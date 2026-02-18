Новосибирцев не могут заманить на пляжи Индийского океана

По информации авиакомпании-перевозчика Myanmar Airways в зимний период последний вылет по маршруту Новосибирск-Мандалай был сделан 14 февраля 2026 года. Далее полетная программа будет приостановлена до осени 2026 года в связи с низкой сезонной загруженностью. Об этом редакции Infopro54 сообщили в ответ на запрос в Минэкономразвития Новосибирской области.

— Согласно официальной статистике, в 2024 году в Мьянму посетили около 3,9 тыс. граждан России. За период с января по сентябрь 2025 года число прибывших в страну россиян выросло на 8,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило около 2 тысяч человек, — отметили в ведомстве.

Исполнительный директор «Новосибирской ассоциации туристических организаций» (НАТО) Светлана Фоменко, со ссылкой на данные аэропорта Толмачево, отметила, что в 2025 году из Новосибирска в Мьянму было совершено 8 рейсов. Самая высокая загрузка была в феврале (277), ноябре (219) и декабре (266). В марте и мае наблюдался провал спроса — на рейсы было куплено всего 32 и 50 билетов соответственно. Напомним, 28 марта 2025 года в Мьянме произошло два землетрясения магнитудой 7,7, а затем 6,4 балла.

Большинство пассажиров по данным за 2025 год летели до Мандалая (1080), до Янгона билеты покупали всего 147 человек.

По полетам 2026 года статистики пока нет.

— Мьянма в виду климатических условий на лето минимизирует полетную программу. Это новое направление для нашего региона, и в целом для Юго-Восточной Азии лето не пиковый сезон, — комментирует Наталья Фоменко.

Тем не менее, по ее словам, направление постепенно раскручивается. Билеты покупают и представители бизнеса, и туристы.

— Новосибирск стал побратимом Манадалая в декабре 2024 года. Это также повышает интерес к стране, как со стороны предпринимателей, так и жителей региона, — добавила собеседник редакции.

Стоит также отметить, что в конце января вступило в силу соглашение между правительством Республики Союз Мьянма и правительством Российской Федерации о взаимной отмене визовых требований. Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев отмечал, что это будет способствовать укреплению связей между городами.

Светлана Фоменко согласилась, что безвизовый режим удобнее для туристов, но отметила, что информации о всплеске спроса, который был бы с этим связан, пока нет.

Председатель правления НП «Новосибирская ассоциация туристических организаций» (НП НАТО) Дмитрий Микитченко в разговоре с корреспондентом Infopro54 добавил, что это направление отдыха на пляжах Индийского океана в регионе не удается раскрутить уже несколько лет. Об этом же в 2024 году говорил директор Регионального информационно-аналитического центра STI, член правления Новосибирской ассоциации туристских организаций (НАТО) Виталий Наумов. Он констатировал, что что туристическая программа Новосибирск – Мьянма в 2024 году провалилась. Рейсами авиакомпании воспользовались в 15 раз меньше пассажиров, чем планировалось.

Напомним, прямые рейсы в Мьянму во времена СССР «Аэрофлот» выполнял с 1962 года, авиакомпания летала из Москвы в Янгон. Полеты прекратились в 1993 году.

5 сентября 2023 года новосибирский аэропорт Толмачево принял первый рейс из Мьянмы после тридцатилетнего перерыва. Как сообщала пресс-служба правительства Новосибирской области, рейсы будет выполнять авиакомпания Myanmar Airways International в два города Мьянмы: в конечный пункт Янгон с промежуточной посадкой в Мандалае.

При этом азиатские страны по итогам 2025 года в целом стали главным двигателем роста зарубежных поездок из Новосибирска. Особенно заметный рост спроса наблюдался на билеты во Вьетнам (+245%), Японию (+182%), Китай (+33%) и Таиланд (+30%).

Ранее редакция сообщала о том, что в ноябре 2025 года в Мьянме работала делегация Новосибирской области во главе с губернатором. Среди обсуждаемых тем также было развитие туризма.