Рекламодателям

Уголовное дело возбудили после взрыва на бердском заводе (видео)

  • 01/12/2025, 17:30
Автор: Артем Рязанов
Уголовное дело возбудили после взрыва на Бердском заводе
Один из пострадавших — директор компании

В результате инцидента на промышленном предприятии в Бердске, который произошел в конце прошлой недели, пострадали директор компании и двое рабочих. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области, 28 ноября 2025 года в цехе завода, занимающегося литейным производством, в результате нарушения технологии переплавки металла трое сотрудников получили телесные повреждения.

— В результате нарушения технологии переплавки металла трое сотрудников получили телесные повреждения. Потерпевшие госпитализированы в городскую больницу, где им оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении ведомства.

Один из мужчин получил серьезные травмы.

Следователи возбудили уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, в октябре в Новосибирской области задержали 22-летнего мастера дробильно-сортировочного цеха АО «Новосибирское карьероуправление» и 41-летнего индивидуального предпринимателя, оказывавшего подрядные услуги. Их подозревают в гибели молодых парней на заводе в микрорайоне Ложок города Искитима.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирскую компанию суд обязал выплатить 800 тысяч рублей моральной компенсации сотруднику, ставшему инвалидом после ЧП на производстве

Источник фото: СУ СКР по Новосибирской области, видео — предоставлено пресс-службой прокуратуры Новосибирской области. 

456

Рубрики : Право&Порядок Бизнес Промышленность

Регионы: Новосибирская область

Теги : уголовное дело СК взрыв


0
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения электронную почту: infopro54@yandex.ru

История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Предприниматель, управленец федерального уровня с более чем двадцатилетним опытом в финансах и управлении Валерий Кубасов

Валерий Кубасов: На падающем рынке растут только те, кто готов меняться

В России в текущей реальности деньги должны приносить минимум 20% доходности
Все материалы
История Новосибирска
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Рынок кредитования: как вырастет розничный сегмент в 2026 году
1/12/25 17:40
Финансы
Уголовное дело возбудили после взрыва на бердском заводе (видео)
1/12/25 17:30
Бизнес Право&Порядок Промышленность
В Новосибирском театре оперы и балета ожидается смена гендиректора
1/12/25 17:00
Культура Отставки и назначения
Эксперты ожидают значительный рост рынка ипотеки в следующем году
1/12/25 16:45
Финансы
Билет в ледовый городок Новосибирска снова подорожает
1/12/25 16:00
Город Общество
Новосибирская область вошла в Топ-10 регионов по использованию нейросетей
1/12/25 15:55
Технологии
Объявлен победитель премии в области развития корпоративного спорта
1/12/25 15:10
Финансы
На городской электричке в Новосибирске введут единый тариф
1/12/25 15:00
Город Общество Транспорт
Мэрия позаботилась о новосибирцах, обеспечив их биотуалетами на время праздников
1/12/25 14:30
Бизнес Общество
Масочный режим введут в новосибирских поликлиниках
1/12/25 14:00
Власть Медицина Общество
Мошенники под видом старших по дому запрашивают паспортные данные новосибирцев
1/12/25 14:00
Общество Право&Порядок
Три причины купить готовую квартиру от застройщика
1/12/25 13:10
Недвижимость
Центр для адаптации мигрантов планируют создать в Новосибирской области
1/12/25 13:00
Власть Общество
В Новосибирске ждут экспертизу бывшего арестного дома, ставшего Музеем счастья
1/12/25 12:00
Недвижимость Общество
Больше 16 тысяч сделок с аккредитивами совершили сибиряки в Сбере с начала 2025 года
1/12/25 11:50
Бизнес
«Жена заплатит»: трудоспособных неработающих россиян обяжут платить взносы по ОМС
1/12/25 11:00
Бизнес Власть ПроБизнес
Как с FREEDOM заработать на дефиците гостиниц уже в 2026 году
1/12/25 10:50
Бизнес Недвижимость
Бизнес стал чаще жаловаться на задержку с оплатой госконтрактов в Новосибирске
1/12/25 10:00
Бизнес Власть
В Новосибирске в объявлениях о продаже квартир стали писать «продавец не Долина»
1/12/25 9:00
Недвижимость Общество
До +1°C: после морозных выходных в Новосибирске потеплеет и начнутся снегопады
30/11/25 18:00
Общество
Популярное
Новосибирцам объяснили, почему важно поддерживать у детей веру в Деда Мороза
1/12/25 10:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на декабрь 2025
30/11/25 9:17
Новосибирцам рассказали, как избежать дефицита витаминов зимой
24/11/25 13:30
Новосибирец ответил хейтерам за рыбалку с сыном на льду
19/11/25 16:15
Жительница Кемеровской области завела карпов в затопленном подвале дома
12/11/25 17:30
Лисица пугает жителей Затулинки в Новосибирске
11/11/25 17:00
Новости компаний
Школьники Новосибирской области открывают для себя мир энергетики
27/11/25 11:35
Банк Уралсиб вошел в тройку лидеров рейтинга лучших кредитов наличными
27/11/25 9:10
Банк Уралсиб в Новосибирске в третий раз стал партнером премии «Человек года»
26/11/25 9:10
Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-4 доходных дебетовых карт
24/11/25 11:02
Новосибирские энергетики предотвратили хищение 43 млн кВт*ч электроэнергии
19/11/25 10:45
Уралсиб запустил акцию «Умножай на 2» для новых бизнес-клиентов
19/11/25 10:09

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Декабрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять