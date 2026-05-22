Технологию обезвреживания промышленных отходов испытали в Новосибирске

Одним из подходов к долговременному удалению углекислого газа из атмосферы является минеральная карбонизация — реакция CO2 с силикатами магния и кальция, приводящая к образованию стабильных карбонатных минералов. Об этом сообщил директор Климатического центра НГУ кандидат физико-математических наук Георгий Лазоренко.

— Отходы горнодобывающей промышленности могут рассматриваться как потенциальный субстрат для таких климатических проектов. Однако в естественных условиях скорость карбонизации этих материалов низка. Это ограничивает практическое применение технологии, — отметил Лазоренко.

Исследования, проведенные учеными центра на карбоновом полигоне в Новосибирске, демонстрируют принципиальную возможность использования ферментативного катализа для ускорения минеральной секвестрации CO2 на отходах горного производства.

— Это может представлять интерес для разработки климатических проектов, направленных на сочетание удаления углекислого газа из атмосферы с обезвреживанием промышленных отходов, — пояснил Георгий Лазоренко.

Статья Климатического центра НГУ, посвященная результатам исследований, вышла в журнале Bioresource Technology Reports.

Напомним, о планах по созданию в Новосибирской области карбонового полигона стало известно в 2021 году. Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во время встречи с президентом страны Владимиром Путиным сообщал, что все страны стремятся к декарбонизации экономики (отказу от использования нефти и природного газа в качестве топлива) ради противодействия процессам глобального изменения климата. Для этого нужна точная система учета парниковых газов ― двуокиси углерода, метана, закиси азота. Для измерения потоков основных парниковых газов в России предлагалось создать карбоновые полигоны. На форуме «Технопром-2021» губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что власти региона зарезервировали на карбоновые фермы земельные участки площадью 20 тысяч гектаров. Тогда же был создан Климатический центр НГУ.

Как сообщили редакции Infopro54 в пресс-службе НГУ, на сегодняшний день площадь карбонового полигона в Новосибирской области составляет 1008 га:

Участки лесоклиматических исследований Центрального Ботанического сада СО РАН — 848 га

Экспериментальный Пироговский лес — 160 га

Кроме того, исследования Климатического центра НГУ охватывают техногенно-нарушенные экосистемы в районах горнодобычи по всей стране.

Ранее редакция сообщала о том, что вокруг СКИФ будут создавать условия для развития инновационных компаний.