессий

Правительство внесло законопроект о передаче МВД ряда полномочий Минтруда, касающихся утверждения перечня профессий квалифицированных иностранных специалистов. Это дает ведомству право самостоятельно определять, представители каких профессий могут получить ВНЖ в упрощенном порядке. Ранее по инициативе депутатов этот список был значительно сокращен, из него исключили врачей, средний медперсонал и педагогов, оставив 29 рабочих специальностей.

Контроль за здоровьем трудовых мигрантов

С начала весенней сессии обсуждается пакет из трех законопроектов, направленных на ужесточение контроля за здоровьем трудовых мигрантов. Основные изменения включают:

  • Запрет на посредничество при проведении медицинских осмотров.
  • Сокращение срока обязательного медосвидетельствования с 90 до 30 дней для иностранцев, прибывших в РФ на срок более трех месяцев.

Комплексный подход и общественный резонанс

Принятые меры являются частью масштабной работы по ужесточению миграционного контроля. С 2024 года было принято 22 федеральных закона в этой сфере. По мнению депутатов, эти шаги оправданы: за первый квартал 2026 года количество преступлений, совершенных иностранцами в России, сократилось на 38,9%. Однако часть экспертов выражает сомнения в том, что намерение навести порядок в миграционной сфере с помощью повышения пошлин и расширения оснований для выдворения в условиях острого дефицита кадров и нехватки трудовых ресурсов не приведет к нежелательным экономическим последствиям.

 

Фото создано в помощью нейросети Шедеврум

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Рубрики : Мировые и федеральные новости

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Россия Мигранты законы Госдума

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