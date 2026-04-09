В Новосибирске в ближайшие сутки ждут вскрытия реки Ини ото льда

В Новосибирской области в ближайшие дни ожидается начало ледохода на нескольких реках. В их числе — Иня, которую после замеров запасов воды в снеге отнесли к рекам, которые в этом сезоне будут особенно полноводными.

Вскрытие рек весной текущего года происходит раньше обычных сроков. Опережение среднемноголетних графиков составляет от 6 до 10 дней. На Ине ледоход обычно начинается во второй декаде или в конце апреля, чаще всего в промежутке с 15 по 25 апреля. В этом году его ждут раньше.

— Ждём паводок по реке Иня. Буквально на днях река должна вскрыться ото льда. Уже пошли забереги (прибрежная полоса воды, образовавшаяся после таяния льда весной — прим. ред.), — сказал, отвечая на вопрос Infopro54, заместитель начальника департамента — начальник управления по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности мэрии города Новосибирска Александр Ерохин.

Согласно данным гидрометеорологов, река Иня в этом году на юго-востоке Западной Сибири вошла в тройку рек с наибольшим запасом воды в снеге (показатели 202–215%). Сопоставимый уровень снегозапасов также в реке Чумыш (Алтайский край и Кемеровская область) и реке Бурла (Алтайский край и Новосибирская область). Кроме того, в Новосибирской области большие запасы воды в снегах зарегистрированы в бассейнах рек Бакса и Чулым.

То, что происходит в Новосибирской области сейчас, — закрытие дорог из-за перелива талых вод, подтопление дачных участков, — это первая волна паводка, и она ещё не достигла своего пика. По прогнозам, первая и вторая волны паводка должны пройти относительно спокойно. Но эксперты подчёркивают, что коррективы в этот прогноз может внести погода.

— До конца апреля у нас будет неустойчивый характер погоды, с чередованием тепла и холода. Но в целом месяц ожидается чуть выше температурной нормы — на 2–3 градуса. Количество осадков — в пределах среднемноголетних значений. В преддверии второй волны могу сказать, что есть прогноз на этот период: на юго-востоке Западной Сибири температурный фон предполагается около нормы и выше нормы на 1–1,5 градуса. В мае в Алтайском крае — на два градуса выше нормы. Конечно, данный прогноз будет корректироваться, уточняться декадными периодами и суточными прогнозами, — говорит начальник Западно-Сибирского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Алексей Крутовский.

