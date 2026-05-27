Андрей Травников: земля — не награда, а мера поддержки нуждающихся

Автор: Оксана Мочалова

Льгота распространяется не на всех участников боевых действий

Во время прямой линии к губернатору обратился военный пенсионер из Дзержинского района Новосибирска, ветеран боевых действий и участник специальной военной операции Константин Ю. Он спросил, как может воспользоваться льготой по выделению земельного участка. Андрей Травников заявил о распространённом заблуждении.

— Возникает заблуждение, что земельный участок положен абсолютно всем участникам боевых действий. Эта мера поддержки — не поощрительная. Это никак не награда за какие-то заслуги. Я иногда шучу: это не как в царские времена — вернулся герой со сражений, ему дали земельный надел с крестьянами в качестве награды от императора. Нужно подтвердить, что требуется улучшение жилищных условий, и тогда можно будет встать на очередь, — отметил глава региона.

Губернатор добавил, что мера поддержки распространяется на разные категории граждан: участников боевых действий (не только СВО, но и других операций), а также многодетные семьи. Главное условие — нуждаемость в улучшении жилищных условий.

Андрей Травников признал, что количество желающих получить землю намного превышает число свободных подготовленных участков, особенно в Новосибирской агломерации. В самом Новосибирске и пригородах свободных земель с инфраструктурой не хватает. Именно поэтому регион несколько лет назад предложил альтернативу.

— Мы в числе одних из первых регионов предложили альтернативу. Если ты не хочешь получать земельный участок, тебе нужны деньги или ты не готов ждать очереди, ты можешь заявиться на компенсационную выплату. Мы выплатим сумму порядка трёхсот тысяч рублей — стоимость кадастровой оценки земли, которая предоставляется в районе Новосибирска, — рассказал Андрей Травников.

Полученные деньги можно использовать для улучшения жилищных условий, например, на доплату при покупке квартиры. По данным на 2026 год, размер компенсации с учётом индексации составляет 349 тысяч рублей. Губернатор предупредил, что не стоит питать иллюзий — очередь движется медленно, и получить именно земельный участок в агломерации сложно. Альтернатива в виде денежной выплаты зачастую оказывается более реалистичным вариантом.

Ранее редакция сообщала, что ситуацию с участками для льготников в Новосибирске контролирует Генпрокуратура.

В Новосибирске швейные предприятия закрывают цеха и сокращают производство
Новосибирцы предложили создать Аллею памяти бойцов СВО

Новосибирцы предложили создать Аллею памяти бойцов СВО

Автор: Оксана Мочалова

Андрей Травников во время прямой линии поддержал инициативу жительниц Ленинского района Новосибирска о создании Аллеи героев в память о бойцах, погибших в ходе специальной военной операции. С просьбой к губернатору обратились сразу две женщины: вдова участника СВО Надежда Иванова и мать погибшего бойца.

— Принципиально в целом полностью поддерживаю. Мы с мэром и общественностью обсуждаем создание мемориала на главном нашем Монументе Славы в Ленинском районе, чтобы отметить героев СВО наряду со всеми героями, — отметил он.

В Новосибирске швейные предприятия закрывают цеха и сокращают производство

Автор: Мария Гарифуллина

Кризис в легкой промышленности Новосибирской области, о котором представители отрасли предупреждали еще в начале года, перешел в острую фазу. Швейные компании одно за другим сворачивают объемы выпуска, сокращают персонал и рабочие дни, а некоторые полностью останавливают производство.

О ситуации Infopro54 рассказали представители нескольких швейных предприятий. Они заявляют, что сценарий, озвученный бизнесом в январе, реализуется практически в полном соответствии с прогнозами.

Реестр участников креативных индустрий готовят в Новосибирской области

Автор: Юлия Данилова

В Новосибирской области завершается формирование подзаконных актов, которые необходимы для ведения реестра креативных субъектов. После этого регион начнет принимать заявки от бизнеса на включение в реестр. Об этом на встрече с предпринимателями сообщила министр экономического развития области Светлана Шарпф.

— Мы специально не стали делать никаких ограничений кто может войти в реестр, а кто нет. Мы хотим, чтобы те меры поддержки креативных индустрий, которые сейчас формируются на федеральном уровне, наши бизнесмены могли максимально получить, — подчеркнула чиновница.

Андрей Травников: «В Новосибирске снова массово разроют улицы — и это хорошо»

Автор: Оксана Мочалова

Летом 2026 года Новосибирск снова ждёт массовое вскрытие дорог для замены теплосетей. Об этом губернатор Новосибирской области Андрей Травников рассказал во время прямой линии.

— Давайте так, скажу, что разроют также. И этому нужно радоваться. Из хороших новостей — будут стараться зарыть и благоустроить всё побыстрее, — отметил глава региона.

Андрей Травников рассказал о приоритетах развития метро в Новосибирске

Автор: Оксана Мочалова

Строительство метро в Ленинский район и до Западного жилмассива, несмотря на высокий спрос со стороны жителей, пока не входит в число приоритетов властей. Об этом заявил губернатор Андрей Травников во время прямой линии, отвечая на вопрос 62-летней жительницы Ленинского района, которая мечтает прокатиться на метро до конечной.

— Не могу комментировать какие-то предыдущие приоритеты по поводу Ленинской линии. Однозначно тут даже не решение, а просто обстоятельства подсказывают, что следующий этап развития метрополитена мы должны сделать в отношении Дзержинской линии в сторону Ключ-Камышинского плато, — отметил Андрей Травников.

Свыше 300 кредитов за полтора года оформил новосибирец

Автор: Юлия Данилова

Среди рекордов по просроченной задолженности, переданной в работу новосибирским приставам, зафиксирован долг одномоментно в 76 юрлицах. Об этом сообщил начальник отдела контрольно-надзорной и разрешительной работы ГУ ФССП России по Новосибирской области Виктор Худяков.

— У нас был гражданин, который в течение полутора лет оформил свыше трёхсот обязательств. Мы видели, что, оформив несколько займов, он некоторое время их гасил, а потом брал следующие займы, чтобы перекрывать предыдущие. Какой-то период времени эта схема у него работала, пока проценты не перекрыли следующие обязательства и с ним началось взаимодействие, как с должником, — отметил Худяков.

