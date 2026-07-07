Обманутыми дольщиками оказались уже 550 семей из Новосибирской области

В Новосибирской области насчитывается уже 550 семей, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов. Эта цифра была озвучена на круглом столе, посвященном защите прав обманутых участников ИЖС, который прошел в регионе с участием инициативных групп, представителей регионального Минстроя и депутатов Заксобрания. При этом в целом по стране общее число таких пострадавших превышает 20 тысяч, и, как отметил в своем телеграм-канале депутат Госдумы от Новосибирской области Ренат Сулейманов, реальной помощи от государства люди пока не получают.

Ситуация усугубляется тем, что большинство обманутых семей — это те, кто взял льготные ипотечные кредиты, в том числе семейную или сельскую ипотеку. Общая сумма выданных на эти цели средств в Новосибирской области составляет 1,6 млрд рублей. В итоге люди остались и без построенного жилья, и с огромными долгами перед банками, которые не идут навстречу и не пролонгируют льготные ставки, несмотря на рекомендации Центробанка.

— Федеральные органы власти перекладывают ответственность на регионы, регионы — на федеральный центр. А вопросы пострадавших граждан не решаются. Минстрой области ведёт реестр обманутых участников ИЖС, но не имеет реальных законодательных и финансовых рычагов для решения этих проблем, — отметил Ренат Сулейманов.

Он добавил, что уголовные дела возбуждены далеко не по всем случаям мошенничества. Яркий пример — в деле одного застройщика — ООО «Мегадом» — фигурируют 124 потерпевших, совокупный ущерб составляет более 445 млн рублей. В списке отличившихся также ООО «Малоэтажная Сибирь», ООО «Биш Хауз», ООО «Дримхаус Констракшн».

По результатам круглого стола будут подготовлены рекомендации для федеральных и региональных властей, которые, как надеются депутаты, помогут выработать механизм защиты прав граждан, оказавшихся в этой сложной ситуации.

Ситуация усугубляется общим охлаждением рынка индивидуального жилищного строительства. Независимый аналитик рынка недвижимости Новосибирска Сергей Николаев отмечает, что после рекордных показателей прошлых лет в первом квартале 2026 года ввод жилья в регионе сократился более чем на 50%. По его прогнозу, доля ИЖС в общем объеме введенного жилья снизится до 50% к концу года, а рынок ждет стагнацию на фоне высокой затоваренности и сокращения льготных программ.

Ранее редакция сообщала, что новый реестр обманутых дольщиков формируют в Новосибирской области.