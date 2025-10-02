Рекламодателям

Новосибирских блогеров и авторов онлайн-курсов призвали провести аудит контента

  • 02/10/2025, 13:00
Автор: Мария Гарифуллина
Новосибирских блогеров и авторов онлайн-курсов призвали провести аудит контента
Занятых в этой сфере предупреждают о растущих уголовно-правовых рисках

В Новосибирске в рамках Сибирской юридической недели состоялась сессия, посвященная регулированию онланй-бизнеса в 2025 году. Выступающие эксперты рассказали, какие риски есть у блогеров и авторов всевозможных онлайн-курсов. Запись есть в распоряжении редакции Infopro54.

Дмитрий Григориади, партнер адвокатского бюро КИАП, руководитель практики уголовно-правовой защиты бизнеса, общественный представитель уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей призвал всех что-либо публикующих в телеграм-каналах, блогах и т.д. к немедленному и всестороннему аудиту всего публикуемого контента и рекламных практик, чтобы минимизировать растущие уголовные риски.

— Безусловно, необходимо делать аудит контента. Мы смотрели некоторые ресурсы — там кошмар. Это и оскорбление чувств верующих, и экстремизм, и дискредитация армии. Когда мы раскапываем пятилетние истории, оказывается, люди не понимают, что у нас по некоторым статьям есть обратная сила закона. То есть ты что-то ляпнул пять лет назад, закон появился два года назад, завтра тебя посадили. Контент надо смотреть, причем ваш личный тоже, когда, так сказать, ведут телеграм-каналы. Нужен всесторонний аудит: маркетинговый, юридический, налоговый, — говорит Дмитрий Григориади.

В своем выступлении эксперт детализировал статьи Уголовного кодекса РФ, которые все чаще применяются в отношении представителей онлайн-бизнеса. По словам Дмитрия Григориади, уголовные претензии к блогерам и онлайн-школам можно условно разделить на две крупные категории: налоговые и неналоговые.

Налоговые истории стали объектом внимания силовиков при массовых проверках инфлюенсеров. Речь идет, в частности, о статье 198 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов  физического лица) и статье 199 УК РФ (Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией). Еще одним инструментом использование статьи 199.2 УК РФ (Сокрытие денежных средств либо имущества организации или индивидуального предпринимателя, за счет которых должно быть произведено взыскание налогов и сборов). Порог ответственности по этой статье значительно ниже, что позволяет возбуждать дела при меньших суммах.

Что касается неналоговых рисков, то здесь, эксперты выделяют статью 159 УК РФ (Мошенничество). Для усиления обвинения к блогерам  стали активнее применять статью 174.1 УК РФ (Легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Эта статья не позволяет избежать ответственности даже после выплаты всех налогов и штрафов. Так же нередко применяется статья 193.1 УК РФ (Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов).

Практика последнего времени подтверждает актуальность предупреждений. Упоминания о громких делах в отношении блогеров и «инфоцыган», чья деятельность попала в поле зрения ФНС и Следственного комитета, все чаще появляются в СМИ. Эти случаи подтверждают, что популярность и публичный имидж не являются защитой от правового преследования за финансовые нарушения или недобросовестные практики.

Ранее редакция рассказывала о показательных судебных делах, связанных с землями лесного фонда.

 

Фото Марии Гарифуллиной / Infopro54

1 522

Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : уголовные дела инфоцыгане блогеры


Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Анатолий Холопов, профессор МГИМО, специалист в области макроэкономического регулирования, международной экономики и истории экономических учений, доктор экономических наук

Анатолий Холопов: Неопределенность часто является более разрушительной, чем таможенные пошлины

Бизнес может адаптироваться к растущим издержкам, но с трудом приспосабливается к непредсказуемым изменениям в политике
Все материалы
Истории. Первые лица
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Новосибирцам рассказали, как избежать проблем с сердцем и сосудами
2/10/25 15:00
Медицина Общество
В Новосибирске оштрафовали ТСЖ, предоставившее подвал дома под казино
2/10/25 14:00
Право&Порядок
Новосибирские студенты освоят бережливое производство в ИТ-кластере
2/10/25 13:54
Власть
Новосибирских блогеров и авторов онлайн-курсов призвали провести аудит контента
2/10/25 13:00
Общество Право&Порядок
Офисная недвижимость в Новосибирске растёт в цене
2/10/25 12:30
Недвижимость
«Герои НовоСибири»: участники проекта осваивают экономику и финансы региона
2/10/25 12:15
Власть
Глава Ленинского района Новосибирска Гриб погиб на охоте
2/10/25 12:00
Общество
ВТБ меняет руководство розничным направлением
2/10/25 11:50
Финансы
На Оби в Новосибирске обнаружен разлив масла
2/10/25 11:30
Общество
В Новосибирске состоялось открытие десятого сезона Клуба Директоров
2/10/25 11:10
Бизнес
Минпромторг утвердил список автомобилей для такси
2/10/25 11:00
Общество Транспорт
Герман Греф, Дмитрий Чернышенко и Кристина Кострома оценили потенциал технологических стартапов в рамках выставки на Moscow Startup Summit
2/10/25 10:55
Бизнес
«Кастрюлю борща никто уже не готовит»: на рынок готовой еды в Новосибирске выходят все больше потребителей
2/10/25 10:00
Бизнес Рынки
Названо число отравлений спиртосодержащей продукцией в Новосибирской области
2/10/25 9:00
Общество
Госэкспертиза дала отрицательное заключение по проекту Восточного обхода в НСО
1/10/25 19:30
Бизнес Транспорт
Частные дома в Новосибирске подешевели
1/10/25 19:00
Недвижимость
Константин Стародубцев назначен начальником Новосибирской таможни
1/10/25 18:30
Бизнес Власть ВЭД
Мэр Кудрявцев: на пешеходном мосту через Транссиб ведутся бетонные работы
1/10/25 18:23
Власть
За 30 лет VIP-club стал профессиональным экспертным сообществом
1/10/25 18:00
Бизнес
Спрос на ЗОЖ простимулировал рост фитнес-индустрии в Новосибирске
1/10/25 17:40
Бизнес Общество
Популярное
Психолог из Новосибирска назвала важный фактор при принятии решения о браке
30/09/25 17:30
Лунный календарь для любителей комнатных растений на октябрь 2025
29/09/25 12:11
Косметолог из Новосибирска рассказала об особенностях ухода за кожей лица осенью
22/09/25 17:30
Жительница Новосибирска продает автограф Гарри Поттера за 15 тысяч рублей
22/09/25 14:15
Эксперты рассказали, как бороться с осенней хандрой в Новосибирске
10/09/25 18:00
Эксперты Новосибирска раскрыли секреты хранения картофеля зимой
9/09/25 9:30
Новости компаний
«Эксперт РА» повысило рейтинг Банка Уралсиб до ruА со стабильным прогнозом
1/10/25 9:10
Банк Уралсиб стал участником городского субботника в Иркутске
30/09/25 15:23
В преддверии отопительного сезона энергетики обновили электросети в Искитиме
29/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером «Аллеи Педагогов-воспитателей» и «Аллеи защитников Отечества»
29/09/25 9:10
Новосибирские энергетики подтвердили готовность к зимнему периоду на учениях
26/09/25 11:20
Банк Уралсиб в Новосибирске стал партнером III Регионального слета школьных лесничеств
26/09/25 10:25

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Регистрационный номер СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика
© 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+ Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×

Поиск по автору:

×
Октябрь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Сен    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×






Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно







Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска
Сайт использует файлы Cookie и сервисы сбора технических параметров сеансов посетителей. Пользуясь сайтом, вы выражаете согласие с политикой обработки персональных данных и применением данных технологий.
Принять