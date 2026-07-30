Портфель кредитов для подрядчиков ИЖС превысил 10 миллиардов рублей

Общий объем кредитных договоров, заключенных ВТБ с подрядчиками среднего и малого бизнеса, занятыми в сфере индивидуального жилищного строительства, перешагнул рубеж в 10 миллиардов рублей. За прошедший год портфель подобных сделок продемонстрировал двадцатикратное увеличение. Это стало возможным благодаря расширению банком программы поддержки подрядчиков, которая была успешно выведена из стадии пилотного тестирования и стала полномасштабным банковским продуктом. Об этих показателях сообщил Денис Бортников, заместитель президента – председателя правления ВТБ, во время проведения конкурса «Бизнес Баттл» в Омске.

Он подчеркнул, что наблюдается стабильный подъем интереса подрядчиков к использованию эскроу-счетов в ИЖС. Данный механизм является одним из основных факторов, стимулирующих развитие рынка индивидуального жилья, укрепляя доверие застройщиков и покупателей, привлекая больше профессиональных игроков и открывая новые перспективы для строительства. Объем предоставленных банком кредитных средств организациям малого и среднего бизнеса превзошел 10 миллиардов рублей, продемонстрировав рост в 20 раз за один год. Это свидетельствует о высоком спросе на актуальные финансовые решения и значительном потенциале для дальнейшего развития сегмента ИЖС по всей России.