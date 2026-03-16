Война в Иране скорректировала планы новосибирцев на зарубежный отдых

Автор: Юлия Данилова

Участники рынка ожидают рост цен на новых направлениях

В лидерах ОАЭ

Поездка на отдых в ОАЭ в феврале 2026 года из Новосибирской области подорожала сразу на 26,4%. Это максимальный показатель роста за месяц во всей группе товаров и услуг, которые анализирует Новосибирскстат, в феврале.  На втором месте оказались туры в Египет +19,9%, на третьем — в Турцию +19,8%. Далее идет отдых в Беларуси +18,5%, а также в отдельных странах Средней Азии +9,6%. В странах Закавказья стоимость тура выросла на 8,9%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 7,1%.

При этом цены на поездку на отдых на Черноморское побережье России немного снизились (-0,8%).

Военная коррекция

Расклад по марту кардинально изменится. Прежде всего из-за закрытия курортов ОАЭ.

Напомним, из-за начала войны в Иране в эмиратах застряли более 1000 новосибирских туристов, которых авиакомпании вывозили несколько дней.

До конца марта приостановлены вылетные рейсы в ОАЭ. Хотя, на апрельские туры новосибирцы пока билеты массово не сдают.

— У нас вылет в Дубай запланирован на середину апреля. Будем надеяться, что к этому времени ситуация в стране устаканится, — сообщил редакции Infopro54 Евгений, купивший тур в ОАЭ еще в январе.

Новые приоритеты

Исполнительный директор Новосибирской ассоциации туристических организаций Светлана Фоменко отмечает, что сейчас новосибирские туристы переориентируются на Юго-Восточную Азию. Это Таиланд, Вьетнам, Хайнань.

— В отличии от европейской части России, нам не так далеко лететь до этих стран, плюс там сейчас, в силу климатических особенностей, хорошие условия для отдыха. Таиланд у нас в регионе, традиционно, очень раскручен. Там можно выбрать вариант на любой вкус и кошелек, — говорит собеседница редакции.

По Египту и Турции отмены бронирований новосибирские турагенты не наблюдают.

— В Турции пока прохладно, есть брони на дорогие отели со SPA и бассейнами, так как в море купаться еще холодно, — добавила она.

Рост цен неизбежен

При этом собеседница редакции говорит, что рост цен на зарубежный отдых уже наблюдается. Частично из-за переориентации спроса.

— У нас динамическое ценообразование. Рост спроса на направление ведет к росту цен, — поясняет она.

Второй составляющей в повышении стоимости туров будет цена на перелеты.

— Никто сейчас не может сказать, что будет с топливом для самолетов и как на него изменится цена. От этого будет зависеть стоимость авиабилетов, — отметила Светлана Фоменко.

В топе спроса

Напомним, самой популярной страной среди новосибирских путешественников зимой стал Таиланд, который составил 22% всех международных бронирований. В топ-10 также вошли Казахстан (16%), Узбекистан (12%), ОАЭ (9%), Китай (7%), Кыргызстан (6%), Грузия (5%), Вьетнам (4%), Турция (4%). Примечательно, что по сравнению с предыдущей зимой количество поездок в Грузию и Китай увеличилось более чем вдвое — на 165% и 122% соответственно. Средняя длительность зарубежных поездок составила 11 дней. В Таиланде, Вьетнаме, Индии и Азербайджане туристы отдыхали в среднем две недели и дольше.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость въездной визы в Египет для новосибирцев вырастет на 20%. При этом туристы, прибывающие в Шарм-эль-Шейх, получат бесплатный «синайский штамп». 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Жители Новосибирска на фоне падения доходов стали чаще брать одежду на прокат

Автор: Мария Гарифуллина

В Новосибирске растет спрос на услуги по прокату одежды. Количество компаний, которые оказывают такие услуги, за год практически не изменилось, но они регистрируют рост числа обращений. Infopro54 выяснил, какую одежду и по каким причинам люди арендуют чаще всего.

По данным онлайн-справочников, на сегодняшний день в Новосибирске действуют более 30 точек, предлагающих одежду на прокат. Большинство из них — это сервисы по прокату спортивной, как правило горнолыжной, одежды и снаряжения. Остальные компании сдают в аренду вещи для особых, торжественных случаев. Именно в этом сегменте наблюдается рост спроса.

Более 100 телят погибли в пожаре в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области на животноводческой ферме в Тогучинском районе произошел пожар. В результате погибли 104 теленка. Эту информацию на оперативном совещании в правительстве сообщил заместитель начальника Главного Управления МЧС по региону Алексей Кветков.

По словам специалистов, площадь пожара составила 1,6 тыс. кв. м. Удалось спасти 11 животных. Сейчас эксперты изучают причины возгорания и оценивают ущерб. Обстоятельства пожара выясняются.

Пенсионерку в пансионате Новосибирска довели до истощения

Автор: Артем Рязанов

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин запросил доклад о происшествии в пансионате Октябрьского района Новосибирска. На минувшей неделе в СМИ города появилась информация о том, что пенсионерку, которая находилась на попечении пансионата, довели до истощения, также у нее появились глубокие пролежни. Об этом сообщил сын женщины. По его словам, в октябре прошлого года семья была вынуждена на некоторое время поместить женщину в пансионат. За услугу за несколько месяцев было заплачено более 300 тысяч рублей.

— В феврале мы приехали забирать маму и нам выдали скелет с пролежнями. Ко всему прочему мама была грязная и неухоженная. Перед этим сотрудники пансионата отправляли маму на скорой с подозрением на инсульт, в больнице Ленинского района ей поставили диагноз «голодный обморок». После чего позвонили мне и сказали «забирайте ее», — цитирует КП-Новосибирск сына пациентки.

Мошенники разработали новую тактику обмана родных российских военных

Автор: Артем Рязанов

Злоумышленники обманывают родственников пропавших военнослужащих, выдавая себя за волонтеров поисково-спасательного отряда «ЛизаАлерт» и обещая помочь в поисках.

Представители «ЛизаАлерт» рассказали, что иногда получают жалобы от родственников пропавших лиц, которые сообщают, что неизвестные, выдавая себя за волонтеров отряда, предлагают им содействие в поисках.

Бердск получил иск на 242 миллиона рублей за непостроенную котельную

Автор: Юлия Данилова

Арбитражный суд принял к рассмотрению исковое заявление Министерства жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Новосибирской области к администрации города Бердска и МУП «Комбинат бытовых услуг» о взыскании расходов в связи с возвратом части займа. Речь идет о сумме 242,4 млн рублей.

В качестве третьего лица к делу решено привлечь ППК «Фонд развития территорий»

Больше всего прибыли в Новосибирске получила отрасль транспортировки и хранения

Автор: Юлия Данилова

Сальдированный финансовый результат (бухгалтерская прибыль минус убыток), организаций Новосибирской области в 2025 году составил 295,8 млрд рублей, что на 41,2% выше уровня 2024 года. Об этом сообщил Новосибирскстат.

900 организаций региона (73,5% из учувствовавших в выборке) показали бухгалтерскую прибыль в размере 342,1 млрд рублей, это на 27,9% выше уровня 2024 года.

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

