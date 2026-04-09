Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

В Новосибирске в ближайшие сутки ждут вскрытия реки Ини ото льда

Автор: Мария Гарифуллина

Дата:

Она в этом сезоне входит в число рек с максимальным уровнем снегозапаса

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается начало ледохода на нескольких реках. В их числе — Иня, которую после замеров запасов воды в снеге отнесли к рекам, которые в этом сезоне будут особенно полноводными.

Вскрытие рек весной текущего года происходит раньше обычных сроков. Опережение среднемноголетних графиков составляет от 6 до 10 дней. На Ине ледоход обычно начинается во второй декаде или в конце апреля, чаще всего в промежутке с 15 по 25 апреля. В этом году его ждут раньше.

— Ждём паводок по реке Иня. Буквально на днях река должна вскрыться ото льда. Уже пошли забереги (прибрежная полоса воды, образовавшаяся после таяния льда весной — прим. ред.), — сказал, отвечая на вопрос Infopro54, заместитель начальника департамента — начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска Александр Ерохин.

Согласно данным гидрометеорологов, река Иня в этом году на юго-востоке Западной Сибири вошла в тройку рек с наибольшим запасом воды в снеге (показатели 202–215%). Сопоставимый уровень снегозапасов также в реке Чумыш (Алтайский край и Кемеровская область) и реке Бурла (Алтайский край и Новосибирская область). Кроме того, в Новосибирской области большие запасы воды в снегах зарегистрированы в бассейнах рек Бакса и Чулым.

То, что происходит в Новосибирской области сейчас, — закрытие дорог из-за перелива талых вод, подтопление дачных участков, — это первая волна паводка, и она ещё не достигла своего пика. По прогнозам, первая и вторая волны паводка должны пройти относительно спокойно. Но эксперты подчёркивают, что коррективы в этот прогноз может внести погода.

— До конца апреля у нас будет неустойчивый характер погоды, с чередованием тепла и холода. Но в целом месяц ожидается чуть выше температурной нормы — на 2–3 градуса. Количество осадков — в пределах среднемноголетних значений. В преддверии второй волны могу сказать, что есть прогноз на этот период: на юго-востоке Западной Сибири температурный фон предполагается около нормы и выше нормы на 1–1,5 градуса. В мае в Алтайском крае — на два градуса выше нормы. Конечно, данный прогноз будет корректироваться, уточняться декадными периодами и суточными прогнозами, — говорит начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский.

Фото Infopro54

Актуальный разговор

Ольга Клещеева: Правила игры на рынке недвижимости Новосибирска изменились

Вторичка начала расти, а сегмент новостроек стабилизировался

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Сибирь Новосибирск

Теги : Река Иня прогноз погоды в Новосибирске паводок

602
0
0
Предыдущая статья
Лабораторию агробиотехнологий открыли во Второй гимназии Новосибирска
Следующая статья
В НГПУ объяснили, зачем школам ИИ на истории

Прокуратура взяла на контроль подтопленный участок в Купинском районе

Автор: Оксана Мочалова

Прокуратура Купинского района провела проверку соблюдения законодательства о безопасности дорожного движения. Поводом послужило введение полного запрета на передвижение всех видов транспорта на одном из участков региональной трассы.

В ходе проверки установлено, что талые воды вышли на проезжую часть. Протяжённость подтопленного участка достигла 250 метров, ширина разлива составила 6,5 метра. Кроме того, вода размыла бордюрное ограждение, что создаёт дополнительную угрозу безопасности при возможном восстановлении движения. Такие повреждения требуют ремонта до того, как дорогу вновь откроют для машин.

Читать полностью

Новосибирская ГЭС увеличивает сбросы — водохранилище сработано на 97%

Автор: Мария Гарифуллина

Новосибирская ГЭС увеличивает сбросы: 8 апреля утром они составляли 2 500 кубических метров в секунду, 9 апреля ожидаются 2 800 кубических метров в секунду. До отметок, после которых начинается подтопление садовых обществ, в апреле дело не дойдёт, говорят гидрологи.

В апреле сбросы на Новосибирской ГЭС увеличивают практически ежедневно согласно утверждённому графику.

Читать полностью

Паводок добавил ещё одну закрытую дорогу в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Купинском районе временно запретили движение всех видов транспорта на участке дороги. Причина — перелив талых вод, из-за которого проезд стал небезопасным.

Это уже вторая перекрытая трасса в регионе за последние дни. 6 апреля движение полностью остановили на 300-метровом участке дороги Н-1519 в Краснозёрском районе между посёлком Октябрьский и деревней Хабаровский.

Читать полностью

Паводок в Новосибирской области: уровень реки Карасук вырос на три метра

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области сохраняется сложная паводковая ситуация. За короткий промежуток времени уровень воды в реке Карасук (юг области) резко поднялся на три метра.

— В регионе с 5 апреля произошло ухудшение оперативной обстановки с прохождением паводка. Ситуация меняется ежечасно. Сейчас наибольшие опасения вызывает южное направление. Наблюдается резкий подъём уровня воды в реке Карасук. Он уже поднялся на три метра. Вскрытие реки сопровождают оперативные группы спасателей, — уточняет начальник Главного управления МЧС России по Новосибирской области генерал-лейтенант внутренней службы Виктор Орлов.

Читать полностью

Река Камышинка ограничила движение на двух трассах в Новосибирской области

Автор: Артем Рязанов

В Новосибирской области из‑за паводка временно ограничили движение легковых автомобилей на двух дорогах. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог (ТУАД).

Ограничения действуют в Коченёвском районе:

Читать полностью

В Новосибирске задержали электрички из-за таяния снега

Автор: Оксана Мочалова

Утром 6 апреля в Новосибирской области на перегоне между станциями Издревая и Жеребцово из-за активного таяния снега произошел сплыв откоса железнодорожной насыпи, сообщили в пресс-службе ЗСЖД. Инцидент случился на участке Сокур – Инская.

В результате происшествия движение электричек временно организовано по одному из двух путей в реверсивном режиме. Для ликвидации последствий задействованы противоразмывные поезда и тяжелая техника.

Читать полностью
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Апрель 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности