Укусы животных и отравления: страховщики предупредили новосибирцев о рисках отдыха за рубежом

Автор: Юлия Данилова

Наиболее опасный зарубежный курорт — Египет, а среди российских городов — Адлер

География страховых случаев

97% страховых случаев с туристами в майские праздники приходится на заграничные поездки — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

По данным страховщиков, в топ-5 наиболее опасных стран для поездок в 2025 году (с точки зрения обращений в рамках страхования выезжающих за рубежь) вошли:

  • Египет (48%), преимущественно Хургада (60%) и Шарм-эш-Шейх (39%);
  • Таиланд (30%), в основном Пхукет (53%) и Паттайя (30%);
  • Вьетнам (4%), в основном пляжные города Нячанг (41%) и Муйне (30%);
  • Китай (3,7%), в основном Санья (92%);
  • Турция (2,8%), в основном Белек (30%) и Аланья (20%).

Отравления в топе

—  Среди наиболее распространенных причин обращений за медицинской помощью во время зарубежных поездок: диарея и рвота (указывается в 24% страховых случаев), кашель (12%), боль в горле, в животе, различные травмы (по 11%), головная боль или головокружение (9%), боль в ухе (7%), — перечислили в компании.

Около 1,5% происшествий за рубежом связаны с укусами животных. Наибольшую опасность для туристов представляют обезьяны, морские ежи и кошки.

Дома спокойнее

На внутренний туризм приходится не более 3% происшествий с отдыхающими в майские праздники. В лидерах:

  • Адлер и Сочи – 41% и 27% ЧП соответственно;
  • Санкт-Петербург – 22%;

Самый распространенный риск при внутреннем туризме — травмы (3% страховых случаев). Реже россияне сталкиваются с такими проблемами как простатит, ветрянка, прорезывание зубов у детей (не более 0,5% случаев).

Последствия отдыха

— В целом, большинство обращений по туристическому страхованию в майские — несерьезные происшествия, для которых достаточно амбулаторного лечения. В среднем в праздники только 5% обращений требуют госпитализации, — констатировали в компании.

На помним, на первое место в предпочтениях для майского отдыха у россиян в этом году вышли Турция и Узбекистан. Отдых на популярных азиатских курортах подорожал до 40%.

Ранее редакция сообщала о том, что стоимость круизов по сибирским рекам переваливает за 1,8 млн рублей с человека. 

Иллюстрация создана с помощью нейросети Алиса.

За 2100 изъятых коров новосибирские аграрии пытаются получить страховое возмещение

Автор: Юлия Данилова

На 1 апреля 2026 года в Новосибирской области застраховано 62,3 тысяч голов КРС (24% поголовья в области), 280 тысяч голов свиней (96%) и 4,3 млн голов птиц (57%). Страховым компаниям, по данным на начало апреля, заявлены убытки по 2,1 тысяч голов КРС, об этом сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

—  В НСА еще в марте был создан оперштаб по вопросам координации процессов и контроля урегулирования убытков, возникающих у животноводов в зонах ветеринарного неблагополучия. Союз и страховые компании прилагают все усилия для того, чтобы со стороны системы агрострахования сельхозпроизводителям было оказано максимальное содействие, —  добавил Биждов.

Новосибирск стал лидером по турпотоку из Казахстана в Сибирь

Автор: Артем Рязанов

Новосибирск занимает первое место среди городов Сибири по числу туристов из Казахстана. Об этом сообщил почетный консул Казахстана в Новосибирске Марат Калыкулов.

— Новосибирск выбирают в качестве направления для медицинского, событийного и бизнес-туризма, сюда также приезжают получать высшее образование. В целях развития туристических связей акимат Астаны выступил с предложением провести в Новосибирске презентацию столицы Казахстана. В рамках этой миссии планируется провести роуд-шоу с посещением таких российских городов, как Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Москва. Это мероприятие поможет жителям Новосибирска больше узнать об Астане, а гостям из Казахстана — увидеть сибирские достопримечательности своими глазами, — сообщил Калыкулов.

Банду страховых мошенников обвиняют в 25 инсценированных авариях в Новосибирске

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области завершено следствие по делу о группе страховых мошенников. Первый зампрокурора региона Сергей Коростылев утвердил обвинительное заключение против тринадцати мужчин. Им вменяется 25 эпизодов мошенничества в сфере страхования. Одного из фигурантов также обвиняют в побеге из-под стражи.

Следствие выяснило, что для создания видимости дорожно-транспортного происшествия участники искали два автомобиля. Один из них обязательно нуждался в дорогостоящем ремонте, включая замену кузовных элементов и запасных частей. После этого сообщники выбирали место для инсценировки аварии, отдавая предпочтение участкам без камер видеонаблюдения, и затем проводили контролируемое столкновение. Заранее был выбран водитель, который по заранее разработанному плану должен был нарушить Правила дорожного движения и стать ответственным за аварию.

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпании России и других стран начали выставлять туроператорам дополнительные счета за уже подтверждённые перевозки. Причина — резкое увеличение топливного сбора, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Изменения коснулись популярных направлений для отпуска: Египта, Таиланда и Вьетнама. В АТОР связывают ситуацию с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который повлиял на стоимость авиакеросина.

Почти 25 млрд рублей заплатили туристы за услуги в Новосибирской области

Автор: Оксана Мочалова

По итогам 2025 года Новосибирская область сохранила позиции в «золотой десятке» национального туристического рейтинга, заняв десятое место, как и годом ранее. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила заместитель министра экономического развития региона Анна Винникова.

Объем платных туристических услуг достиг 25 миллиардов рублей, что позволило региону занять первое место в Сибири и 12-е в Российской Федерации. Количество гостей, разместившихся в коллективных средствах размещения, превысило 1,5 миллиона человек. Общее число туристических поездок за год составило более 3 миллионов.

Война в Иране скорректировала планы новосибирцев на зарубежный отдых

Автор: Юлия Данилова

Поездка на отдых в ОАЭ в феврале 2026 года из Новосибирской области подорожала сразу на 26,4%. Это максимальный показатель роста за месяц во всей группе товаров и услуг, которые анализирует Новосибирскстат, в феврале.  На втором месте оказались туры в Египет +19,9%, на третьем — в Турцию +19,8%. Далее идет отдых в Беларуси +18,5%, а также в отдельных странах Средней Азии +9,6%. В странах Закавказья стоимость тура выросла на 8,9%, в отдельные страны Юго-Восточной Азии — на 7,1%.

При этом цены на поездку на отдых на Черноморское побережье России немного снизились (-0,8%).

