Леонид Фомичёв избран главой рабочего посёлка Линёво

  • 02/12/2025, 20:08
Автор: Оксана Мочалова
Леонид Фомичев
Решение принято депутатами единогласно

Совет депутатов рабочего поселка Линёво 2 декабря 2025 года на четвертой сессии избрал главой поселка Леонида Фомичёва, возглавлявший Тальменский сельсовет. Избрание главы стало единственным вопросом повестки дня. За его кандидатуру проголосовали все 16 присутствовавших на сессии депутатов (из 22), сообщили в администрации Искитимского района.

Конкурс по отбору кандидатур на должность главы рабочего поселка был объявлен 5 ноября. На участие подали заявки три кандидата: Леонид Фомичёв, Сергей Гридин и Иван Горшков.

Стоит отметить, что 25 сентября губернатор Андрей Травников подписал постановление о назначении Леонида Фомичёва временно исполняющим обязанности главы р.п. Линёво.

Напомним, в декабре 2024 года линёвские депутаты обратились к губернатору области Андрею Травникову с инициативой об удалении в отставку главы посёлка Дмитрия Грушевого. В мае 2025 года глава региона направил в Искитимский районный суд иск о досрочной отставке главы Грушевого в связи с утратой доверия. Его обвинили в сокрытии доходов и защите интересов МУП «РКЦ р. п. Линёво». В июне суд удовлетворил это требование. Дмитрий Грушевой неоднократно пытался оспорить решение суда.

Леонид Фомичев — старший офицер запаса, подполковник, служил во внутренних войсках. В августе 2024 года был избран главой Тальменского сельсовета, где работал до назначения на новую должность.

Ранее редакция сообщала, что мэр Новосибирска назначил главу Ленинского района.

Источник фото: пресс-служба Администрации Искитимского района

Рубрики : Власть Отставки и назначения

Регионы: Новосибирская область

Теги : назначение Линево


