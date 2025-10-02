Новосибирских блогеров и авторов онлайн-курсов призвали провести аудит контента

В Новосибирске в рамках Сибирской юридической недели состоялась сессия, посвященная регулированию онланй-бизнеса в 2025 году. Выступающие эксперты рассказали, какие риски есть у блогеров и авторов всевозможных онлайн-курсов. Запись есть в распоряжении редакции Infopro54.

Дмитрий Григориади, партнер адвокатского бюро КИАП, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса, общественный представитель уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей призвал всех что-либо публикующих в телеграм-каналах, блогах и т.д. к немедленному и всестороннему аудиту всего публикуемого контента и рекламных практик, чтобы минимизировать растущие уголовные риски.

— Безусловно, необходимо делать аудит контента. Мы смотрели некоторые ресурсы — там кошмар. Это и оскорбление чувств верующих, и экстремизм, и дискредитация армии. Когда мы раскапываем пятилетние истории, оказывается, люди не понимают, что у нас по некоторым статьям есть обратная сила закона. То есть ты что-то ляпнул пять лет назад, закон появился два года назад, завтра тебя посадили. Контент надо смотреть, причем ваш личный тоже, когда, так сказать, ведут телеграм-каналы. Нужен всесторонний аудит: маркетинговый, юридический, налоговый, — говорит Дмитрий Григориади.

В своем выступлении эксперт детализировал статьи Уголовного кодекса РФ, которые все чаще применяются в отношении представителей онлайн-бизнеса. По словам Дмитрия Григориади, уголовные претензии к блогерам и онлайн-школам можно условно разделить на две крупные категории: налоговые и неналоговые.

Налоговые истории стали объектом внимания силовиков при массовых проверках инфлюенсеров. Речь идет, в частности, о статье 198 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов физического лица) и статье 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией). Еще одним инструментом использование статьи 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов и сборов). Порог ответственности по этой статье значительно ниже, что позволяет возбуждать дела при меньших суммах.

Что касается неналоговых рисков, то здесь, эксперты выделяют статью 159 УК РФ (Мошенничество). Для усиления обвинения к блогерам стали активнее применять статью 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Эта статья не позволяет избежать ответственности даже после выплаты всех налогов и штрафов. Так же нередко применяется статья 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Практика последнего времени подтверждает актуальность предупреждений. Упоминания о громких делах в отношении блогеров и «инфоцыган», чья деятельность попала в поле зрения ФНС и Следственного комитета, все чаще появляются в СМИ. Эти случаи подтверждают, что популярность и публичный имидж не являются защитой от правового преследования за финансовые нарушения или недобросовестные практики.

