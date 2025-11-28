Трое работников пострадали на предприятии под Новосибирском

В прокуратуре Новосибирской области заявили, что трое сотрудников получили травмы в результате несчастного случая на предприятии в Бердске.

По данным местного издания «Бердск онлайн», несчастный случай произошел на территории «Бердского электромеханического завода (БЭМЗ)». В литейном цехе в расплавленный металл, вероятно, попала вода, пишет издание.

— Пострадавшие доставлены в больницу, — говорится в сообщении.

Прокуратура Бердска начала проверку после несчастного случая на производстве. По результатам проверки прокуратура примет необходимые меры.

Прокурор города лично прибыл на место происшествия, чтобы скоординировать действия правоохранительных органов.

Напомним, в октябре в Новосибирской области задержали 22-летнего мастера дробильно-сортировочного цеха АО «Новосибирское карьероуправление» и 41-летнего индивидуального предпринимателя, оказывавшего подрядные услуги. Их подозревают в гибели молодых парней на заводе в микрорайоне Ложок города Искитима.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирскую компанию суд обязал выплатить 800 тысяч рублей моральной компенсации сотруднику, ставшему инвалидом после ЧП на производстве.