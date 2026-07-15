Новосибирского застройщика будут судить за обман клиентов и легализацию средств

Прокуратура Новосибирска утвердила обвинительное заключение по делу местного жителя, обвиняемого в мошенничестве и отмывании денег.

По версии следствия, обвиняемый в период с декабря 2022 года по август 2025 года заключил 75 договоров на возведение индивидуальных жилых домов с гражданами. Однако не выполнил свои обязательства, создавая лишь видимость строительства. В дальнейшем он легализовал часть полученных денежных средств, превышающих 31 миллион рублей, через сделки по покупке недвижимости и транспортных средств.

Имущество обвиняемого было арестовано на сумму 80 миллионов рублей для возмещения ущерба пострадавшим.

После получения копии обвинительного акта уголовное дело передадут в Заельцовский районный суд города Новосибирска.

По данным ТАСС, речь идет о Константине Савченко. По информации сервиса Контур.Фокус, он является основателем и директором ООО «Новый мир». Компания строила коттеджи в селе Новолуговое. Выручка компании в 2025 году составила 4,3 млн рублей (-98%), чистый убыток — 22,5 млн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирской области насчитывается уже 550 семей, пострадавших от недобросовестных подрядчиков при строительстве индивидуальных жилых домов.