Мигрант с ВИЧ-инфекцией забаррикадировался от новосибирских силовиков в туалете

Сотрудники следственного отдела СКР по Новосибирскому гарнизону провели операцию, направленную на борьбу с незаконной миграцией и обнаружили иностранных специалистов, которые не встали на воинский учёт.

В торговых рядах «Азия-Сибирь» и заведениях общепита прошли тщательные проверки. 63 человека задержали для досмотра. Из них девять были доставлены в военный комиссариат и поставлены на воинский учёт.

Офицер, участвовавший в рейде, отметил, что местные торговцы каждый раз удивляются, несмотря на частые проверки комплекса.

— Мигранты жалуются на проблемы со здоровьем. Некоторые заявили, что больны гепатитом и ВИЧ. Однако документов, подтверждающих диагноз, у них нет. Один из таких сегодня закрылся в туалете и отказывался добровольно открыть дверь до тех пор, пока ему не сообщили, что дверь будет взломана, — добавил источник редакции VN.ru.

Некоторые мигранты проявили интерес к службе по контракту и выразили желание отправиться в зону СВО. Все эти мероприятия организованы по поручению.

Ранее редакция сообщала о том, что центр для адаптации мигрантов планируют создать в Новосибирской области.