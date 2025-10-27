На новосибирских бизнесменов подали в суд из-за героев мультфильма «Ну, погоди!»

В Арбитражный суд Новосибирской области за два последних месяца, с 25 августа по 25 октября, поступило 28 исков от киностудии «Союзмультфильм». Infopro54 изучил судебные акты и выяснил, что стало причиной исковых заявлений.

Большая часть указанных дел только принята к производству и подробностей по ним в электронной картотеке пока нет. В делах, которые арбитражный суд уже начал рассматривать, есть два исковых заявления, которые связаны с известным мультфильмом «Ну, погоди!» (6+). С индивидуального предпринимателя Рустамбека Б. «Союзмультфильм» потребовал компенсацию в 200 тысяч рублей за нарушение исключительных авторских прав на персонажи «Волк» и «Заяц» и за нарушение исключительных прав на соответствующие товарные знаки. Позже исковые требования были уменьшены. Сейчас от бизнесмена требуют чуть более 65 тысяч рублей. Такие же суммы фигурируют в деле в отношении индивидуального предпринимателя Парвиза А. От него «Союзмультфильм» тоже требуют платы за незаконное использование образов Волка и Зайца из «Ну, погоди!».

Среди свежих исковых заявлений от «Союзмультфильма» есть и те, которые касаются авторских прав на Чебурашку. Многим новосибирским предпринимателям уже приходилось выплачивать компенсации за контрафактную продукцию с изображением этого персонажа.

В числе контрафактной продукции с изображением героев известных мультипликационных героев чаще всего бывает детская одежда, канцтовары, рюкзаки, игрушки. Абсолютное большинство дел, инициированных российскими киностудиями (или их представителями) в отношении бизнесменов, развиваются по типовому сценарию: в торговой точке покупается контрафактный товар, это снимается на видеокамеру. Спорный товар, чек и видеозапись приобщаются к материалам дела. Торговцы понимают, что шансов выиграть такой спор у них практически нет, и часто идут на мировое соглашение. В Арбитражном суде Новосибирской области Infopro54 сообщили, что за шесть месяцев текущего года было рассмотрено 163 дела по защите авторских прав. В 75% дел требования истцов были удовлетворены.

