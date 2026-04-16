В Новосибирской области начался период повышенного риска лесных пожаров

В 19 районах и округах Новосибирской области с 15 апреля начался пожароопасный сезон. Для остальных территорий он будет введён 20 апреля, говорится в постановлении, опубликованном на портале правовых актов.

Особый режим установлен в Баганском, Барабинском, Здвинском, Искитимском, Коченевском, Кочковском, Краснозерском, Купинском, Новосибирском, Ордынском и Чистоозерном районах, а также в Доволенском, Карасукском и Сузунском муниципальных округах, Бердске, Искитиме, Новосибирске, Оби и Кольцово. В этот период запрещено разжигать костры, сжигать мусор и остатки древесины, а также бросать непотушенные спички и окурки.

По данным МЧС, в апреле-мае в Республике Хакасия, Алтайском крае, Новосибирской и Омской областях ожидается ухудшение ситуации с ландшафтными пожарами. В мае, июне и сентябре высокая вероятность лесных пожаров прогнозируется в Красноярском крае, Тыве и Иркутской области. Раннее таяние снега и ветреная засушливая погода могут существенно повлиять на обстановку. В регионе около 7 тысяч населенных пунктов, более 1,5 тысячи садовых товариществ и 366 детских оздоровительных учреждений находятся под угрозой распространения ландшафтных пожаров.

Ранее редакция сообщала, что Новосибирская область вошла в число лидеров Сибири по числу лесных беспилотников.