Из-за ожидаемой блокировки Telegram новосибирский бизнес опасается потери клиентов

В России в апреле ожидается вступление в силу ограничений в отношении мессенджера Telegram. Официального заявления о блокировке, в котором были бы указаны сроки, ни Роскомнадзор, ни другие ведомства не публиковали, но в феврале практически ежедневно в федеральных, в том числе официальных, СМИ выходят материалы на данную тему, и всё больше источников подтверждают предстоящую блокировку.

Бизнес, блогеры, ведущие свои Telegram-каналы, и частные лица, которые используют данный мессенджер для личных целей и рабочей коммуникации, считают, что прекращение работы Telegram в России — это уже решенный вопрос и неизбежность. Сейчас перед предпринимателями стоит задача в сжатые сроки найти и освоить альтернативные площадки для взаимодействия с аудиторией и размещения рекламных бюджетов. А для частных пользователей важно решить вопрос сохранения архивов.

Основная проблема для бизнеса заключается не столько в потере самого мессенджера как средства связи, сколько в отсутствии понятных и эффективных рекламных инструментов на отечественных платформах. Ожидается, что трафик и активность пользователей перетекут в другие приложения, например в Max, однако на данный момент его рекламные возможности остаются крайне ограниченными. Там пока отсутствуют такие привычные для продвижения инструменты, как сторис, а алгоритмы работы открытых каналов непрозрачны. Пользователи могут создавать преимущественно приватные каналы, доступ к которым возможен только по прямой ссылке, что требует постоянного привлечения трафика из внешних источников. Хотя платформа развивается высокими темпами, создавая за месяцы то, на что у Telegram уходили годы, полноценного рекламного инструментария там пока не появилось. Как только он появится, бизнес сразу начнет этим пользоваться, — рассказала Infopro54 руководитель комиссии по развитию личного бренда новосибирского областного отделения «Опоры России», основатель коммуникационного агентства «PROSTO» Светлана Гердюк.

В этих условиях уже сейчас рекламные бюджеты начинают перераспределяться. Светлана Гердюк отмечает значительный рост интереса к классифайдам: например, заметно увеличилась активность на платформе «Авито». Также востребованной остается реклама в социальной сети «ВКонтакте». Эксперты говорят, что выбор каналов для продвижения сужается, и бизнес вынужден адаптироваться к работе в рамках ограниченного числа официальных площадок.

Многие предприниматели все чаще упоминают о возвращении к «сарафанному радио» и другим традиционным каналам коммуникации, что подразумевает в том числе активизацию работы в офлайне и личное общение с клиентами. Вот один из характерных комментариев представителей малого бизнеса.

— Мы хорошо помним, как в спешке переезжали из известной заблокированной соцсети, чтобы не потерять связь с клиентами. И тот опыт нас многому научил: главное — всегда иметь запасной вариант. Поэтому сегодня, что бы ни случилось, мы стараемся оставаться на связи с нашей аудиторией. В прошлом году запустили собственный сайт. Ну и конечно, у нас есть надежная точка опоры — розничный магазин с большой базой постоянных клиентов, которые всегда могут нас найти лично, — рассказала редакции основатель бренда одежды «Anigma» Анна Витковская.

Для блогеров, для которых ведение Telegram-каналов сейчас является основным источником дохода, блокировка Telegram может обернуться серьезными финансовыми потерями. Это сравнивают с ситуацией, когда человек на месяц остается без работы. У них нет магазинов, нет площадок, где можно лично встречаться с аудиторией. И поэтому сейчас они пытаются понять, на какую онлайн-площадку можно делать ставку.

И для бизнеса, и для блогеров особенно остро стоит вопрос лояльности аудитории в условиях отсутствия привычного канала связи. Как показывает недавний опыт перехода пользователей между платформами, период отвыкания становится все короче. Если компания или блогер исчезают из поля зрения потребителя на несколько недель, рынок быстро заполняет эту нишу конкурентами. Для малого бизнеса, зачастую не имеющего собственных сайтов и полагающегося только на аккаунты в мессенджерах, такая ситуация несет прямую угрозу потери клиентской базы.

Для частных лиц сейчас важным вопросом является сохранение важной переписки, которая велась в Telegram, и медиафайлов, которые там пересылались. Это технически не самая простая задача. IT-эксперты рекомендуют не откладывать ее и решить как можно быстрее.

Добавим, что российские власти предъявляют к Telegram несколько претензий. Во-первых, это нарушение закона «о приземлении». У мессенджера до сих пор нет официального юридического лица в России, он не перенес обработку персональных данных российских пользователей на серверы внутри страны. Во-вторых, указывается на игнорирование требований об удалении запрещенной информации. Сообщается, что Telegram проигнорировал более 150 тысяч запросов Роскомнадзора об удалении противоправного контента, включая детскую порнографию и материалы с призывами к экстремизму. В-третьих, использование в преступных целях. Согласно официальным данным, с 2022 года с помощью этого мессенджера Telegram совершено свыше 153 тысяч мошеннических преступлений, из которых более 33 тысяч связано с экстремизмом, диверсиями и терактами.

