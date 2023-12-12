Скалодром «Твоя высота» готов брать новые высоты и расширяться

На пути становления

Первым коммерческим скалодромом в Новосибирске был проект «Твоя высота», который запустили руководитель и соучредитель ООО «Максимум успеха», руководитель комитета по спорту реготделения «ОПОРА РОССИИ» Ольга Анисимова и предприниматель Алексей Баталов. Скалодром был создан в 2014 году и первое время назывался «Панорама». До этого в Новосибирске работали три профессиональных скалодрома для спортсменов.

— Мы изначально взяли за основу развития девиз «Скалолазание для всех», так как хотели познакомить с этим видом спорта весь город. Миссия нашего бренда — делать людей здоровыми и счастливыми, — рассказывает Ольга.

Собеседница Infopro54 признает, что на пути становления бизнеса не все было гладко. До запуска проекта предприниматели ничего не знали об этом виде спорта, проконсультироваться в Новосибирске было не у кого, поэтому пришлось изучать столичный опыт, где на тот момент уже работали несколько десятков скалодромов.

— Мы увидели свободную нишу на рынке и решили ее занять. Первое время зал был почти пустой, и только потом я поняла, с чем это было связано. Мы приглашали в качестве консультанта профессионального спортсмена, и он спроектировал нам трассы для мастеров. Нам пришлось исправлять эту ошибку и строить маршруты для разных категорий пользователей, включая новичков, — вспоминает Ольга Анисимова. — Постепенно бизнес пошел, и в 2019 году мы решили сменить название, зарегистрировав товарный знак «Твоя высота». На мой взгляд, он больше подходит для нашего бизнеса.

Планы по развитию были грандиозными, но началась пандемия. Собеседница Infopro54 признает, что это время для скалодрома было очень сложным, 5 месяцев компания вообще не работала, при этом предпринимателям не удалось добиться никаких скидок по аренде.

— Мы справились, хотя было очень тяжело. Постепенно погасили все накопившиеся долги и в 2024 год входим без какой-либо задолженности, — с гордостью подчеркивает Ольга. — У нас появились свободные ресурсы, которые мы вкладываем в модернизацию зала, оборудования и экипировку, так как качественные зацепы, рельефы, веревки стоят очень дорого.

Секрет успеха компании

Сегодня скалодром «Твоя высота» — одна из самых посещаемых спортивных площадок в городе. Здесь выстроены трассы для скалолазов разного уровня подготовки, проводятся индивидуальные занятия, а также занятия с особенными детьми, организуются спортивные праздники. Во время школьных каникул в клубе работает детская площадка, где школьники могут задержаться и позаниматься подольше.

— Я очень внимательно отслеживаю все тренды, которые формируются на нашем сегменте рынка, вхожу в профессиональные сообщества России, изучаю новинки, появляющиеся на международном рынке, езжу на слеты собственников скалодромов — и могу сказать, что из нынешней площадки мы выжали максимум возможностей. Наши гости могут подобрать здесь любые активности по душе, — говорит Ольга Анисимова.

Ключевым секретом успеха своего бизнеса Ольга называет тот факт, что она любит дело, которым занимается, а также очень ценит и уважает своих сотрудников.

— Сегодня в нашей команде в штате 8 человек, еще около 35 работают волонтерами, то есть приходят заниматься, но при необходимости помогают гостям, так как имеют для этого необходимую квалификацию Я уверена, что если сотрудники приходят на работу с радостью, то это создает потрясающую атмосферу тепла и уюта, которую ценят наши гости, а потом приходят к нам снова и снова, приводят своих друзей, — рассказывает собеседница Infopro54.

Интересно, что основными клиентами скалодрома «Твоя высота» являются технари. Это студенты технических вызов, айтишники и т.д. Но Ольгу это не удивляет. По ее словам, скалолазание не зря называют «шахматами на стене».

Время выйти за рамки

Сейчас скалодром «Твоя высота» занят с утра до вечера. Летом постоянными посетителями становятся иностранцы, приезжающие в Новосибирск по делам. Как поясняет Ольга Анисимова, во многих зарубежных странах, особенно в Европе, скалолазание — популярный вид спорта, и, приезжая в другие города, европейцы первым делом ищут локации, где могут заниматься привычными физическими нагрузками.

— Нам становится тесно в существующих рамках. У меня уже разработана интересная концепция развития скалодрома, но она требует отдельного помещения площадью от 1000 кв. м с высокими потолками и инвестиций. До пандемии у меня были предварительные договоренности с одним из новосибирских застройщиков, который планировал вписать скалодром в инфраструктуру нового жилмассива, но потом пересмотрел планы. Сейчас рассматриваем различные варианты дальнейшего развития, — поделилась Ольга Анисимова.

Она не исключает, что в перспективе «Твоя высота» будет развиваться как франшиза. Однако для этого нужно отработать все нюансы, в том числе с площадкой, чтобы предлагать партнерам готовые кейсы с ответами на все вопросы, уверена предпринимательница.