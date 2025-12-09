Рекламодателям

Следователи назвали предварительную причину возгорания в колледже Новосибирска

  • 09/12/2025, 13:45
Автор: Артем Рязанов
СК назвал предварительную причину возгорания в педколледже в Новосибирске
В правительстве региона изучают варианты организации учебного процесса в образовательном учреждении

По предварительным данным, причиной возгорания в здании Новосибирского педагогического колледжа стало короткое замыкание электропроводки. Об этом сообщил СУ СКР по Новосибирской области.

— Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, — добавили в следственном управлении.

В Минобре области отметили, что сейчас прорабатываются различные варианты организации учебного процесса для студентов.

— Текущая неделя для ребят — завершающая в этом семестре, по сути, они уже выходят на сессию. Принято решение, что сдача экзаменов будет организована в корпусе колледжа на улице Серебренниковской, — подчеркнула Мария Жафярова, министр образования региона.

Она также отметила, что в колледже регулярно проходили учения по пожарной безопасности. Благодаря этому в случае чрезвычайной ситуации студенты и сотрудники колледжа смогли быстро эвакуироваться. По информации регионального МЧС России, всего было эвакуировано 670 человек.

Между тем в соцсетях появились сообщения от студентов, в которых якобы утверждается, что пожарная сигнализация не сработала. Все запасные выходы оказались закрыты, и эвакуация колледжа заняла более часа.

— Я студентка колледжа и могу сказать, что организации в такой момент не было вообще! Когда все произошло, я находилась на 3 этаже, где и начался пожар, был слышен хлопок и звук разбивающегося стекла. Мы подумали, что разбили стекло в коридоре или кабинете, но услышали, как кто-то что-то говорит про проводку. В итоге минут через 15 сказали эвакуироваться, причем говорили сами студенты, — цитирует студентку телеграм-канал Новосибирск с огоньком.

По словам девушки, у гардероба собралась толпа и студентам предложили самим брать куртки по номерам, поэтому они успели выйти до того, как всё началось. При этом она утверждает, что студентов, которые были на втором этаже, почти никто не предупредил. Они выходили через дым, вместе с пожарными, под потоками воды.

Однако в соцсетях можно встретить и противоположные мнения.

— Друзья, я тоже студентка-педагог, и хватит уже выкладывать какую-то дезинформацию. Всё у нас было хорошо, сразу, как только начался пожар, были вызваны пожарные, которые приехали почти сразу, угомонитесь уже и не разводите панику, — говорится в сообщении.

Ранее редакция сообщала о том, что силовики задержали поджигателя деревянного барака ​​​​​​​в Новосибирске.

Источник фото: СУ СК по Новосибирской области

