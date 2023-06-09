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Сериал «‎Библиотекарь»‎ с Никитой Ефремовым выйдет в видеосервисе Wink

  • 09/06/2023, 17:00
У нового восьмисерийного проекта «Библиотекарь» (16+) по мотивам культового одноименного романа Михаила Елизарова появился специальный тизер.

Сериал «‎Библиотекарь»‎ с Никитой Ефремовым выйдет в видеосервисе WinkГлавную роль в сериале исполнил Никита Ефремов («Нулевой пациент», «Тетрис» 16+), режиссером стал Игорь Твердохлебов («‎Триггер», «‎Мажор» 16+‎).

Премьера проекта запланирована на конец июня 2023 года эксклюзивно в видеосервисах Wink и more.tv, телепремьера состоится в эфире телеканала РЕН ТВ в 2023 году. Сериал пополнит линейки Wink Originals и more originals. Проект создан компанией «ВайТ Медиа» по заказу телеканала РЕН ТВ и при поддержке «НМГ Студии».

Тизер:

По сюжету актер-неудачник Алексей Вязинцев узнает, что при загадочных обстоятельствах убит его отец. Алексей едет в Широнино, родной город отца, чтобы продать его квартиру, но вместо этого оказывается втянут в череду опасных событий. Местные жители верят, что книги давно забытого советского писателя Громова обладают магическими свойствами. Каждая из этих книг дает конкретный эффект: Ярости, Терпения, Власти, Радости, Силы или Памяти. Тайный мир читателей книг Громова поделен на Библиотеки, которые охотятся за книгами по всей стране и готовы убивать конкурентов ради их силы. Вязинцеву предстоит стать частью одной из Библиотек, раскрыть секреты собственной семьи и отправиться на поиски самой редкой из магических книг — книги Смысла.

Городское фэнтези с элементами магического реализма, боевика и детектива. Эпическая битва добра и зла в духе «Игры престолов» и «Хроник Нарнии» разворачивается здесь на фоне узнаваемого постсоветского быта конца 90-х, развивая лучшие традиции «Дозоров» Сергея Лукьяненко. Сериал снят по мотивам одноименного романа писателя Михаила Елизарова, который в 2008 году получил литературную премию «Русский Букер». «Библиотекарь» переведен на многие языки и стал бестселлером во Франции, Италии, Англии, Японии, Китае и Сербии.

В сериале снялись Никита Ефремов, Евгения Дмитриева, Марина Ворожищева, Михаил Тройник, Андрей Мерзликин, Михаил Трухин, Сергей Епишев, Елена Морозова, Мариам Псутури, Игорь Золотовицкий и Александра Урсуляк.

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#Рынок микрофинансирования
#Поддержка бизнеса

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Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : цифровизация телеком Ростелеком Библиотекарь


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