Россельхозбанк расширяет сотрудничество с финансовыми институтами КНР

При поддержке Россельхозбанка состоялся VIII Международный форум «Россия – Китай: основные тренды финансовых отношений – 2019», сообщили в пресс-службе кредитной организации.

По словам первого заместителя председателя правления АО «Россельхозбанк» Кирилла Лёвина, в 2018 году внешнеторговый оборот КНР составил 4620 млрд долларов, при этом на торговлю с Россией приходится около 2,5%. В то же время объем внешней торговли России – 687,5 млрд долларов, и Китай в нем занимает около 15%.

— Страны имеют значительные резервы для дальнейшего увеличения внешнеторговых операций, — подчеркнул Кирилл Лёвин. — Россельхозбанк активно сотрудничает с китайскими финансовыми институтами в сфере финансирования экспорта, развивает межбанковские отношения, торговое финансирование и карточный бизнес. Доля расчетов в национальных валютах РСХБ с китайскими банками постоянно увеличивается: в 2018 году РСХБ провел более 500 клиентских платежей на сумму около 150 млн юаней (CNY).

В ходе панельной дискуссии «Аспекты межбанковского и финансового сотрудничества и цифровые платежные технологии России и Китая» представитель РСХБ сообщил, что концепции банковского рынка двух стран имеют много общих черт. Эксперт подчеркнул, что и рубль и юань еще находятся на пути к статусу мировых валют и больше ориентированы на внутренние рынки соответствующих стран. Это придает позитивный импульс развитию двусторонних отношений.

Первый зампред РСХБ особо отметил, что Россельхозбанк как опорный банк российского АПК заинтересован в расширении сотрудничества с китайскими партнерами для создания комфортной бизнес-среды российским экспортно ориентированным сельхозтоваропроизводителям. По прогнозу, к 2024 году значительная доля экспорта российской продукции АПК будет приходиться на поставки в КНР. В перспективе увеличение объемов поставок обеспечат не только традиционные зерновые культуры и продукция рыбной отрасли, но и масличные, технические культуры, а также продукция животноводства.

Представительство РСХБ в КНР было открыто в июне 2016 года. На текущий момент рамочные соглашения о сотрудничестве заключены Банком с Agricultural Bank of China (Пекин), Bank of Beijing (Пекин), China Development Bank Corporation (Харбин), Export-Import Bank of China (Пекин), Harbin Bank Co Ltd (Харбин).

Фото: пресс-служба банка