Андрей Травников: земля — не награда, а мера поддержки нуждающихся

Во время прямой линии к губернатору обратился военный пенсионер из Дзержинского района Новосибирска, ветеран боевых действий и участник специальной военной операции Константин Ю. Он спросил, как может воспользоваться льготой по выделению земельного участка. Андрей Травников заявил о распространённом заблуждении.

— Возникает заблуждение, что земельный участок положен абсолютно всем участникам боевых действий. Эта мера поддержки — не поощрительная. Это никак не награда за какие-то заслуги. Я иногда шучу: это не как в царские времена — вернулся герой со сражений, ему дали земельный надел с крестьянами в качестве награды от императора. Нужно подтвердить, что требуется улучшение жилищных условий, и тогда можно будет встать на очередь, — отметил глава региона.

Губернатор добавил, что мера поддержки распространяется на разные категории граждан: участников боевых действий (не только СВО, но и других операций), а также многодетные семьи. Главное условие — нуждаемость в улучшении жилищных условий.

Андрей Травников признал, что количество желающих получить землю намного превышает число свободных подготовленных участков, особенно в Новосибирской агломерации. В самом Новосибирске и пригородах свободных земель с инфраструктурой не хватает. Именно поэтому регион несколько лет назад предложил альтернативу.

— Мы в числе одних из первых регионов предложили альтернативу. Если ты не хочешь получать земельный участок, тебе нужны деньги или ты не готов ждать очереди, ты можешь заявиться на компенсационную выплату. Мы выплатим сумму порядка трёхсот тысяч рублей — стоимость кадастровой оценки земли, которая предоставляется в районе Новосибирска, — рассказал Андрей Травников.

Полученные деньги можно использовать для улучшения жилищных условий, например, на доплату при покупке квартиры. По данным на 2026 год, размер компенсации с учётом индексации составляет 349 тысяч рублей. Губернатор предупредил, что не стоит питать иллюзий — очередь движется медленно, и получить именно земельный участок в агломерации сложно. Альтернатива в виде денежной выплаты зачастую оказывается более реалистичным вариантом.

Ранее редакция сообщала, что ситуацию с участками для льготников в Новосибирске контролирует Генпрокуратура.