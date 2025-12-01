Уголовное дело возбудили после взрыва на бердском заводе (видео)

В результате инцидента на промышленном предприятии в Бердске, который произошел в конце прошлой недели, пострадали директор компании и двое рабочих. Об этом сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

По данным пресс-службы СУ СКР по Новосибирской области, 28 ноября 2025 года в цехе завода, занимающегося литейным производством, в результате нарушения технологии переплавки металла трое сотрудников получили телесные повреждения.

— В результате нарушения технологии переплавки металла трое сотрудников получили телесные повреждения. Потерпевшие госпитализированы в городскую больницу, где им оказывается медицинская помощь, — говорится в сообщении ведомства.

Один из мужчин получил серьезные травмы.

Следователи возбудили уголовное дело, по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Напомним, в октябре в Новосибирской области задержали 22-летнего мастера дробильно-сортировочного цеха АО «Новосибирское карьероуправление» и 41-летнего индивидуального предпринимателя, оказывавшего подрядные услуги. Их подозревают в гибели молодых парней на заводе в микрорайоне Ложок города Искитима.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирскую компанию суд обязал выплатить 800 тысяч рублей моральной компенсации сотруднику, ставшему инвалидом после ЧП на производстве.