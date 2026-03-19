Жители Новосибирска назвали платформы, куда переходят из-за блокировки Telegram

Новосибирская область входит в число регионов с самым большим количеством жалоб на сбои в работе Telegram. Согласно данным сервиса Downdetector, такая картина сохраняется на протяжении последних нескольких дней. Опросы показывают, что у большинства пользователей не работает версия на компьютерах и ноутбуках, на телефонах мессенджер работает с перебоями. Infopro54 выяснил, какие решения сейчас принимают пользователи.

Блокировки нескольких иностранных соцсетей и мессенджеров, произошедшие в последние несколько лет, привели к росту популярности Telegram. Он использовался как платформа для личной и рабочей переписки, как платформа для публичных каналов и инструмент для заработка. Когда в феврале началось замедление Telegram, пользователи стали искать альтернативу.

Официальные учреждения и ведомства, чьи пресс-службы активно вели тг-каналы, еще в прошлом году создали каналы в мессенджере МАХ. Но мало кому на сегодняшний день удалось там собрать аудиторию, сопоставимую по размеру с числом подписчиков на платформе, полная блокировка которой ожидается уже до конца марта. Вот несколько региональных примеров: на момент подготовки материала у тг-канала губернатора 14,7 тысячи подписчиков, в МАХ — 4,5 тысячи; у регионального Минздрава в Telegram 2,9 тысячи подписчиков, в МАХ — 154 подписчика; у мэрии Новосибирска в Telegram — 8,1 тысячи, в МАХ — 983 подписчика. Наблюдения последних дней показывают, что количество подписчиков многих публичных каналов в национальном мессенджере увеличивается, но это не резкий, не кратный рост.

— Мы используем все разрешенные и доступные каналы для донесения информации до аудитории, до читателей. В МАХ число подписчиков увеличивается не быстро. Про целевые показатели лучше у начальников спрашивать. Когда Telegram кончится, наверное, какое-то увеличение будет, но резкого прироста никто не ждет. Он будет постепенным. По крайней мере так было в самом Telegram, когда Instagram* запретили и прикрыли, — сказал в беседе с журналистом Infopro54 сотрудник пресс-службы одного из муниципальных учреждений.

Более резко высказываются о блокировке Telegram блогеры, которые зарабатывали с его помощью. Для них переезд и формирование аудитории заново на другой платформе — процесс довольно болезненный, потому что потеря привычного дохода на тот или иной период практически гарантирована. Опыт показывает, что подписчики никогда не переезжают за блогером в полном составе и быстро. Вопрос нового адреса блога тоже для многих остается открытым.

— Бизнес потеряет эффективный инструмент до тех пор, пока не нарастит нормальную аудиторию на других площадках и пока там не появятся нормальные рекламные инструменты. Это самая сейчас больная тема для бизнеса и для блогеров. Допустим, как мы в свое время отвыкли от WhatsApp**, мы также отвыкнем от Telegram и перейдем в МАХ. Но проблема-то основная в том, куда теперь вообще перетекать рекламным бюджетом бизнеса и где работать блогерам. Такое впечатление, что блогерам вообще не осталось официальных, разрешенных площадок, кроме, наверное, ВК, на сегодняшний день, где можно вести свою деятельность, маркируя все и так далее. То есть в Telegram уже, очевидно, нельзя. А с МАХ вопрос в том, как быстро они прикрутят возможности рекламы, потому что пока они в полной мере не прикручены, — рассказала Infopro54 руководитель комиссии по развитию личного бренда новосибирского областного отделения «Опоры России», основатель коммуникационного агентства «PROSTO» Светлана Гердюк.

Некоторые негосударственные и некоммерческие проекты, связанные, например, с экологией, культурой, сейчас делают дубли своих тг-каналов в иностранных мессенджерах IMO и WeChat. Но насколько долгоиграющей окажется такая стратегия, они не знают.

Для тех, кто создавал в Telegram рабочие чаты, его блокировка — это неудобство, но временное и преодолимое, говорят IT-эксперты. Компании и госучреждения переходят на российские корпоративные мессенджеры: Контур.Толк, Яндекс Мессенджер, Пачка и другие. А вот тем, кто использовал Telegram для общения с родственниками и друзьями, приходится сложнее.

— В WhatsApp** и Telegram у многих были группы одноклассников, одногруппников, родственников, бывших коллег и куча других вариантов, вплоть до гаражных компаний. И вот эти группы распались, можно сказать. У меня, например, был большой веселый чат одногруппников. И этот чат некуда перевозить целиком. Те, кто уже очень давно живет за границей, не могут зарегистрироваться в МАХ, хотя некоторые и хотели бы. Потому что у них нет российского номера. С родственниками та же история. Люди в разных странах живут, и у всех свои ограничения, убеждения и предубеждения. Получается, сейчас группового общения нет. С каждым налаживается какой-то отдельный контакт. Или не налаживается. Со многими друзьями и родными я снова стал переписываться по электронной почте. И знаю, что я такой не один. Не могу сказать, что это трагедия или страшное неудобство. Просто перестроиться надо, — говорит житель Новосибирска Сергей.

18 марта правоохранительные органы сообщили, что задолженность Telegram по штрафам за нарушение российских законов достигла почти 35,9 млн рублей. В отношении платформы остаются открытыми более двадцати исполнительных производств. Эксперты считают, что до полной блокировки этого мессенджера в России остается совсем немного времени.

Ранее редакция рассказывала, что в начале марта российский бизнес стал приостанавливать размещение рекламы в Telegram.

*запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.

**принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ.