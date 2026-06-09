Судебные приставы выселили кинотеатр «Аврора» в Новосибирске

На левом берегу Новосибирска закрылся кинотеатр «Аврора». Причина — не в отсутствии зрителей или низких сборах, а в судебном споре с городскими властями. Помещения на проспекте Карла Маркса, 49 общей площадью более 2 тысяч квадратных метров занимала некоммерческая организация. Компания перестала платить за аренду муниципального здания, и мэрия Новосибирска обратилась в Арбитражный суд с требованием освободить объект.

Суд встал на сторону города, после чего исполнительный лист поступил к судебным приставам. Несмотря на то, что руководство организации предупредили о необходимости добровольно освободить помещение в установленный срок, кинотеатр продолжил работать. В итоге пристав-исполнитель вынес постановление о взыскании исполнительского сбора — 50 тысяч рублей, а организацию дополнительно привлекли к административной ответственности.

Только после применения этих принудительных мер представитель должника сообщил, что готов освободить здание. Пристав повторно выехал по адресу, убедился, что помещение действительно пустует, и опечатал его. Ключи передали обратно представителю мэрии, а исполнительное производство закрыли.

— После предъявления исполнительного листа судебный пристав-исполнитель выехал на место. Организацию предупредили о последствиях неисполнения требований. По истечении добровольных сроков судебный пристав-исполнитель вынесла постановление о взыскании исполнительского сбора в 50 тысяч рублей. Кроме того, должника привлекли к административной ответственности за неисполнение требований неимущественного характера, — пояснили в ГУ ФССП России по Новосибирской области.

Кинотеатр «Аврора» открыли 14 февраля 1969 года, 55 лет назад. Строительство задумывалось как часть большого плана по кинообслуживанию активно застраивающегося города. Название кинотеатр получил ещё на этапе строительства, которое планировали завершить к 50-летию советской власти. «Аврора» стала первым широкоформатным кинотеатром из шести, которые тогда работали в Кировском районе. На первом сеансе зрителям показали экранизацию балета «Спящая красавица».

Закрытие кинотеатра произошло в непростое для индустрии развлечений время. Ранее эксперты обсуждали, как новые правила монтажа фильмов меняют кинопоказ, а глава новосибирского Союза отцов поддержал квоты на зарубежное кино. При этом рост цен на билеты в кино и театры Новосибирска за последние годы оказался в два раза выше инфляции.

Ранее редакция сообщала, что в Новосибирске к 100-летию кинотеатра «Победа» создали его миниатюрную копию.