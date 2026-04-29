Укусы животных и отравления: страховщики предупредили новосибирцев о рисках отдыха за рубежом

География страховых случаев

97% страховых случаев с туристами в майские праздники приходится на заграничные поездки — к такому выводу пришли аналитики Страхового Дома ВСК.

По данным страховщиков, в топ-5 наиболее опасных стран для поездок в 2025 году (с точки зрения обращений в рамках страхования выезжающих за рубежь) вошли:

Египет (48%), преимущественно Хургада (60%) и Шарм-эш-Шейх (39%);

Таиланд (30%), в основном Пхукет (53%) и Паттайя (30%);

Вьетнам (4%), в основном пляжные города Нячанг (41%) и Муйне (30%);

Китай (3,7%), в основном Санья (92%);

Турция (2,8%), в основном Белек (30%) и Аланья (20%).

Отравления в топе

— Среди наиболее распространенных причин обращений за медицинской помощью во время зарубежных поездок: диарея и рвота (указывается в 24% страховых случаев), кашель (12%), боль в горле, в животе, различные травмы (по 11%), головная боль или головокружение (9%), боль в ухе (7%), — перечислили в компании.

Около 1,5% происшествий за рубежом связаны с укусами животных. Наибольшую опасность для туристов представляют обезьяны, морские ежи и кошки.

Дома спокойнее

На внутренний туризм приходится не более 3% происшествий с отдыхающими в майские праздники. В лидерах:

Адлер и Сочи – 41% и 27% ЧП соответственно;

Санкт-Петербург – 22%;

Самый распространенный риск при внутреннем туризме — травмы (3% страховых случаев). Реже россияне сталкиваются с такими проблемами как простатит, ветрянка, прорезывание зубов у детей (не более 0,5% случаев).

Последствия отдыха

— В целом, большинство обращений по туристическому страхованию в майские — несерьезные происшествия, для которых достаточно амбулаторного лечения. В среднем в праздники только 5% обращений требуют госпитализации, — констатировали в компании.

На помним, на первое место в предпочтениях для майского отдыха у россиян в этом году вышли Турция и Узбекистан. Отдых на популярных азиатских курортах подорожал до 40%.

