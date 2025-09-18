Экс-глава Линёво Грушевой не смог оспорить отставку из-за утраты доверия

— В суде представитель Дмитрия Грушевого предъявил его трудовую книжку с записью об увольнении по собственному желанию, сделанной накануне. Вероятно, рассчитывая на то, что судебное производство будет прекращено, — сообщают в группе Администрации Искитимского района в «ВКонтакте».

Областной суд оставил вердикт без изменений: Дмитрия Грушевого уволят по статье закона и внесут в федеральный реестр чиновников, потерявших доверие.

Ранее редакция сообщала о том, что двух депутатов Новосибирской области лишили полномочий из-за утраты доверия.