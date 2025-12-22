«Я точно завалю»: для 20 тысяч студентов Новосибирска приближается первая сессия

Первая сессия — испытание не столько для знаний, сколько для нервной системы. Даже хорошо подготовленные студенты признаются: «всё знал — и всё забыл, как только сел за билет». Почему так происходит и что с этим делать, рассказала декан факультета психологии НГПУ, кандидат психологических наук Ольга Андронникова.

Почему мы боимся экзаменов, даже если готовы

По словам эксперта, экзаменационный страх — не признак слабости или «плохой подготовки».

— Стрессовая ситуация запускает сильное напряжение, которое буквально «отключает» когнитивные функции. В этот момент человек может забыть даже хорошо усвоенный материал. Знакомая ситуация: вышел из аудитории — и всё сразу вспомнилось, — объясняет Ольга Андронникова.

Особенно остро это проявляется у первокурсников: новая система, новый формат ответственности, страх оценки и ожидания со стороны родителей.

Главная ошибка — готовиться в ночь перед экзаменом

Первый и самый очевидный совет психолога — регулярная подготовка.

— Невозможно «выучить китайский язык за ночь». Когда знания усваиваются постепенно, стресс уже не мешает ими пользоваться. А вот ночной марафон усиливает тревогу и снижает уверенность, — отмечает эксперт.

Но даже при хорошей подготовке тревога может зашкаливать — и здесь важны другие инструменты.

Не запугивайте себя (и не позволяйте это делать другим)

Одна из ключевых причин экзаменационной паники — самозапугивание.

— «Я точно не сдам», «пойду работать дворником», «это конец» — такая внутренняя риторика не мотивирует, а парализует, — подчёркивает Андронникова.

То же самое касается и родителей: попытки «напугать ради мотивации» чаще приводят к обратному эффекту — избеганию, прокрастинации и даже психосоматическим реакциям.

Экзамен — не приговор, а диагностика

Психолог предлагает изменить сам взгляд на экзамен:

— Важно перестать воспринимать его как сверхиспытание. Экзамен — это способ понять, что ты знаешь, а что стоит подтянуть. Это точка роста, а не финал жизни.

Такая установка уже снижает уровень тревоги.

Техники быстрой саморегуляции: что реально работает

Экзамен — не время для экспериментов. Все техники нужно осваивать заранее, а не впервые применять в аудитории.

Среди самых эффективных:

дыхательные техники, которые успокаивают нервную систему;

техники заземления — переключение внимания с тревожных мыслей на телесные ощущения;

якорение — фиксация состояния спокойствия на простом действии.

— Например, в момент максимального расслабления вы слегка нажимаете на ноготь большого пальца. Если вы тренировали это заранее, то в стрессовой ситуации повтор этого действия автоматически снижает напряжение, — поясняет эксперт.

Перфекционизм и страх оценки — главные враги спокойствия

В основе чрезмерной тревоги часто лежат определённые установки:

«Я должен сделать идеально»

«Все на меня смотрят и осуждают»

«Я точно провалюсь»

— Идеального результата не существует. Когда мы это принимаем, уровень тревоги резко падает, — говорит Андронникова.

Помогают простые, но сильные внутренние формулы:

«Я делаю то, что могу»

«Что бы ни произошло — я справлюсь»

«Любой опыт даёт мне навык»

А если пересдача? Это не катастрофа

Отдельный разговор — страх пересдачи.

— Ни один экзамен не заканчивает жизнь человека. Сегодня существует огромное количество образовательных траекторий. Даже не сдав экзамен, можно получить профессию и реализоваться, — подчёркивает декан ФП НГПУ.

Здесь важно, чтобы родители в первую очередь приняли эту мысль: психологическое благополучие ребёнка важнее любой оценки.

Рефлексия — главный навык взрослого человека

Финальный акцент — на умении анализировать опыт.

— Рефлексия позволяет понять: что произошло, почему и что я могу сделать дальше. Это и есть основа устойчивости, — резюмирует Ольга Андронникова.

Экзамены проходят. Навыки саморегуляции, уверенности и осознанности остаются — и работают далеко за пределами сессии.

