Война в Иране скорректировала планы новосибирцев на зарубежный отдых

В лидерах ОАЭ

Поездка на отдых в ОАЭ в феврале 2026 года из Новосибирской области подорожала сразу на 26,4%. Это максимальный показатель роста за месяц во всей группе товаров и услуг, которые анализирует Новосибирскстат, в феврале. На втором месте оказались туры в Египет +19,9%, на третьем — в Турцию +19,8%. Далее идет отдых в Беларуси +18,5%, а также в отдельных странах Средней Азии +9,6%. В странах Закавказья стоимость тура выросла на 8,9%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 7,1%.

При этом цены на поездку на отдых на Черноморское побережье России немного снизились (-0,8%).

Военная коррекция

Расклад по марту кардинально изменится. Прежде всего из-за закрытия курортов ОАЭ.

Напомним, из-за начала войны в Иране в эмиратах застряли более 1000 новосибирских туристов, которых авиакомпании вывозили несколько дней.

До конца марта приостановлены вылетные рейсы в ОАЭ. Хотя, на апрельские туры новосибирцы пока билеты массово не сдают.

— У нас вылет в Дубай запланирован на середину апреля. Будем надеяться, что к этому времени ситуация в стране устаканится, — сообщил редакции Infopro54 Евгений, купивший тур в ОАЭ еще в январе.

Новые приоритеты

Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко отмечает, что сейчас новосибирские туристы переориентируются на Юго-Восточную Азию. Это Таиланд, Вьетнам, Хайнань.

— В отличии от европейской части России, нам не так далеко лететь до этих стран, плюс там сейчас, в силу климатических особенностей, хорошие условия для отдыха. Таиланд у нас в регионе, традиционно, очень раскручен. Там можно выбрать вариант на любой вкус и кошелек, — говорит собеседница редакции.

По Египту и Турции отмены бронирований новосибирские турагенты не наблюдают.

— В Турции пока прохладно, есть брони на дорогие отели со SPA и бассейнами, так как в море купаться еще холодно, — добавила она.

Рост цен неизбежен

При этом собеседница редакции говорит, что рост цен на зарубежный отдых уже наблюдается. Частично из-за переориентации спроса.

— У нас динамическое ценообразование. Рост спроса на направление ведет к росту цен, — поясняет она.

Второй составляющей в повышении стоимости туров будет цена на перелеты.

— Никто сейчас не может сказать, что будет с топливом для самолетов и как на него изменится цена. От этого будет зависеть стоимость авиабилетов, — отметила Светлана Фоменко.

В топе спроса

Напомним, самой популярной страной среди новосибирских путешественников зимой стал Таиланд, который составил 22% всех международных бронирований. В топ-10 также вошли Казахстан (16%), Узбекистан (12%), ОАЭ (9%), Китай (7%), Кыргызстан (6%), Грузия (5%), Вьетнам (4%), Турция (4%). Примечательно, что по сравнению с предыдущей зимой количество поездок в Грузию и Китай увеличилось более чем вдвое — на 165% и 122% соответственно. Средняя длительность зарубежных поездок составила 11 дней. В Таиланде, Вьетнаме, Индии и Азербайджане туристы отдыхали в среднем две недели и дольше.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость въездной визы в Египет для новосибирцев вырастет на 20%. При этом туристы, прибывающие в Шарм-эль-Шейх, получат бесплатный «синайский штамп».