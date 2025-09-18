Экс-глава Линёво Грушевой не смог оспорить отставку из-за утраты доверия

Новосибирский областной суд подтвердил решение районного суда от 20 июня 2025 года об отставке главы поселка Линёво Дмитрия Грушевого. Суд оставил без изменений формулировку: «в связи с утратой доверия и нарушением антикоррупционных норм».
Губернатор Новосибирской области Андрей Травников ранее подал иск, который стал причиной для такого решения. Бывший глава поселка пытался оспорить предыдущее постановление Искитимского районного суда. Апелляционная жалоба была рассмотрена 16 сентября.
— В суде представитель Дмитрия Грушевого предъявил его трудовую книжку с записью об увольнении по собственному желанию, сделанной накануне. Вероятно, рассчитывая на то, что судебное производство будет прекращено, — сообщают в группе Администрации Искитимского района в «ВКонтакте».
Областной суд оставил вердикт без изменений: Дмитрия Грушевого уволят по статье закона и внесут в федеральный реестр чиновников, потерявших доверие.
Ранее редакция сообщала о том, что двух депутатов Новосибирской области лишили полномочий из-за утраты доверия.
