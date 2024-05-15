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Александр Фомин: Производство качественной свинины начинается с качественного корма для животных

  • 15/05/2024, 09:00

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Александр Фомин: Производство качественной свинины начинается с качественного корма для животных
Собственный комбикормовый завод гарантирует «продовольственную безопасность» для поголовья.

В состав Кудряшовского свинокомплекса входит комбикормовый завод, обеспечивающий свиноводческое хозяйство группы «Сибагро»* кормами. В чем специфика предприятия — рассказывает заместитель директора по комбикормовому производству Александр Фомин.

— Александр Иванович, ваше производство относят к числу уникальных в Сибири. Почему?

— Среди производителей комбикорма наш завод выделяется прежде всего объемами продукции. На сегодняшний день мы ежемесячно выпускаем до 36 тысяч тонн комбикормов самой разной рецептуры. Таких предприятий в Сибири больше нет.

— Благодаря чему удалось добиться внушительных объемов?

— Выйти на такие объемы позволила существенная модернизация производства. В работу было запущено оборудование от голландской компании Van Aarsen — одного из лидеров комбикормовой промышленности. Также мы применяем ведущие разработки отечественных машиностроителей. Сейчас, например, вводится в эксплуатацию производственная площадка, оснащенная оборудованием отечественной фирмы «Технекс», которая ничуть не уступает европейским аналогам.

— И как организовано само производство, из каких подразделений состоит завод?

— Сам завод устроен достаточно просто. Есть элеватор, где хранится и сортируется сырье, производственный цех и отгрузка. Плюс эксплуатационная служба, отвечающая за работу оборудования, и лаборатория, где производится контроль не только исходящего комбикорма, но и поступающего сырья.

Важно отметить, что наше производство полностью автоматизировано, что дает существенный рост производительности труда. Вся информация о работе оборудования и всех производственных цепочках стекается в единый центр управления, из которого оперативно принимаются решения. В итоге при количестве работников около 100 человек завод производит значительный объем продукции.

— А что сложного в производстве комбикорма, если его контролирует целый центр управления? Ведь комбикорм — это просто зерновая основа плюс белковые ингредиенты?

— Все не так просто. Наше комбикормовое производство очень динамично. Нет раз и навсегда заданного состава комбикорма, новые рецепты мы разрабатываем постоянно. При этом параметры нам задают животноводы: какая требуется питательность, какая жирность, обменная энергия, сколько должно быть натрия, кальция, фосфора, клетчатки и так далее. Все это необходимо учитывать.

Кроме того, рецептура зависит и от наличия ингредиентов на рынке. Если зерновая составляющая у нас собственная, то белковую приходится закупать. Сегодня, например, необходимые подсолнечные или соевые шроты в наличии, а завтра их приходится заменять. Каждый месяц мы дважды обновляем рецептуры, исходя из текущей ситуации по количеству сырья и его цене. Учесть все параметры непросто, в поиске самого дешевого и эффективного решения помогает специальная программа «Корм Оптима».

Александр Фомин: Производство качественной свинины начинается с качественного корма для животных

— И много рецептов реализуете?

— Основных разработано восемь рецептов плюс различные экспериментальные. Только наших, для «Кудряшовского свинокомплекса», около 15 рецептов постоянно в работе. Помимо этого, мы разрабатываем рецептуры и для других предприятий «Сибагро». Свои корма мы поставляем во все подразделения холдинга — от Урала до Бурятии.

— Какие преимущества дает собственное комбикормовое производство? Не проще было бы закупать корм на стороне?

— Себестоимость нашей продукции выходит ниже, а при больших объемах это существенная экономия. Не менее важно и то, что мы сами осуществляем контроль качества комбикормов и можем оперативно перестраивать рецептуры. От этого зависит и здоровье поголовья, и скорость его роста, и соотношение мяса и сала в конечном продукте. Производство качественной свинины начинается с качественного корма животных. И собственный комбикормовый завод гарантирует, что называется, «продовольственную безопасность» для поголовья. Представляете, сколько бы требовалось различных согласований, если бы внешние организации участвовали в обеспечении кормами? А еще всегда есть риски срыва поставок. Мы обеспечиваем не только качественную, но и свежую продукцию. В Новосибирской области, например, от производства до выдачи корма проходит не более двух дней.

— Но совсем без внешних организаций все-таки нельзя обойтись. Санкции как-то повлияли на предприятие?

— Практически никак не повлияли! Были временные трудности с запчастями для импортного оборудования, но теперь вопрос решается через третьи страны. Основное сырье — зерновое — у нас собственного производства. Кроме того, мы закупаем сырье и у местных фермеров. Растениеводческие площадки с пунктами приема зерна расположены по всей Новосибирской области. Нет проблем и с добавками, которые раньше закупались за рубежом. Многие теперь производятся в России. Только некоторые аминокислоты и микроэлементы с европейского рынка пришлось заменить китайскими.

Мы ориентируемся на показатели животноводства мирового уровня. И требования к качеству комбикормов у нас достаточно высокие. Никаких гормонов, стероидов или ГМО мы не применяем.

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— А как обстоят дела с экологической безопасностью?

— Наше производство практически безотходное и на экологию никак не влияет. Пар, необходимый для грануляции кормов, вырабатывается на газовой котельной. Также любой другой технологический процесс не сопровождается какими-либо выбросами. Единственный отход производства — это зерновая шелуха, ее мы используем для удобрения на своих же полях.

Да и вообще, на нашем заводе мы заботимся о чистоте и гигиене. Не только каждый сотрудник при входе обрабатывает руки, но даже транспорт проходит через «зону чистоты».

— Работа на вашем производстве, очевидно, достаточно привлекательна. Кто трудится на предприятии и каковы условия работы?

— 80% наших сотрудников — это местные жители. Важно, что мы создаем рабочие места для жителей сельской местности, где всегда есть проблемы с трудоустройством. При этом и режим работы, и оплата труда, и социальные гарантии — все в соответствии с трудовым законодательством. Работники полностью обеспечены спецодеждой. Есть свой транспорт, который привозит и развозит рабочих со смены, организовано питание в столовой. И даже возможности для досуга и занятий спортом своим сотрудникам мы обеспечиваем.

— И каковы ваши планы на будущее?

— В будущее мы смотрим с оптимизмом.  Вырастет животноводство — и мы нарастим объемы производства. Возможности для этого есть. «Продовольственную безопасность» для поголовья свиней в «Сибагро» мы всегда обеспечим!

*АО «Сибагро» — федеральный агропромышленный холдинг, производит свинину, мясо курицы и яйцо в Сибири, Центральной России и на Урале.
Процесс производства непрерывен: от выращивания зерна для комбикормов до доставки продукции в магазины.
В состав компании входят 14 предприятий, расположенных в 10 регионах Сибири, Урала и Центральной России.

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Фото предоставлено пресс-службой «Сибагро». Автор фото: Александр Лукин

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Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Сибагро АО "Кудряшовское" агропром


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