Рекламодателям

«Я точно завалю»: для 20 тысяч студентов Новосибирска приближается первая сессия

  • 22/12/2025, 13:00
Автор: Юлия Данилова
«Я точно завалю»: для 20 тысяч студентов Новосибирска приближается первая сессия
Психологи новосибирского педуниверситета посоветовали, как без паники сдать экзамены

Первая сессия — испытание не столько для знаний, сколько для нервной системы. Даже хорошо подготовленные студенты признаются: «всё знал — и всё забыл, как только сел за билет». Почему так происходит и что с этим делать, рассказала декан факультета психологии НГПУ, кандидат психологических наук Ольга Андронникова.

Даже хорошо подготовленные студенты признаются: «всё знал — и всё забыл, как только сел за билет».

Почему мы боимся экзаменов, даже если готовы

По словам эксперта, экзаменационный страх — не признак слабости или «плохой подготовки».

— Стрессовая ситуация запускает сильное напряжение, которое буквально «отключает» когнитивные функции. В этот момент человек может забыть даже хорошо усвоенный материал. Знакомая ситуация: вышел из аудитории — и всё сразу вспомнилось, — объясняет Ольга Андронникова.

Особенно остро это проявляется у первокурсников: новая система, новый формат ответственности, страх оценки и ожидания со стороны родителей.

Главная ошибка — готовиться в ночь перед экзаменом

Первый и самый очевидный совет психолога — регулярная подготовка.

— Невозможно «выучить китайский язык за ночь». Когда знания усваиваются постепенно, стресс уже не мешает ими пользоваться. А вот ночной марафон усиливает тревогу и снижает уверенность, — отмечает эксперт.

Но даже при хорошей подготовке тревога может зашкаливать — и здесь важны другие инструменты.

Не запугивайте себя (и не позволяйте это делать другим)

Одна из ключевых причин экзаменационной паники — самозапугивание.

— «Я точно не сдам», «пойду работать дворником», «это конец» — такая внутренняя риторика не мотивирует, а парализует, — подчёркивает Андронникова.

То же самое касается и родителей: попытки «напугать ради мотивации» чаще приводят к обратному эффекту — избеганию, прокрастинации и даже психосоматическим реакциям.

Экзамен — не приговор, а диагностика

Психолог предлагает изменить сам взгляд на экзамен:

— Важно перестать воспринимать его как сверхиспытание. Экзамен — это способ понять, что ты знаешь, а что стоит подтянуть. Это точка роста, а не финал жизни.

Такая установка уже снижает уровень тревоги.

Техники быстрой саморегуляции: что реально работает

Экзамен — не время для экспериментов. Все техники нужно осваивать заранее, а не впервые применять в аудитории.

Среди самых эффективных:

  • дыхательные техники, которые успокаивают нервную систему;
  • техники заземления — переключение внимания с тревожных мыслей на телесные ощущения;
  • якорение — фиксация состояния спокойствия на простом действии.

— Например, в момент максимального расслабления вы слегка нажимаете на ноготь большого пальца. Если вы тренировали это заранее, то в стрессовой ситуации повтор этого действия автоматически снижает напряжение, — поясняет эксперт.

Перфекционизм и страх оценки — главные враги спокойствия

В основе чрезмерной тревоги часто лежат определённые установки:

  • «Я должен сделать идеально»
  • «Все на меня смотрят и осуждают»
  • «Я точно провалюсь»

— Идеального результата не существует. Когда мы это принимаем, уровень тревоги резко падает, — говорит Андронникова.

Помогают простые, но сильные внутренние формулы:

  • «Я делаю то, что могу»
  • «Что бы ни произошло — я справлюсь»
  • «Любой опыт даёт мне навык»

А если пересдача? Это не катастрофа

Отдельный разговор — страх пересдачи.

— Ни один экзамен не заканчивает жизнь человека. Сегодня существует огромное количество образовательных траекторий. Даже не сдав экзамен, можно получить профессию и реализоваться, — подчёркивает декан ФП НГПУ.

Здесь важно, чтобы родители в первую очередь приняли эту мысль: психологическое благополучие ребёнка важнее любой оценки.

Рефлексия — главный навык взрослого человека

Финальный акцент — на умении анализировать опыт.

— Рефлексия позволяет понять: что произошло, почему и что я могу сделать дальше. Это и есть основа устойчивости, — резюмирует Ольга Андронникова.

Экзамены проходят. Навыки саморегуляции, уверенности и осознанности остаются — и работают далеко за пределами сессии.

На территории Новосибирской области действуют 22 вуза, в том числе один региональный — Новосибирский государственный театральный институт, один частный — Сибирский университет потребительской кооперации и четыре филиала вузов. В 2025 году в вузы региона на очное обучение поступили 21,24 тысячи человек. Это на 1,27 тысячи больше, чем в прошлом году.

Ранее редакция сообщала о том, что российские математики уходят в IT и аналитику. Школа проигрывает в конкуренции с индустрией.

Базовое фото создано с помощью нейросети Шедеврум, фото эксперта и текст предоставлены пресс-службой НГПУ, автор: Александр Терентьев.

1 288

Рубрики : Общество Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : сессия Вузы Новосибирска


ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

[manual_related_posts]

Актуальный разговор

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

Владимир Владимиров: В любой сфере на каждых сто довольных клиентов всегда будет один недовольный

«Более 50% людей приходят в компанию не из-за рекламы, а по рекомендации тех, кому мы уже помогли»
Все материалы
ПроЗдоровье и Красоту
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Сила новосибирской экономики заключается в ее диверсификации
22/12/25 14:00
Власть
В квартале «Расцветай на Зорге» стартуют продажи семейных квартир в доме комфорт-класса
22/12/25 13:36
Недвижимость
«Я точно завалю»: для 20 тысяч студентов Новосибирска приближается первая сессия
22/12/25 13:00
Образование Общество
Глава Коченёво оштрафован за срыв нацпроекта «Чистая вода»
22/12/25 12:00
Право&Порядок
Регина Дзикавичюте: Ралли на российской бирже уже начинается
22/12/25 11:44
Финансы
Психолог из Новосибирска объяснила подростковую жестокость после нападений школьников
22/12/25 11:30
Общество
Жители Новосибирска стали чаще покупать товары из Индии
22/12/25 11:05
Бизнес Общество
Треть новосибирских застройщиков столкнётся с проблемами при отмене моратория
22/12/25 10:00
Власть Недвижимость Общество
Фермер из Новосибирска отказалась прививать лошадей от сибирской язвы
22/12/25 9:00
Агропром Право&Порядок
Для перевода близким новосибирцам придется уточнять родственную связь
21/12/25 20:00
Общество Право&Порядок Финансы
Прыжок с парашютом и букет за 60 тысяч: самые необычные подарки новосибирцев назвали эксперты
21/12/25 19:00
Бизнес Общество
Новосибирцы заблудились в развязках четвертого моста
21/12/25 18:00
Город Общество
В самую длинную ночь в году в Новосибирской области ожидается до -37 градусов
21/12/25 17:00
Общество
В Новосибирске вырастут цены на алкоголь
21/12/25 16:00
Бизнес Общество
В Новосибирске подскочили цены на такси
21/12/25 15:00
Бизнес Общество
Жительница Куйбышева через суд добилась демонтажа камеры видеонаблюдения
21/12/25 14:00
Общество
Пик заболеваемости гонконгским гриппом в Новосибирске ждут после Нового года
21/12/25 13:00
Медицина Общество
Новосибирским владельцам китайских автомобилей упростят поиск запчастей
21/12/25 12:00
Бизнес Общество
«Полагаю, достаточно»: новосибирцы снова смогут подавать иски к застройщикам, просрочившим сдачу домов
21/12/25 11:00
Бизнес Власть Недвижимость
Айтишник из Индии работает уборщиком в России
21/12/25 10:00
Бизнес Общество
Популярное
Африканская модель объяснила, почему влюбилась в Новосибирск
11/12/25 12:30
Эксперт из Новосибирска рассказала, в каком наряде встречать Новый год
10/12/25 20:22
Победитель кулинарного шоу из Новосибирска рассказал о трендах в гастрономии
9/12/25 15:30
Эксперты из Новосибирска высказались о запрете Roblox
3/12/25 14:30
Новосибирец рассказал, как спасал косуль с замёрзшего озера
2/12/25 15:00
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Новости компаний
Банк Уралсиб принял участие в «Финансовой среде» в НГУЭУ
22/12/25 10:43
Банк Уралсиб выбрал победителей конкурса разработчиков мобильного приложения по финграмотности
18/12/25 11:39
Вклад «Доход» Уралсиба – в Топ-3 рейтинга выгодных годовых вкладов
18/12/25 10:55
Кольцово получит добавочную электроэнергию для производства косметических товаров
18/12/25 9:45
Банк Уралсиб вошел в Топ-15 рейтинга банков по размеру офисной сети
15/12/25 11:06
Гоночные технологии для водителей Новосибирска
12/12/25 19:34

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять