Лунный календарь цветовода на март 2022

Cверяясь с лунным календарем перед началом работ в своей домашней или офисной оранжерее, по версии сайта magasha.ru, любителям комнатных растений будет проще вырастить здоровый и цветущий комнатный сад.

Каждый цветовод должен знать:

— в новолуние растения замирают и лучше их не трогать — не сажать и не сеять;

— на растущую Луну идет сокодвижение от корня к листьям, растения активно растут и можно за ними ухаживать;

— во время полнолуния желательно только поливать и подкармливать, так как активно себя ведут только корни;

— на убывающей Луне лучше всего производить посадку и пересадку растений.

Во время различных манипуляций с домашними цветами их легко повредить. Разрывы корешков, царапины кутикулы, поломка стебля или оторванные листья – все это стресс для растения, уменьшить который можно, следуя рекомендациям лунного календаря.

Влияние Луны на планетарное движение воды давно известно, морские приливы и отливы обусловлены положением спутника Земли. Живые организмы тоже подвержены лунным влияниям. У растений преимущественное направление сокодвижения зависит от ее фаз.

Даты, указанные в лунном календаре как подходящие для пересадки и посадки растений, приходятся на период движения соков к верхним частям цветка – стеблям и листьям. В корневой системе в это время уменьшается тургор, клетки слегка обезвоживаются и становятся менее ломкими. Благодаря этому пересадку они переносят легче и приживаются в новом грунте быстрее. Удобно сверяться с подробным календарем, где указаны благоприятные и неблагоприятные дни каждого месяца, чтобы комнатный сад радовал буйством зелени и благоухающим цветением.

Календарь для комнатных растений на март 2022